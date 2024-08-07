Сафонов дебютировал за «ПСЖ» — против Худякова! Россияне пропустили четыре за тайм. Видео

Матвей Сафонов и Даниил Худяков встретились в матче двух будущих участников Лиги чемпионов – «ПСЖ» и «Штурма». Ещё недавно никто бы и не подумал, что такое возможно! Этим летом экс-голкипер «Краснодара» перешёл в парижский клуб, а бывший вратарь «Локомотива» стал новичком команды из Граца. В сегодняшней игре российские легионеры попали в стартовые составы. Чемпион Франции проводил спарринг с чемпионом Австрии в Клагенфурте.

Понятно, что Сафонов на данном этапе – дублёр Джанлуиджи Доннаруммы, который, видимо, ещё только набирает форму, проведя отпуск после Евро-2024. Но и Худякова, вопреки некоторым заявлениям, брали не первым номером в «Штурм». Команда из Граца уже провела два матча в чемпионате и Кубке Австрии нового сезона. В обоих играл арендованный у «Брайтона» нидерландец Схерпен ростом 206 (!) см. Даниил же оставался на скамейке запасных.

По первым минутам игры с «ПСЖ» складывалось впечатление, что Худяков слишком волнуется. Он едва не «привёз» быстрый гол после заброса за спины от Бералдо на Коло Муани. Даниил ошибся, поспешив вылететь за штрафную на подстраховку: форвард раньше успел к мячу и бил в пустые ворота – российского голкипера подстраховал защитник.

Хотя «Штурм» должен находиться в лучшей форме, «ПСЖ» даже не в оптимальном составе играл с преимуществом, больше владел мячом. Гол в ворота Худякова французы забили уже на 10-й минуте после контрвыпада три в три. Асенсио отпасовал в левый полуфланг на Мбайе, и тот послал мяч в ближний угол. А Даниил стал гадать, завалился.

Ещё через две минуты Солер сделал счёт 2:0. Тут уже Худяков вряд ли мог спасти команду от гола. На сей раз «ПСЖ» вскрыл правый полуфланг благодаря стенке на третьего, а Коло Муани вырезал диагональ на испанского хавбека. Солер бил туда, где стоял помогавший российскому вратарю Газибегович, и мяч рикошетом от боснийца влетел в сетку.

«ПСЖ» при владении образовывал тройку сзади, подключал к розыгрышу Сафонова. На 14-й минуте и у Матвея появилась работа: после стандарта австриец пробил головой от земли в створ ворот россиянина, но удар получился несильным, так что выбравший хорошую позицию Сафонов спокойно поймал мяч. Тем не менее и Матвей пропустил уже после четверти часа игры! Ужасный «привоз» допустил потерявший мяч Бералдо. Камара убежал один на один, удачно попал между ног Сафонову.

Зато на исходе получаса Матвей совершил сейв, отбив непростой удар участника Евро-2024 в составе сборной Грузии Китеишвили. «ПСЖ» стал больше позволять «Штурму», так что россиянин уже не скучал в воротах. И перед перерывом Китеишвили со второй попытки всё-таки переиграл Сафонова. Грузину позволили принять мяч, улучшить позицию и свободно выстрелить метров с 20 в дальний нижний угол. Наверняка и по этому эпизоду вопросы у тренеров «ПСЖ» будут к обороне, а не к голкиперу.

В товарищеских матчах тренеры зачастую дают сыграть разным голкиперам по тайму, тем не менее и Худяков, и Сафонов остались в воротах после перерыва. Но работы у них стало меньше. Игра успокоилась. Интересно, что «ПСЖ» фактически при 70% владения заметно уступал по статистике ударов. После часа матча – 4:12 (в створ – 3:7). Впрочем, трудных задач австрийцы перед Сафоновым не ставили. Вдобавок испортилась погода, что мешало командам. Пошёл сильный дождь, погнавший многочисленных зрителей с трибун, усилился ветер, и даже посыпал град.

Первый удар в створ во втором тайме «ПСЖ» нанёс только на 86-й минуте. До этого парижане напрягли Худякова разве что парой стандартов. А в моменте в концовке матча Даниил сыграл действительно хорошо. Асенсио пробил низом в угол из-за штрафной, полёт мяча, кажется, усложнил для вратаря ещё и рикошет, однако россиянин совершил сейв. «ПСЖ» заработал только угловой. Партнёры поздравили Худякова с классными действиями в этом эпизоде.

Более того, на последней минуте «ПСЖ» создал ещё один голевой момент с участием Баркола. Но и вингер сборной Франции не сумел переиграть Худякова. Парой сейвов в финале игры Даниил точно исправился за неуверенное начало. Сафонова же «Штурм» по-настоящему не проверил. В целом, подводя итог дебюту российских голкиперов, можно сказать, что он получился нормальным. Не идеальным, но и не таким, за который было бы стыдно.