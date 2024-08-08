Похоже, у властей меняются приоритеты. В это окно большого количества звёзд не будет.

В Саудовской Аравии всего один большой трансфер за лето. Куда делись деньги шейхов?

Чемпионат Саудовской Аравии стартует уже через две недели, а клубы местной лиги совершили всего один по-настоящему дорогой трансфер в летнее окно. В это просто невозможно поверить! «Аль-Иттихад» подписал вингера «Астон Виллы» и кандидата в сборную Франции Муссу Диаби за € 60 млн. Интересно, что 25-летний футболист всего год отыграл за английский клуб после перехода из «Байера» за € 55 млн и фактически на пике карьеры уехал из АПЛ.

Больше в это межсезонье в Саудовской Аравии нет ни одного трансфера, который потянул хотя бы на € 20 млн. На днях выступавший на Олимпиаде-2024 полузащитник сборной Аргентины Эсекьель Фернандес перешёл из «Бока Хуниорс» в «Аль-Кадисию» за € 18,7 млн, и это на сегодняшний день второе по стоимости подписание после сделки по Диаби. К слову, в зимнее окно сообщалось о желании спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала привести Фернандеса в московский клуб, но, как видите, до РПЛ многообещающий 22-летний аргентинец не доехал.

В топе трансферов чемпионата Саудовской Аравии в летнее окно сейчас находятся игроки, чьи имена ничего не скажут широкому кругу болельщиков. Это, например, переходы бразильского вратаря Бенто из «Атлетико Паранаэнсе» в «Аль-Наср», колумбийского нападающего Хулиана Киньонеса из мексиканской «Америки» в «Аль-Кадисию», малийского полузащитника Алиу Дьенга из египетского «Аль-Ахли» в «Аль-Холуд» на правах аренды за € 505 тыс. А где же настоящие звёзды?

Год назад, в летнее окно 2023-го, клубы саудовской Про-Лиги потратили в общей сумме € 950 млн на новичков. Было совершено 18 трансферов стоимостью от € 20 млн и дороже. Рекорд местной лиги побил переход Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за € 90 млн. Тогда ходили разговоры, что это только начало и летом 2024-го история повторится — в Саудовскую Аравию приедет ещё целая группа звёзд во главе с Мо Салахом из «Ливерпуля».

Действительно, в нынешнее межсезонье очень много слухов по поводу возможных трансферов топовых футболистов в саудовскую лигу, но пока ни Салах, ни другие игроки калибра Неймара и Криштиану Роналду не пришли.

Салаха в Саудовской Аравии не дождались Фото: Justin Berl/Getty Images

Кое-кто из статусных игроков в межсезонье всё-таки добрался до Саудовской Аравии. Например, новичками той же активной на рынке «Аль-Кадисии» стали голкипер сборной Бельгии Коэн Кастельс, защитник «Реала» Начо (оба перешли на правах свободных агентов) и нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг (куплен за € 9 млн). Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура бесплатно достался «Аль-Шабабу». Но это лишь глоток воды в пустыне, если учитывать футбольные амбиции Саудовской Аравии. На данный момент на летнем рынке местные клубы оставили всего € 156 млн, то есть в шесть раз меньше, чем годом ранее.

Трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто до октября, так что ещё есть время привести топ-игроков. Но очевидно, что уже через месяц будет трудно вытащить звёзд из Европы, поскольку в ведущих лигах летнее окно закроется, а значит, европейские клубы потеряют возможность находить замену ушедшим футболистам. По-видимому, в саудовской лиге не будет такого звездопада, как в 2023-м. Прежде всего по экономическим причинам.

В июле сайт Arabian Gulf Business Insight (AGBI) подготовил материал, в котором утверждалось, что расходы на футбол в Саудовской Аравии могут серьёзно снизиться из-за спада экономики. В материале подчёркивалось, что экономические показатели страны сократились на 1,7% в первом квартале 2024-го из-за продолжающегося сокращения добычи нефти. По мнению аналитиков, футбольные амбиции Саудовской Аравии отходят на второй план, поскольку королевство сосредоточится на финансировании своих гигантских проектов стоимостью $ 1,25 трлн.

«Похоже, расходы на спорт временно замедлились в соответствии с финансовыми ограничениями, которые мы наблюдали в Саудовской Аравии в этом году», — сказал эксперт AGBI и профессор одной из бизнес-школ Парижа Саймон Чедвик.

Инвестиции в футбол — часть стратегии в рамках реализации программы «Видение 2030», целью которой ставится уменьшение зависимости Саудовской Аравии от нефтяных доходов, диверсификация её экономики и развитие инфраструктуры, образования, сферы туризма и так далее. Финансирование всего этого трансферного безумия, которое случилось в прошлом сезоне, в основном связано с поступлениями из государственного фонда благосостояния. Год назад этот фонд получил по 75% акций главных клубов страны — «Аль-Насра», за который выступает Роналду, «Аль-Хиляля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли». А нефтяной компании Aramco досталась в собственность «Аль-Кадисия». Теперь же аналитики полагают, что реакцией на бюджетный дефицит, более высокие процентные ставки и нехватку иностранных инвестиций станет в том числе сокращение или отмена каких-то футбольных проектов.

«Гигапроекты более важны для «Видения 2030», чем привлечение зарубежных звёзд футбола, поэтому не ждал бы, что расходы на спорт смогут избежать сокращения», — сказал эксперт Бен Гордон.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — король Саудовской Аравии Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Стало известно, что 14 клубов Саудовской Аравии, включая несколько из высшего дивизиона, выставлены на продажу, так как страна пытается монетизировать футбол. Цель этого решения — поощрить бизнес-сектор на участие в создании и развитии спортивной индустрии. Привлечение спонсоров считают важнейшим фактором с точки зрения долгосрочной перспективы развития местной лиги.

Руководители саудовской Про-Лиги встретились с представителями всех 18 клубов элиты, чтобы обсудить планы на летнее окно. Было объявлено, что сделки будут заключаться по справедливой рыночной цене, несмотря на специфический подход к трансферной деятельности в Саудовской Аравии. Вдобавок боссы Про-Лиги собираются сместить акценты. Вместо того чтобы обеспечивать последний большой контракт стареющим звёздам вроде Роналду, чиновники хотят мотивировать клубы на развитие собственной молодёжи и привлечение молодых суперталантов со всего мира.

Внимание властей Саудовской Аравии сосредоточено также на получении чемпионата мира по футболу 2034 года, а не на трансферах.

«Футбольные власти страны не хотят, чтобы громкие заголовки в СМИ затмили более важные новости», — говорится в материале AGBI.