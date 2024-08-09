Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Олимпиада-2024, Франция — Испания: прямая онлайн-трансляция матча, где смотреть финал ОИ, 9 августа 2024

Домашняя победа Франции или третий трофей Испании за месяц? Футбольный финал ОИ-2024! LIVE
Никита Паглазов
Футбольный финал ОИ-2024! LIVE
Комментарии
Следим за развязкой олимпийского турнира вместе!

Всем привет! Футбольный турнир Олимпийских игр — 2024 подходит к концу. Уже сегодня, 9 августа, мы узнаем победителя. В финале, который пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнётся в 19:00 мск, встретятся сборные Франции и Испании.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Не начался
Испания U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для обеих команд этот матч — крутейшая возможность написать историю. Французы находятся в шаге от победы на домашнем турнире, а это всегда считается особым достижением. Испанцы же, такое ощущение, снова становятся мировым гегемоном. Об этом говорят победы на Евро-2024 и на чемпионате Европы U19. Осталось выиграть Олимпиаду — и получится своеобразный требл по разным возрастам.

Кому же достанется футбольное золото Олимпиады? Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата»!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android