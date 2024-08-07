Два российских тренера устроили зарубу за чемпионство. Кто из легенд возьмёт титул?

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков – опять соперники. Но теперь не на футбольном поле, а как тренеры команд, которые ведут борьбу за чемпионский титул. Обоих занесло в чемпионат Казахстана, где бывший игрок сборной Украины и лучший бомбардир в истории сборной России работают с нынешнего года.

Сезон-2024 в казахстанской Премьер-Лиге уже перевалил за экватор – стартовал в начале марта, а завершится к середине ноября. В битве за золото остаются, по сути, три команды. Лидирует «Актобе» Парфёнова с 28 очками. Столько же у занимающего второе место «Кайрата» Кержакова, но при одной лишней игре. На третьей строчке находится действующий чемпион «Ордабасы» (его возглавляет Александр Седнёв из Беларуси) – 26 очков, однако один и два матча в запасе по сравнению, соответственно, с «Актобе» и «Кайратом». Финиш чемпионата будет горячим. Конкуренты ещё сыграют по разу между собой.

Как Парфёнов тренирует «Актобе»

Парфёнов принял «Актобе» ещё до начала сезона, договорившись о контракте в декабре 2023-го. Его команда – пятикратный чемпион Казахстана (в период с 2005 по 2013 год), однажды брала и Кубок страны. В прошлом чемпионате «Актобе» финишировал только на третьем месте, отстав от выигравшего золото «Ордабасы» на восемь очков и получив путёвку в квалификацию Лиги конференций.

Парфёнов как тренер, конечно, поопытнее Кержакова. У Дмитрия есть один трофей – Кубок России, завоёванный в 2018-м с «Тосно». Тренирует он уже 12 лет, а последней его командой в нашем чемпионате была столичная «Родина», откуда Парфёнов ушёл в октябре прошлого года.

«Актобе» под руководством 49-летнего специалиста провёл 23 матча во всех турнирах, в которых одержал 13 побед при пяти ничьих и пяти поражениях. В Кубке Казахстана у команды Парфёнова всё складывается успешно, как и в чемпионате. «Актобе» вышел в финал, где сыграет 29 сентября с «Атырау».

Казахстанский журналист издания Sports.kz Дамир Сабитов рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«У Парфёнова всё неплохо. Многие эксперты выделяют игру «Актобе». Отмечают, что видна тренерская рука, команда показывает чуть ли не лучший футбол в Казахстане на данный момент».

Дмитрий Парфёнов Фото: fc-aktobe.kz

А вот с еврокубками у «Актобе» не сложилось. В квалификации Лиги конференций казахстанцы проиграли боснийскому «Сараево». В первом матче уступили дома со счётом 0:1, в ответном победили на выезде – 3:2, но хуже били в серии пенальти. Решающий 11-метровый в ворота команды Парфёнова реализовал защитник Дуракович.

За «Актобе» выступает один российский легионер – Идрис Умаев. 25-летний нападающий пришёл из «Ахмата». В РПЛ он мало чем запомнился: принял участие в 15 играх и не совершил результативных действий. В чемпионате Казахстана Умаев делит второе место в списке лучших бомбардиров, забив пять голов за 15 матчей.

Из других легионеров «Актобе» выделим хорватского центрального защитника Матео Барача, поигравшего в РПЛ за «Сочи» и «Крылья Советов». Есть в составе и пять игроков сборной Казахстана, новых подопечных Станислава Черчесова – голкипер Игорь Шацкий, защитники Багдат Каиров, Алибек Касым, Адильхан Танжариков и полузащиник Арман Кенесов. А вот самый результативный игрок «Актобе» этого сезона нападающий казахстанской сборной Максим Самородов (5+4) только что перешёл в «Ахмат». Его потеря может превратиться в большую проблему для Парфёнова.

