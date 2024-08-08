Трансферы лета, которых мы вообще не ждали

Варан — в клубе-аутсайдере, Фюллькруг уехал из Германии. Не забываем и о Сафонове в «ПСЖ»!

Сезон в топ-5 лигах Европы стартует очень скоро! Команды завершают основную часть работы на трансферном рынке. И за прошедшие два месяца мы стали свидетелями максимально неожиданных сделок. Рассказываем о самых удивительных переходах.

Николо Дзаньоло: «Галатасарай» → «Аталанта» (аренда)

Николо Дзаньоло в «Аталанте» Фото: atalanta.it

Прошлый сезон итальянский полузащитник провёл в аренде в «Астон Вилле». Дзаньоло был игроком ротации, проведя в общей сложности на поле всего 1363 минуты. «Вилла» решила не оставлять Николо у себя, а «Галатасараю» итальянец также оказался не нужен. Очень вовремя к стамбульцам обратилась «Аталанта», забравшая Дзаньоло к себе в аренду. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией выкупа и его обязательством при выполнении определённых условий. Хорошая замена ушедшему Миранчуку?

Альваро Мората: «Атлетико» → «Милан» (€ 13 млн)

Альваро Мората Фото: acmilan.com

Капитан сборной Испании, ставшей чемпионом Европы, сменил обстановку. На родине многие не любят Морату, критикуя его по любой причине. Альваро устал от этого и переехал в Италию. «Милан» искал замену Оливье Жиру, и Мората стал отличным вариантом. Миланцы заплатили за 31-летнего форварда всего € 13 млн. Контракт Мораты с «Миланом» рассчитан до 2028-го с возможностью продления ещё на один год. Форвард будет выступать в клубе под седьмым номером.

Никола Миленкович: «Фиорентина» → «Ноттингем Форест» (€ 14,3 млн)

Никола Миленкович Фото: nottinghamforest.co.uk

26-летнего серба несколько лет ждали в топ-клубах. Но в итоге Миленкович оказался в аутсайдере АПЛ. Николу за € 14,3 млн забрал «Ноттингем Форест». Защитник в случае удачной игры за новый клуб способен перебраться в команду уровнем выше. Миленкович находится в идеальном футбольном возрасте.

Сауль Ньигес: «Атлетико» → «Севилья» (аренда)

Сауль Ньигес Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Сауль — воспитанник «Атлетико», выступавший за клуб с 2012 года. Сезоны-2013/2014 и 2021/2022 он проводил в аренде в «Райо Вальекано» и «Челси» соответственно. Теперь — новая неожиданная поездка. Сауля арендовала «Севилья». В сделке предусмотрена опция продления ещё на год по окончании чемпионата Испании — 2024/2025.

Чидера Эджуке: ЦСКА → «Севилья» (свободный агент)

Чидера Эджуке Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Также на правах свободного агента в Андалусию переехал экс-вингер ЦСКА Чидера Эджуке. Ещё один бывший игрок из РПЛ в «Севилье». Но достаточно неожиданно, что им оказался Эджуке, ранее показывавший нестабильный футбол в ЦСКА.

Донни ван де Бек: «Манчестер Юнайтед» → «Жирона» (€ 500 тыс.)

Донни ван де Бек Фото: gironafc.cat

История ван де Бека в «Манчестер Юнайтед» — боль. Донни приезжал из «Аякса» в Англию в 2020 году за € 39 млн, будучи лидером амстердамцев. Болельщики ожидали, что нидерландец станет игроком основы на долгие годы. Но в «МЮ» ван де Бек так и не стал своим. Его дважды отправляли в аренду — в «Эвертон» и во франкфуртский «Айнтрахт». А теперь Донни отпустили всего за € 500 тыс. в «Жирону». Не самый ожидаемый пункт назначения. Но в Испании он сможет перезапустить карьеру и снова засверкать, тем более каталонцы сыграют в Лиге чемпионов.

Мусса Диаби: «Астон Вилла» → «Аль-Иттихад» (€ 60 млн)

Мусса Диаби Фото: ФК «Аль-Иттихад»

Воспитанник «ПСЖ» ярко сверкнул в «Байере» и летом 2023 года уехал в «Астон Виллу». В Англии Диаби неплохо проявил себя: помог клубу впервые в истории попасть в Лигу чемпионов и выйти в полуфинал Лиги конференций. Но Мусса шокировал, решив уехать из АПЛ в Саудовскую Аравию. «Аль-Иттихад» соблазнил «Астон Виллу» суммой в € 60 млн, а Диаби — «сладким» контрактом. Плюс один топ-футболист в расцвете сил на Ближнем Востоке.

Артём Довбик: «Жирона» → «Рома» (€ 30,5 млн)

Артём Довбик Фото: asroma.com

Довбик стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Примеры, забив 24 мяча, и помог «Жироне» впервые в истории выйти в Лигу чемпионов. Однако клуб сыграет в турнире без него. Форвард перебрался в «Рому» за € 30,5 млн, хотя СМИ отправляли Артёма в «Атлетико» или «Барселону». Не самый очевидный вариант, особенно с учётом того, что «Рома» не сыграет в ЛЧ. Возможно, именно с Довбиком команда выберется в главный еврокубок.

Амаду Онана: «Эвертон» → «Астон Вилла» (€ 59,35 млн)

Амаду Онана Фото: avfc.co.uk

Двухметрового опорного полузащитника хотели видеть у себя топ-клубы. Например, Онана интересовался «Манчестер Юнайтед». Но бельгиец выбрал другой вариант — «Астон Виллу». Бирмингемцы получили солидную сумму за Муссу Диаби и потратили эти деньги на 22-летнего футболиста «Эвертона». Поможет ли Амаду «Астон Вилле» в Лиге чемпионов и АПЛ? Ожидания высокие.

