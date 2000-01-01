Топ-7 игроков по голам в финалах больших турниров
Футболисты мечтают стать авторами победных голов в финалах ЛЧ или ЧМ. А кто из игроков забивал наибольшее число мячей в решающих матчах топовых турниров в XXI веке?
4-7-е место — Роберт Левандовски (8 голов)
Поляк не доходил со сборной до главных матчей Евро или ЧМ, зато много решал в финалах на уровне клубов: своими голами он помогал забирать титулы и «Боруссии», и «Баварии», но пока не «Барселоне».
4-7-е место — Самуэль Это’О (8 голов)
У Это’О, в отличие от Левандовского, есть сразу два гола в финалах турниров сборных! Камерунец забивал в решающих матчах на Олимпиаде и Кубке Африки, остальные шесть мячей — на клубном уровне.
4-7-е место — Неймар (8 голов)
Бразилец успел зажечь в решающем матче ещё на родине: на победном для «Сантоса» Кубке Либертадорес – 2011 он забил первый мяч. Дальше были голы за «Барселону» и «ПСЖ», но не за сборную Бразилии.
4-7-е место — Криштиану Роналду (8 голов)
Легендарная карьера португальца вместила в себя восемь голов в финалах за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». В 2004-м и 2016-м в решающих матчах Евро Роналду помочь своей сборной не смог.
3-е место — Дидье Дрогба (9 голов)
Вождь – уникальный представитель этого списка, ведь каждый из девяти голов в финалах он забил за «Челси». Самый важный из них, конечно, влетел в ворота «Баварии» в финале ЛЧ-2011/2012.
1-2-е место — Эдинсон Кавани (13 голов)
Голам Эль-Матадора в финалах благодарны и «Наполи», и «ПСЖ», и «Манчестер Юнайтед». За сборную Уругвая Кавани в финалах не забивал, зато отметился голом в матче за третье место на ЧМ-2010.
1-2-е место — Лионель Месси (13 голов)
Месси забил за «Барселону» сразу 11 мячей в финалах ЛЧ и Кубка Испании. В составе сборной Аргентины у Лео всего два мяча в решающих матчах, и оба – на победном для бело-голубых ЧМ-2022!
Топ-7 футболистов по голам в финалах топовых турниров в XXI веке
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