Как Кержаков тренирует «Кайрат»

Кержаков идёт с «Кайратом» за своим первым трофеем в тренерской карьере. У легенды «Зенита» была пауза в полгода после ухода из сербского «Спартака». В клуб из Алма-Аты, как утверждали казахстанские инсайдеры, 41-летний российский специалист отправился работать за скромную зарплату в размере € 2 тыс. в месяц. Но сейчас для Кержакова важнее сделать себе имя как тренеру, чем просто заработать, а самая известная команда Казахстана (игравшая ещё в высшей лиге чемпионата СССР) – вполне подходящий вариант для этого. «Кайрат» трижды становился чемпионом страны в 1992, 2004 и 2020 годах, но в прошлом сезоне финишировал лишь четвёртым и пролетел мимо еврокубков.

Кержаков возглавил «Кайрат» уже по ходу чемпионата, в конце мая. Команда неудачно стартовала, и её прежний тренер Кирилл Кекер был отправлен в отставку, когда алмаатинцы занимали восьмое место. Затем в течение месяца в качестве и. о. «Кайратом» руководил Рафаэль Уразбахтин, а после назначения россиянина он стал его помощником.

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев объяснил, почему сделал ставку на Кержакова:

«Его харизма – быть лидером, наверное, сыграла свою роль. Плюс мы беседовали с ним точки зрения профессионализма, и он не хуже тех, с кем мы вели беседы. Тем более что последний год он учился в Италии – проходил практику в «Ювентусе» и «Интере». Он свободно владеет испанским языком. Когда мы делали анализ, больше у нас выпало на Кержакова. У нас с ним контракт только до конца года. По итогам года мы садимся и, если видим изменения, которые он представил по модели игры, дальше будем с ним работать.

Мы искали именно тренера с атакующей моделью, потому что против нас половина команд играет в закрытый футбол. Русский язык для нас тоже был важным фактором – чтобы тренер мог донести индивидуально каждому футболисту. Плюс имя – оно тоже для нас может очень хорошо сыграть с точки зрения бизнеса. Да и у Саши видно, что есть желание, есть харизма, он живёт этой работой».

Александр Кержаков Фото: fckairat.com

Пока в «Кайрате» точно не жалеют о ставке на Кержакова. В восьми матчах под его руководством у команды пять побед при двух ничьих и одном поражении. В трёх последних играх во всех турнирах алмаатинцы одержали крупные победы – над «Таразом» (3:0), карагандинским «Шахтёром» (3:0) и «Елимаем» (4:1). Сели на колесо лидерам чемпионата Казахстана. В год 70-летия «Кайрата» взять любые медали будет хорошим результатом для клуба, но цель, конечно, золото.

Кержаков помог алмаатинцам с усилением состава. При нём в летнее окно пришли два центральных защитника, экс-игрока «Рубина» и «Краснодара» – Александр Мартынович и Егор Сорокин. У «Спартака» из Суботицы выкупили серба Юга Станоева. Вдобавок в «Кайрат» из «Кайсара» перебрался экс-хавбек тульского «Арсенала» Валерий Громыко – второй бомбардир чемпионата Казахстана (пять голов). Первый снайпер, к слову, тоже играет за команду Кержакова: 36-летний бразилец Жоао Пауло забил шесть мячей.

В команде Кержакова три российских легионера – Сорокин, 22-летний вратарь Вадим Ульянов и 24-летний полузащитник Дмитрий Сергеев, который воспитывался в академии «Зенита» и провёл пару матчей за основу сине-бело-голубых. А Сорокин, к слову, в последнем туре чемпионата Казахстана поучаствовал в двух голах «Кайрата». Один забил сам, в другом случае мяч после его удара добил Мартынович. Трансферы центрбеков дают даже такие неожиданные плоды.

В «Кайрате» три игрока зарубежных сборных – Громыко (Беларусь), Офри Арад (Израиль) и Иброхимхалил Юлдошев (Узбекистан), выступавший у Кержакова ещё в «Пари НН». Кроме того, в национальную команду Казахстана вызываются голкипер Данил Устименко и многообещающий молодой полузащитник Адилет Садыбеков, который, правда, недавно получил серьёзную травму.

Возможно, после не слишком удачного опыта на Кипре и в Сербии Кержаков наконец-то нашёл за границей ту самую команду, которая сделает из него большого тренера.