Макс Килман: «Вулверхэмптон» → «Вест Хэм» (€ 47,5 млн)

Макс Килман Фото: whufc.com

Сразу два громких трансфера оформил «Вест Хэм». Сначала они за € 47,5 млн забрали из «Вулверхэмптона» защитника Макса Килмана. Огромная сумма за футболиста из клуба второй половины таблицы АПЛ. Переплата или отличная сделка? Узнаем в конце сезона.

Никлас Фюллькруг: «Боруссия» Дортмунд → «Вест Хэм» (€ 27 млн)

Никлас Фюллькруг Фото: whufc.com

Также «Вест Хэм» забрал у дортмундской «Боруссии» 31-летнего форварда Никласа Фюллькруга. Ещё одна покупка, которая отчасти даже шокировала. Фюллькруг неожиданно променял немецкий топ-клуб и участие в Лиге чемпионов на середняка АПЛ. Да, уровень чемпионата Англии выше, а «Вест Хэм» наверняка положил бóльшую зарплату. Но сделка всё равно выглядит неожиданной.

Кирман Дьюсбери-Холл: «Лестер» → «Челси» (€ 35,4 млн)

Кирман Дьюсбери-Холл Фото: chelseafc.com

«Челси» — как заядлый шопоголик: тоже не может остановиться. Клуб продолжает тратить деньги на новых футболистов. На этот раз они забрали у «Лестера» полузащитника Кирмана Дьюсбери-Холла. За 25-летнего футболиста заплачена солидная сумма — € 35,4 млн. Мало кто ожидал увидеть Кирмана в «Челси», да ещё и за такие деньги. Посмотрим, оправдает ли себя эта сделка.

Мэйсон Гринвуд: «Манчестер Юнайтед» → «Марсель» (€ 26 млн)

Мэйсон Гринвуд Фото: om.fr

Судебное разбирательство уничтожило карьеру Гринвуда в родном клубе. Да, в феврале 2023 года с Мэйсона сняли все обвинения по делу об избиении его девушки. Но болельщики и руководство «МЮ» не захотели видеть игрока в команде. Прошлый сезон Гринвуд провёл на правах аренды в «Хетафе». А теперь «МЮ» оформил его полноценный трансфер в «Марсель». Большая удача для французского клуба: заполучить 22-летнего перспективного и классного форварда всего за € 26 млн. Но видеть игрока потенциала Гринвуда в «Марселе» — неожиданно. Если англичанин мощно проявит себя в Лиге 1, то есть все шансы снова увидеть его в европейском топе.

Матс Виффер: «Фейеноорд» → «Брайтон» (€ 30 млн)

Матс Виффер Фото: brightonandhovealbion.com

Полузащитник «Фейеноорда» привлекал к себе внимание больших европейских клубов. Интерес к нему проявляла «Барселона», которая видела в Матсе долгосрочную замену Серхио Бускетсу. Но в итоге Виффер оказался в АПЛ. Его за € 30 млн забрал «Брайтон», любящий универсальных, работоспособных и умных игроков. Матс — именно такой. Поможет ли он «чайкам» вновь включиться в борьбу за еврокубки?

Рафаэль Варан: «Манчестер Юнайтед» → «Комо» (свободный агент)

Рафаэль Варан Фото: comofootball.com

Легендарный для мадридского «Реала» футболист, выигравший с командой четыре Лиги чемпионов и три чемпионата Испании, перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021-м. Но за три года Рафаэль прошёл путь от надежды до изгоя. С «МЮ» Варан выиграл только Кубок Англии и Кубок лиги. Слабовато для привыкшего к большим победам француза. Правда, и сам Рафа сдал. Он покинул «МЮ» на правах свободного агента и удивил выбором нового клуба. Его подобрал новичок Серии А «Комо». Команду тренирует Сеск Фабрегас, который и уговорил Рафаэля присоединиться к проекту. Поможет ли чемпион мира 2018 года пошуметь «Комо» в дебютном сезоне в Серии А?

Матвей Сафонов: «Краснодар» → «ПСЖ» (€ 20 млн)

Матвей Сафонов Фото: psg.fr

Один из первых громких трансферов лета в Европе. И, вероятно, самый главный в межсезонье РПЛ-2024. «Краснодар» продал своего воспитанника Матвея Сафонова в «ПСЖ». Об отъезде голкипера в Европу ходили разговоры на протяжении пары лет. Но мало кто ждал Матвея в настоящем гранде. Теперь же Сафонов поборется с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основе парижан. А мы — поболеем за россиянина в «ПСЖ».

Юссеф Эн-Несири: «Севилья» → «Фенербахче» (€ 19,5 млн)

Юссеф Эн-Несири Фото: fenerbahce.org

Жозе Моуринью перебрался в «Фенербахче» и строит в Стамбуле претендента на золото. У клуба в центре атаки есть опытные Эдин Джеко и Дженк Тосун. Качественные, крутые, но не самые скоростные форварды. Моуринью добавил этот компонент атаке «Фенербахче» трансфером Юссефа Эн-Несири. Турки купили марокканца у «Севильи» за € 19,5 млн. Большая удача для «Фенербахче», однако неожиданное продолжение карьеры от Юссефа. 27-летний форвард ещё мог бы зажигать в любом приличном клубе из топ-5 европейских лиг.