10 игроков топ-клубов РПЛ, которым нужно сменить команду. Подвис не только Соболев

Летнее трансферное окно в России будет открыто ещё почти месяц, и за это время наверняка случится немало переходов, в том числе внутри лиги. Далеко не все команды выглядят укомплектованными на 100%. А где-то, напротив, избыточная конкуренция. Некоторым игрокам топ-клубов РПЛ, которые провели минимум времени в первых турах, точно нужно сменить обстановку. Вот 10 футболистов, чьи трансферы мы ждём.

Алексей Сутормин, «Зенит»

Алексей Сутормин Фото: РИА Новости

После возвращения из аренды Сутормин вообще не сыграл ни минуты за «Зенит». В чемпионате он вне заявки, в Кубке России просидел все 90 минут на скамейке запасных в матче с «Факелом». Контракт Алексея с петербургским клубом действует ещё год, но так можно просто потерять целый сезон в 30 лет. На правом фланге обороны Сергей Семак видит Караваева и Волкова, справа в полузащите — Глушенкова и Артура (либо Мантуана). При такой конкуренции нужно уходить куда-то ещё. Агент игрока Александр Клюев дал понять, что скоро будут новости на эту тему.

Александр Коваленко, «Зенит»

Александр Коваленко Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

20-летний полузащитник, дебютировавший в сборной России ещё до перехода в «Зенит», тоже смотрит в этом сезоне футбол как зритель. Коваленко попал в заявку петербургской команды в двух из трёх матчей в РПЛ и в кубковой встрече, тем не менее до сих пор не появился на поле. К сожалению, одарённый молодой футболист проигрывает конкуренцию в «Зените». А чтобы расти в этом возрасте, надо стабильно играть. Будет удивительно, если Александр никуда не уйдёт до закрытия летнего окна. Сейчас бы Коваленко очень помог, например, раскрывшей его Самаре — инсайды о возвращении в «Крылья» появлялись.

Вильсон Изидор, «Зенит»

Вильсон Изидор Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Французский форвард сыграл в первых трёх турах РПЛ всего около тайма и ещё чуть больше 10 минут в Кубке России. При этом внезапно стал забивать — положил по мячу в ворота «Рубина» и «Факела». Но особых перспектив у Изидора в чемпионской команде нет. Позиции левого вингера закрывают Педро и Мостовой, в атаку «Зенит» ищет мощного форварда в дополнение к Кассьерре. Тут даже Сергеев подвис, что уж говорить о Вильсоне. Француз наверняка освободит легионерское место. Участник Лиги чемпионов «Брест», по слухам, снова проявляет интерес к Изидору. Так что, возможно, зенитовец вернётся в Лигу 1.

Александр Соболев, «Спартак»

Александр Соболев Фото: РИА Новости

В статистике центрфорварда «Спартака» до сих пор остаются только полтора тайма, сыгранные в 1-м туре РПЛ в Оренбурге. Соболев завершил тот матч без результативных действий, после чего был исключён из первой команды. Потом застрял где-то на полпути из Москвы в Санкт-Петербург. Как бы ни завершилась история с его трансфером в «Зенит», очевидно, что Александру нужно поменять клуб. Деян Станкович строит свою команду без него. Правда, трудно понять, кому ещё из претендентов на чемпионство пригодился бы Соболев. Может, «Краснодару», если «быки» продадут Кордобу?

Шамар Николсон, «Спартак»

Шамар Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В подвешенном состоянии находится и ещё один нападающий «Спартака». Николсон вернулся из чемпионата Франции, где играл на правах аренды за «Клермон», и Станкович, видимо, захотел посмотреть на ямайца на тренировках. Но пока Шамар лишь однажды попал в заявку красно-белых — на матч 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». А на поле не появился. И без Николсона есть кому играть в атаке — раззабивавшийся Угальде, новичок Виллиан Жозе, перспективный Мелёшин. На днях сербский тренер «Спартака» признался: он и сам не знает, получит ли шанс ямайский легионер.

Илья Помазун, ЦСКА

Илья Помазун Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Голкипер сборной России закончил свою историю аренд в «Урале» после вылета екатеринбуржцев из РПЛ, а вот с новой командой никак не определится. Очевидно одно: в ЦСКА на Помазуна не рассчитывают. Новому сербскому тренеру Марко Николичу достаточно дуэта вратарей Акинфеев — Тороп. Илья не попадает в заявку на чемпионат и Кубок России. В летнее окно голкипера связывали то с одной командой РПЛ, то с другой, то вообще с мадридским «Атлетико», тем не менее Помазун остаётся армейцем. Свободных мест в других клубах всё меньше.

Адольфо Гайч, ЦСКА

Адольфо Гайч Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Аргентинский танк в прошлом сезоне мощно разогнался, попав в турецкий футбол: забил 11 мячей в 35 матчах за «Ризеспор». Но ЦСКА он не нужен, и даже появление нового главного тренера Николича не изменило статус Гайча в армейской команде. В первых играх нынешнего сезона Адольфо дважды вышел на замену в концовках — с «Ростовом» в РПЛ и с «Краснодаром» в Кубке России. Затем оставался на скамейке запасных до конца матчей с «Пари НН» и «Оренбургом». Похоже, и продажа Чалова не подарит Гайчу больше игровых минут. Значит, пора отправляться в другую аренду или уходить насовсем.

Денис Макаров, «Динамо»

Денис Макаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Макарова ещё в прошлом сезоне случилось недопонимание с тренером Марцелом Личкой, тем не менее чех не стал отказываться от вингера и вернул его в состав. Но на старте нынешнего сезона Денис — «глухой запасной» в составе бело-голубых. В двух турах из трёх попадал в заявку на матчи РПЛ и не сыграл ни минуты. Только в кубковом дерби со «Спартаком» получил шанс, появившись в основе, однако был заменён в перерыве. В 2024 году у Макарова лишь одно результативное действие в чемпионате. Похоже, вингеру требуется новый вызов.

Владислав Сарвели, «Локомотив»

Владислав Сарвели Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» в межсезонье потерял около десятка игроков, поэтому сейчас каждый стоит двоих. Но если железнодорожники смогут усилиться до закрытия летнего окна, подписав нескольких новичков, то в этих обстоятельствах, возможно, станет лишним Сарвели. Форвард попал в основу на дерби с «Динамо» — и не реализовал несколько убойных моментов. До этого вышел на замену в 1-м туре РПЛ с «Акроном». А вот после этого провёл на поле всего минуту. Владислав и в прошлом сезоне играл мало. Аренда может быть лучшим решением для Сарвели.

Георгий Арутюнян, «Краснодар»

Георгий Арутюнян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Молодой центральный защитник начал играть за сборную Армении ещё до того, как закрепился в первой команде «Краснодара». Редкий случай. Арутюнян хорошо показал себя в армянской сборной, и казалось, что это откроет ему дорогу в основу «быков». Но теперь центр обороны «Краснодара» состоит из бразильского трио Диего Коста — Тормена — Кайо. Георгий же не сыграл ни минуты в РПЛ и получил только 90 минут в кубковой встрече с ЦСКА. Ему в 19 лет надо куда-то уйти хотя бы в аренду, чтобы продолжать прогрессировать. До закрытия окна ещё есть время решиться.