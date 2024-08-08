Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, лето-2024: Спартак близок к покупке Керема Актюркоглу и Деррика Кёна из Галатасарая, сумма, условия

Мощный поворот в трансферной саге «Спартака». Что за игроков клуб везёт за € 22 млн
Никита Паглазов
В «Спартак» едут два футболиста «Галатасарая»
Аудио-версия:
Комментарии
К Станковичу едут сразу два футболиста «Галатасарая». Актюркоглу пытались заманить в Москву с марта.

«Спартак» решил крупно удивить на трансферном рынке. К переходу в клуб близки сразу два футболиста «Галатасарая»: вингер Керем Актюркоглу и защитник Деррик Кён. По информации турецкого инсайдера Ягиза Сабунчоглу, красно-белые готовы заплатить € 22 млн за двух футболистов.

Что известно о потенциальной сделке и насколько Актюркоглу и Кён близки к «Спартаку»?

Первые новости об интересе красно-белых к Керему появились ещё в марте. Турецкое издание Fotospor сообщило, что «Спартак» сделал предложение, от которого «невозможно отказаться».

Мы уже рассказывали об Актюркоглу:
«Спартак» нацелен на четвертьфиналиста Евро-2024! Он разрывал «МЮ» и дрался с партнёром
«Спартак» нацелен на четвертьфиналиста Евро-2024! Он разрывал «МЮ» и дрался с партнёром

История получила продолжение в июле. Но тогда TRT Spor сообщил, что Керем не заинтересован в переходе в «Спартак», а хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Вильям Д'Авила, представитель Актюркоглу, подтверждал эту информацию «Спорт-экспрессу»: «Керем отказался от перехода в «Спартак». Он хочет играть в клубе, который участвует в еврокубках».

Затем история утихла. «Спартак» приобрёл Эсекьеля Барко и Маркиньоса. Казалось, трансферов в атаку больше ждать не стоит.

Однако 7 августа турецкие СМИ опубликовали новость о договорённости между «Спартаком» и «Галатасараем». Агент Актюркоглу подтвердил «Матч ТВ» данную информацию.

Вильям Д'Авила
Вильям Д'Авила
агент Керема Актюркоглу

«По всей видимости, соглашение между клубами достигнуто, но мы всё ещё не договорились о личных условиях игрока. Ему нравится тренер и проект, однако нам нужно завершить работу по личным условиям».

Эльвин Керимов, комментатор «Матч ТВ» и болельщик «Галатасарая», поделился в своём телеграм-канале причинами, по которым Актюркоглу поменял решение по поводу сделки со «Спартаком»: «Керем психанул в раздевалке в перерыве матча за Суперкубок с «Бешикташем» («Галатасарай» проиграл 0:5. — Прим. «Чемпионата») из-за того, что его заменили. Нормальная реакция амбициозного игрока, у которого не идёт игра. Весной он стал проигрывать конкуренцию в «Галатасарае», а потом стал запасным и в сборной. «Реал Сосьедад», судя по всему, на трансфере особо не настаивал, саудовские клубы — тоже. «Спартак» хочет Керема больше всех.

Агент Керема говорит, что «Спартак» и «Галатасарай» обо всём договорились, осталось уладить детали личных условий игрока. Шок, конечно. Не сомневаюсь, что матч за Суперкубок добил Керема, и он сейчас просто не видит себя в «Галатасарае». Ему нужно полное доверие тренера, а его нет. Ему нужна полная поддержка фанатов, а они мочат его при каждом удобном случае».

