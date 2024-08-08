«Меня выручил русский полицейский». Как воспитанник «Реала» очутился в Подмосковье

В истории РПЛ было достаточно испанских футболистов, но последний, Виктор Альварес, покинул Россию аж в 2020 году. Только через четыре года приехал ещё один, причём по неожиданному адресу — в подмосковные «Химки».

Защитник Даниэль Фернандес пока удивительным образом повторяет траекторию легенды нашей Премьер-Лиги Сесара Наваса: он тоже родился в Мадриде, воспитывался в системе мадридского «Реала» и тоже перебрался в Россию из сантандерского «Расинга». Даже возраст переезда совпадает — 27 лет! На этом аналогии заканчиваются. Пока.

Мы встретились с Фернандесом, чтобы обсудить неожиданный поворот в его карьере и просто узнать о нём побольше.

— Ты сейчас единственный испанец в РПЛ. Чувствуешь дополнительную ответственность в связи с этим?

— Только недавно узнал об этом. Никакого давления из-за этого не испытываю. Я приехал, чтобы развиваться дальше и найти для себя что-то новое.

— Почему в РПЛ больше нет испанцев?

— Не знаю. Возможно, в России сегодня нет большого интереса к испанским игрокам или это не самый важный рынок для ваших команд.

— В Испании знают что-то про российский футбол?

— Конечно! Знают команды, которые выступали в еврокубках. К сожалению, сейчас они не играют там, поэтому следить за российским футболом сложно.

— Помнишь матч Испания — Россия на ЧМ-2018?

— Вообще не помню! Я отдыхал в отпуске. Конечно, знаю, что мы проиграли.

— А Сесара Наваса знаешь?

— Нет.

— У вас очень похожие истории с ним.

— Правда? Не знал, сейчас погуглю, кто это (вбивает имя-фамилию в поисковик). А, ну у нас с ним разница 17 лет. Возможно, что-то слышал, но не вспомню сейчас.

— Хоть кого-то из испанцев, игравших в РПЛ, назовёшь?

— Знаю Чико Флореса, который был в «Рубине».

— А что о тебе должны знать болельщики?

— Я скромный парень, люблю наслаждаться жизнью и находить новые приключения. Как игрок я много работаю на поле, думаю о помощи команде. Люблю наслаждаться игрой, но на первое место ставлю команду.

— Как ты попал в систему мадридского «Реала»?

— До этого я играл в «Леганесе». Скромная команда, но там я провёл очень хороший сезон. Скауты «Реала» меня заметили и пригласили. Я ещё был несовершеннолетним, поэтому подписал неофициальный контракт. С 14 лет до 21 года я играл за юношеские и вторую команду клуба.

Дани Фернандес в молодёжке «Реала» Фото: realmadrid.com

— Какие остались воспоминания?

— От нас очень много требовали. И все игроки стремились показать себя на поле. Каждый мечтал дойти до основной команды.

— К тренировкам основы привлекали?

— Да, тренировки с лучшими игроками в мире — это незабываемые эмоции и опыт. Я наслаждался тем временем.

— С кого из игроков брал пример?

— Как правый защитник больше обращал внимание на Карвахаля. Но очень нравился Модрич — он всегда удивлял игрой на поле. Любовался его действиями.

— Прямо сейчас это сильнейшая команда в мире?

— Конечно! И она готова побеждать дальше. В прошлом сезоне «Реал» взял Лигу чемпионов и чемпионат. Впереди клубный чемпионат мира. Они готовы к вызову.

— У тебя не было шансов достичь первой команды?

— Это невероятно сложно. В лучшем клубе мира и игроки соответствующие на каждой позиции.

— Почему ты решился на переезд в Россию?

— РПЛ — одна из важных лиг в Европе. Когда попадаешь сюда, понимаешь, что уровень ещё выше, чем ты думал. Для меня это возможность для развития карьеры. «Химки» — хорошая команда. Важную роль в этом вопросе сыграл тренер.

Дани Фернандес в «Расинге» Фото: realracingclub.es

— У тебя был разговор с Артигой перед переходом?

— Да, я поговорил с тренером, чтобы понимать, что это за команда, какая ситуация в стране. Франк убедил меня, что всё хорошо.

— Были ли опасения с учётом ситуации в мире?

— Правильнее сказать — сомнения. Однако я поговорил с Франком, и он успокоил меня. Да, такая ситуация, но я решил поехать.

— Как семья восприняла твоё решение?

— Отец был за, а мама — против. В итоге пришли к соглашению, потому что для меня это была единственная возможность продолжить карьеру. Я не мог упустить шанс. Сейчас родители уже довольны моим решением.

— С кем-то из игроков, знающих РПЛ изнутри, советовался?

— Нет, до переезда я никого не знал. Можно сказать, сделал шаг в неизвестность.

— Наверняка у тебя были стереотипы о России?

— Я знаю, что это всё шутки. Однако очень забавно такое слышать.

— Медведей на улице не ожидал увидеть?

— В Москве — точно нет, но не знаю, какая ситуация в других городах, ха-ха.

— Какие первые впечатления от Москвы?

— Пока успел увидеть только Красную площадь — произвела впечатление. Однако пока это всё, где удалось побывать. Хотел бы ещё что-то увидеть, но пока мало свободного времени.

— А как тебе Казань?

— Из автобуса видел кремль. Мне понравилось, хотел бы там побывать. На выезде времени на это не было.

— Ты снимаешь квартиру?

— Да, недалеко от стадиона. Прошло только пять дней, привыкаю.

— Казусных историй из-за незнания языка не было?

— На второй день в Химках таксист высадил меня не с той стороны стадиона. У меня не было симки в телефоне, чтобы узнать, как добраться. Из людей никто не мог мне ничего подсказать — они не говорили по-английски. В конце концов мне помог полицейский — через переводчик показал мне, как найти вход.

— Надо учить русский.

— Да, я уже понял, что тут мало кто знает английский. Но в ресторанах такой проблемы не было.

— Какие впечатления от дебютной игры с «Рубином»?

— Когда вышел на поле, сразу понял, в какой лиге я оказался. У «Рубина» великолепный стадион. Уровень команды и чемпионата очень высокий. Всё это мотивирует меня показывать лучший футбол на поле.

Дебютный матч Дани Фернандеса (слева) в РПЛ Фото: fckhimki.com

— Ещё жива мечта сыграть за сборную Испании?

— Дай бог! Но это сложно. Уровень Испании — космос. Это одна из лучших сборных мира.

— Возможно ли в принципе туда попасть из России?

— Не знаю. Это зависит от менеджеров сборной, какие у них цели.

— А у тебя сейчас какая главная цель?

— Нет какой-то большой цели. Я люблю идти небольшими шагами. Сейчас самое главное — наслаждаться моментом и сделать всё возможное, чтобы качественно заиграть в «Химках». А дальше будет видно.