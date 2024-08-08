Соболев никому не нужен? История с «Зенитом» превратилась в моргалки

С момента отстранения Александра Соболева от работы со «Спартаком» прошло две недели. Большой срок для профессионального футболиста. Всё, что известно сейчас: парень работает индивидуально на базе, при этом никакого конфликта ни с кем у него нет. Выглядит сюрреалистично: очень дорогой (и по зарплате, и по стоимости) футболист не готов помогать команде в достижении результата и не может уйти. Вместо этого бегает по кругу и работает с одним из тренеров. Явно не повышая свой уровень.

В «Зените» — тишина. Если разгребать бесконечный поток инсайдов, то можно вычленить главное: переговоры сейчас на паузе. А в Петербурге никак не комментируют ситуацию. Только намекают, что ещё один игрок может прийти в команду. Однако не факт, что это будет Соболев. Ведь интерес есть и к другим.

Но удивительно, что пауза длится так долго. Учитывая, по сути, прямое заявление игрока о желании сменить клуб. Ведь в момент его отстранения от тренировок появился чёткий месседж: мол, я не могу полностью сконцентрироваться на работе, потому что хочу перемен. При этом Иван Карпов сообщил, что официального предложения в «Спартак» не поступало. А вся коммуникация в этой истории замыкается на одной фигуре — агенте Павле Андрееве. Якобы он на словах принёс руководству красно-белых предложение в € 8 млн, но там ему ответили, что этого мало. Потом новость долетела до Петербурга. Там, видимо, так не посчитали, ведь по Transfermarkt парень стоит всего € 7,5 млн. А дальше игра — кто первый моргнёт. Пока все держат глаза и ум открытыми.

Александр Соболев в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть якобы ещё интерес из Турции. Однако очень и очень неконкретный. Да и вряд ли мечта всей карьеры для Соболева — поехать туда. Уж если и отправляться в иностранный чемпионат, то в более европейскую сторону. Но там тишина. Неудивительно, ведь в 2024-м Александр играл блекло. И вряд ли это могло спровоцировать какие-то клубы из-за рубежа на предложения.

И какой удивительный момент мы наблюдаем сейчас. Казалось бы, футболист ставит своему клубу ультиматум. Есть два интересанта во всей это истории — его агент и «Зенит». Вероятно, по задумке, «Спартак» должен был согласиться на любые условия, лишь бы избавиться от такого актива. Ведь ему нужно платить зарплату, держать около него тренера и всё остальное. Но в Москве поступили вопреки всем прогнозам: хотите забрать — платите € 12 млн и выше. Не заплатите — ваши проблемы. И Соболева тоже. Первый акт этой истории игроком и его представителем был проигран. А в Петербурге наверняка за всем этим наблюдают с лёгкой ухмылкой, будучи уверенными, что в итоге всё сложится так, как нужно.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но пока предпосылок и правда нет. Ладно, если бы у «Спартака» не было денег. Однако с учётом всех их трансферов за последнее время — с этим у клуба всё нормально. Так что зарплата лидера точно не самая критическая часть бюджета. Какое-то время можно не обращать на это внимания. С точки зрения результата клуб тоже ничего не потерял. Посмотрите, как без Соболева в составе раскрылся Угальде, которого ещё весной все списали. И, видимо, Станковичу россиянин уже не так необходим. Тренер обозначил, что готов к игре с низкорослым нападающим впереди, которому комфортно взаимодействовать с другими футболистами атаки — например, с Барко.

«Зениту» тоже нет смысла форсировать историю. Ведь пока клуб забивает больше всех остальных в РПЛ. Глушенков — в мегаформе, у Кассьерры голевые действия в каждом матче, и не стоит это разрушать. Хотя Семак, вероятно, остаётся при своём мнении: тренеру нужен силовой форвард, чтобы пройти сезон с наименьшими потерями.

Так что стороны продолжают ту самую игру в моргалки. Пока первый шаг сделали футболист и его представитель. Остальные — на паузе.

И кто моргнёт следующим?