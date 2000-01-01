Топ-7 футболистов по голам в финалах топовых турниров в XXI веке

4-7-е место — Роберт Левандовски (8 голов)

Поляк не доходил со сборной до главных матчей Евро или ЧМ, зато много решал в финалах на уровне клубов: своими голами он помогал забирать титулы и «Боруссии», и «Баварии», но пока не «Барселоне».