Домашняя победа Франции или третий трофей Испании за месяц? Футбольный финал ОИ-2024! LIVE

Всем привет! Футбольный турнир Олимпийских игр — 2024 подходит к концу. Уже сегодня, 9 августа, мы узнаем победителя. В финале, который пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнётся в 19:00 мск, встретятся сборные Франции и Испании.

Для обеих команд этот матч — крутейшая возможность написать историю. Французы находятся в шаге от победы на домашнем турнире, а это всегда считается особым достижением. Испанцы же, такое ощущение, снова становятся мировым гегемоном. Об этом говорят победы на Евро-2024 и на чемпионате Европы U19. Осталось выиграть Олимпиаду — и получится своеобразный требл по разным возрастам.

Кому же достанется футбольное золото Олимпиады? Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата»!

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