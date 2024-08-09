Ранний старт тура РПЛ! Шанс для утопающего «Нижнего» и испытание для Карпина. LIVE

Друзья, всем привет! Новый, уже 4-й тур РПЛ стартует в пятницу. Сегодня, 9 августа, нас ждут два матча.

Первыми сыграют «Пари НН» и «Химки» (начало — в 18:30 мск). Команда Илича была бы худшей в чемпионате, если бы не скандальный матч с махачкалинским «Динамо», где «Нижнему» повезло вырвать победу за счёт спорного пенальти. Теперь же предстоит играть с другим новичком — «Химками». Этот соперник выглядит куда увереннее и вообще обитает в верхней части таблицы. Что же будет?

А следом, в 20:45 мск, стартуют «Ростов» и «Рубин». Команда Карпина взяла четыре очка на старте, но в прошлом туре устроилась на 0:5 в Санкт-Петербурге. Впрочем, вряд ли проигрыш набравшему дикую форму чемпиону сказывается на амбициях клуба. «Рубин» же начал с победы, а затем дважды уступил, так что нуждается в очках.

За обоими матчами «Чемпионат», как и всегда, будет следить в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.