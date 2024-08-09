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Ростов — Рубин: прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ, где смотреть, 9 августа 2024, Пари НН — Химки

Ранний старт тура РПЛ! Шанс для утопающего «Нижнего» и испытание для Карпина. LIVE
Кирилл Закатченко
Онлайн тура РПЛ
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«Химки» и «Рубин» точно вцепятся в очки.

Друзья, всем привет! Новый, уже 4-й тур РПЛ стартует в пятницу. Сегодня, 9 августа, нас ждут два матча.

Первыми сыграют «Пари НН» и «Химки» (начало — в 18:30 мск). Команда Илича была бы худшей в чемпионате, если бы не скандальный матч с махачкалинским «Динамо», где «Нижнему» повезло вырвать победу за счёт спорного пенальти. Теперь же предстоит играть с другим новичком — «Химками». Этот соперник выглядит куда увереннее и вообще обитает в верхней части таблицы. Что же будет?

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Химки
Химки
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А следом, в 20:45 мск, стартуют «Ростов» и «Рубин». Команда Карпина взяла четыре очка на старте, но в прошлом туре устроилась на 0:5 в Санкт-Петербурге. Впрочем, вряд ли проигрыш набравшему дикую форму чемпиону сказывается на амбициях клуба. «Рубин» же начал с победы, а затем дважды уступил, так что нуждается в очках.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За обоими матчами «Чемпионат», как и всегда, будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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