Немыслимый гол в еврокубках! Вратарь армянского клуба забил со своей половины! Видео

Невероятный результат в еврокубках! Ереванский «Ноа» к удивлению многих дома разобрался с греческим АЕКом. Причём это был камбэк.

И если голы Виржиля Пенсона и Гонсало Грегорио не удивили, то гол, принёсший победу, – даже очень. Ведь забил его вратарь Огньен Чанчаревич! Кипер отличился на 67-й минуте при счёте 1:1.

Огньен так сильно выбил мяч от своих ворот, что тот преодолел не только центральный круг. Он ударился о газон перед штрафной и по дуге пролетел над Томасом Стракошей – вратарём сборной Албании! Как можно понять из видео, экс-голкипер «Лацио» и «Брентфорда» не рассчитал отскок.

Ответная встреча в Афинах пройдёт 15 августа. Армянскому клубу будет непросто, но теперь у «Ноа» больше шансов пройти дальше благодаря голу вратаря.