К Станковичу едут сразу два футболиста «Галатасарая». Актюркоглу пытались заманить в Москву с марта.

Мощный поворот в трансферной саге «Спартака». Что за игроков клуб везёт за € 22 млн

«Спартак» решил крупно удивить на трансферном рынке. К переходу в клуб близки сразу два футболиста «Галатасарая»: вингер Керем Актюркоглу и защитник Деррик Кён. По информации турецкого инсайдера Ягиза Сабунчоглу, красно-белые готовы заплатить € 22 млн за двух футболистов.

Что известно о потенциальной сделке и насколько Актюркоглу и Кён близки к «Спартаку»?

Первые новости об интересе красно-белых к Керему появились ещё в марте. Турецкое издание Fotospor сообщило, что «Спартак» сделал предложение, от которого «невозможно отказаться».

История получила продолжение в июле. Но тогда TRT Spor сообщил, что Керем не заинтересован в переходе в «Спартак», а хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Вильям Д'Авила, представитель Актюркоглу, подтверждал эту информацию «Спорт-экспрессу»: «Керем отказался от перехода в «Спартак». Он хочет играть в клубе, который участвует в еврокубках».

Затем история утихла. «Спартак» приобрёл Эсекьеля Барко и Маркиньоса. Казалось, трансферов в атаку больше ждать не стоит.

Однако 7 августа турецкие СМИ опубликовали новость о договорённости между «Спартаком» и «Галатасараем». Агент Актюркоглу подтвердил «Матч ТВ» данную информацию.

Вильям Д'Авила агент Керема Актюркоглу «По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы всё ещё не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, однако нам нужно завершить работу по личным условиям».



Эльвин Керимов, комментатор «Матч ТВ» и болельщик «Галатасарая», поделился в своём телеграм-канале причинами, по которым Актюркоглу поменял решение по поводу сделки со «Спартаком»: «Керем психанул в раздевалке в перерыве матча за Суперкубок с «Бешикташем» («Галатасарай» проиграл 0:5. — Прим. «Чемпионата») из-за того, что его заменили. Нормальная реакция амбициозного игрока, у которого не идёт игра. Весной он стал проигрывать конкуренцию в «Галатасарае», а потом стал запасным и в сборной. «Реал Сосьедад», судя по всему, на трансфере особо не настаивал, саудовские клубы — тоже. «Спартак» хочет Керема больше всех.

Агент Керема говорит, что «Спартак» и «Галатасарай» обо всём договорились, осталось уладить детали личных условий игрока. Шок, конечно. Не сомневаюсь, что матч за Суперкубок добил Керема, и он сейчас просто не видит себя в «Галатасарае». Ему нужно полное доверие тренера, а его нет. Ему нужна полная поддержка фанатов, а они мочат его при каждом удобном случае».

Керем Актюркоглу Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Турецкое издание Gala Haber раскрыло требования по личным условиям, которые сторона Актюркоглу объявила «Спартаку». Керем хочет зарабатывать € 4,5 млн в год и включить в соглашение опцию выкупа в € 20 млн для клубов-участников Лиги чемпионов. Также представители турецкого вингера намерены добавить в контракт целую пачку бонусов:

€ 10 тыс. за попадание в заявку за каждый матч;

€ 5 тыс. за каждый полный матч;

€ 3 тыс. за каждый матч, в котором Актюркоглу проведёт на поле 60 минут;

по € 100 тыс. за 10 забитых мячей и 10 голевых передач в официальных матчах;

€ 300 тыс., если игрок забьёт 10 голов и оформит 10 ассистов;

€ 350 тыс. за победу в РПЛ и € 150 тыс. — за победу в Кубке России.

Мощно.

Позже Gala Haber уточнило, что представители «Спартака» в ходе переговоров намерены снизить запрашиваемую игроком зарплату, а также исключить пункт об отступных.

Кён также близок к «Спартаку». Хотя тренер «Галатасарая» говорит об обратном

Ещё один турецкий источник Rixo Sports 6 августа сообщил, что «Спартак» и «Галатасарай» очень близки к достижению соглашения по переходу левого защитника Деррика Кёна. Ранее инсайдеры Парджала Аслыным и Кайя Темель утверждали, что красно-белые предложили туркам € 7 млн плюс € 1 млн бонусами. Но «Галатасарай» отказал, а «Спартак» отправил представителя в Стамбул, чтобы всё же договориться о сделке.

Если учитывать новую информацию, переговоры явно проходят успешно. Хотя в Gala Media со ссылкой на Son Dakika отметили, что «Галатасарай» не хочет расставаться с Кёном, пока левому защитнику не найдут замену. Но и тут всё складывается удачно для «Спартака»: инсайдер Ягиз Сабунчоглу сообщает, что стамбульцы близки к сделке с «Астон Виллой» по аренде Лука Диня.

Деррик Кён Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Интересно, что Кён перешёл в «Галатасарай» только зимой 2024 года. За это время он принял участие всего в 15 матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Почему же клуб принял решение так быстро попрощаться с немцем? Всё дело в требованиях тренера «Галатасарая» Окана Бурука. Ещё в марте он отмечал, что Кён действует круче в атаке, чем в защите. Видимо, этот перекос не устраивает турецкий гранд. А Деяна Станковича, видимо, это не пугает.

9 августа «Галатасарай» стартует в турецкой Суперлиге домашним матчем с «Хатайспором». На предыгровой пресс-конференции Окана Бурука, естественно, спросили о будущем Актюркоглу и Кёна. Тренер ответил стандартно: «Во время трансферного окна поступает много предложений. И Керем, и Кён останутся с нами. Если последуют изменения, то клуб, конечно, сделает заявление». Дипломатичные слова, намекающие на возможную сделку со «Спартаком».

Окан Бурук Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Если «Спартак» действительно проведёт двойную сделку с «Галатасараем», то получит элитный по меркам РПЛ набор атакующих футболистов: Манфред Угальде, Виллиан Жозе, Актюркоглу, Тео Бонгонда, Маркиньос, Хесус Медина (он пока не уходит), Антон Зиньковский, Эсекьель Барко. Плюс Шамар Николсон и Александр Соболев, хотя оба могут покинуть клуб.

Также Станкович добавит в состав желанного левого защитника и конкурента для разыгравшегося Олега Рябчука. С такой обоймой «Спартак» просто обязан бороться как минимум за серебро. Ждём нового «броска перчатки»?