Керем Актюркоглу

Керем Актюркоглу

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Турецкое издание Gala Haber раскрыло требования по личным условиям, которые сторона Актюркоглу объявила «Спартаку». Керем хочет зарабатывать € 4,5 млн в год и включить в соглашение опцию выкупа в € 20 млн для клубов-участников Лиги чемпионов. Также представители турецкого вингера намерены добавить в контракт целую пачку бонусов:

  • € 10 тыс. за попадание в заявку за каждый матч;
  • € 5 тыс. за каждый полный матч;
  • € 3 тыс. за каждый матч, в котором Актюркоглу проведёт на поле 60 минут;
  • по € 100 тыс. за 10 забитых мячей и 10 голевых передач в официальных матчах;
  • € 300 тыс., если игрок забьёт 10 голов и оформит 10 ассистов;
  • € 350 тыс. за победу в РПЛ и € 150 тыс. — за победу в Кубке России.

Мощно.

Позже Gala Haber уточнило, что представители «Спартака» в ходе переговоров намерены снизить запрашиваемую игроком зарплату, а также исключить пункт об отступных.

А ещё в «Спартаке» появится новый центральный защитник?
«Спартак» выбирает между двумя защитниками. Одного хочет Станкович, а другого — Амарал?
«Спартак» выбирает между двумя защитниками. Одного хочет Станкович, а другого — Амарал?

Кён также близок к «Спартаку». Хотя тренер «Галатасарая» говорит об обратном

Ещё один турецкий источник Rixo Sports 6 августа сообщил, что «Спартак» и «Галатасарай» очень близки к достижению соглашения по переходу левого защитника Деррика Кёна. Ранее инсайдеры Парджала Аслыным и Кайя Темель утверждали, что красно-белые предложили туркам € 7 млн плюс € 1 млн бонусами. Но «Галатасарай» отказал, а «Спартак» отправил представителя в Стамбул, чтобы всё же договориться о сделке.

Если учитывать новую информацию, переговоры явно проходят успешно. Хотя в Gala Media со ссылкой на Son Dakika отметили, что «Галатасарай» не хочет расставаться с Кёном, пока левому защитнику не найдут замену. Но и тут всё складывается удачно для «Спартака»: инсайдер Ягиз Сабунчоглу сообщает, что стамбульцы близки к сделке с «Астон Виллой» по аренде Лука Диня.

Деррик Кён

Деррик Кён

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Интересно, что Кён перешёл в «Галатасарай» только зимой 2024 года. За это время он принял участие всего в 15 матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Почему же клуб принял решение так быстро попрощаться с немцем? Всё дело в требованиях тренера «Галатасарая» Окана Бурука. Ещё в марте он отмечал, что Кён действует круче в атаке, чем в защите. Видимо, этот перекос не устраивает турецкий гранд. А Деяна Станковича, видимо, это не пугает.

9 августа «Галатасарай» стартует в турецкой Суперлиге домашним матчем с «Хатайспором». На предыгровой пресс-конференции Окана Бурука, естественно, спросили о будущем Актюркоглу и Кёна. Тренер ответил стандартно: «Во время трансферного окна поступает много предложений. И Керем, и Кён останутся с нами. Если последуют изменения, то клуб, конечно, сделает заявление». Дипломатичные слова, намекающие на возможную сделку со «Спартаком».

Окан Бурук

Окан Бурук

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Если «Спартак» действительно проведёт двойную сделку с «Галатасараем», то получит элитный по меркам РПЛ набор атакующих футболистов: Манфред Угальде, Виллиан Жозе, Актюркоглу, Тео Бонгонда, Маркиньос, Хесус Медина (он пока не уходит), Антон Зиньковский, Эсекьель Барко. Плюс Шамар Николсон и Александр Соболев, хотя оба могут покинуть клуб.

Также Станкович добавит в состав желанного левого защитника и конкурента для разыгравшегося Олега Рябчука. С такой обоймой «Спартак» просто обязан бороться как минимум за серебро. Ждём нового «броска перчатки»?

Почему Угальде расцвёл и становится лидером «Спартака»:
Угальде переродился после дикой критики. Почему нападающий «Спартака» так много забивает
Угальде переродился после дикой критики. Почему нападающий «Спартака» так много забивает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android