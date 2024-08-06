Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ноа – АЕК – 3:1, обзор матча квалификации Лиги конференций, видео гола вратаря Огньена Чанчаревича, 6 августа 2024

Немыслимый гол в еврокубках! Вратарь армянского клуба забил со своей половины! Видео
Константин Кринский
Немыслимый гол в еврокубках!
Аудио-версия:
Комментарии
«Ноа» из Еревана уверенно разобрался с АЕКом.

Невероятный результат в еврокубках! Ереванский «Ноа» к удивлению многих дома разобрался с греческим АЕКом. Причём это был камбэк.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Ноа
Ереван, Армения
Окончен
3 : 1
АЕК Афины
Афины, Греция
0:1 Гарсия – 22'     1:1 Пенсон – 34'     2:1 Чанчаревич – 67'     3:1 Gregorio – 90+8'    

И если голы Виржиля Пенсона и Гонсало Грегорио не удивили, то гол, принёсший победу, – даже очень. Ведь забил его вратарь Огньен Чанчаревич! Кипер отличился на 67-й минуте при счёте 1:1.

Огньен так сильно выбил мяч от своих ворот, что тот преодолел не только центральный круг. Он ударился о газон перед штрафной и по дуге пролетел над Томасом Стракошей – вратарём сборной Албании! Как можно понять из видео, экс-голкипер «Лацио» и «Брентфорда» не рассчитал отскок.

Ответная встреча в Афинах пройдёт 15 августа. Армянскому клубу будет непросто, но теперь у «Ноа» больше шансов пройти дальше благодаря голу вратаря.

Параллельно играл другой греческий гранд
Оздоев помог ПАОКу в важнейшем матче Лиги чемпионов. Теперь отличные шансы пройти дальше
Оздоев помог ПАОКу в важнейшем матче Лиги чемпионов. Теперь отличные шансы пройти дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android