«Французы скупают форму сборной России». Футбольный рай 2000-х в Париже

Андрей Панков добрался до неприметного магазина, где есть практически всё.

Если бы вас попросили описать футбольный рай, что бы вы сказали? Не знаю, какие варианты будут у вас, но я свой рай нашёл в Париже.

Во втором округе Парижа в 20 минутах ходьбы от Лувра среди улочек находится не особо примечательный с первого взгляда магазин LineUp. Но, уверяю, если вы футбольный фанат, уходить вам оттуда не захочется.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Дело в том, что LineUp — один из крупнейших магазинов оригинальной ретроформы в Европе. Серьёзно, там можно найти почти всё.

Футболка Гарета Бэйла в «Тоттенхэме» под третьим номером, в которой он творил чудеса в Лиге чемпионов? Пожалуйста. Легендарная джерси Зубастика Роналдо под «девяткой» в сборной Бразилии? Только попроси.

Фото: «Чемпионат»

А рядышком с Роналдо висит синяя футболка Роналдиньо. В такой же он забивал легендарный гол со штрафного в ворота сборной Англии на чемпионате мира 2002 года.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Зидан и сборная Франции на Евро-2004 — тоже имеется. А ещё есть Креспо в «Челси», Морьентес в «Ливерпуле», Хавьер Санетти и «Интер» из победного сезона в Лиге чемпионов. И даже форма сборной Южной Кореи с домашнего чемпионата мира.

Фото: «Чемпионат»

Что по ценам? Конечно, они кусаются — и довольно сильно. Например, бразильская футболка Роналдо — один из главных лотов магазина. Она обойдётся вам в € 255. Зидан в сборной Франции — € 155. Но есть варианты и подешевле — футболка Гарри Кейна времён прорыва в «Тоттенхэме» будет стоить € 110.

Впрочем, несмотря на цены, спрос на футболки огромный. При мне немец вынес из магазина шесть джерси разных клубов Бундеслиги образца 1980-х годов.

Фото: «Чемпионат»

— Где вы берёте всё это добро? ― спрашиваю у одного из продавцов по имени Шарль.

— Постоянно ищем коллекционеров, которые их продают. Это очень сложный процесс. Иногда приходится участвовать в аукционах, иногда — выкупать что-то ещё, помимо основной цели. Не все коллекционеры сговорчивые.

Фото: «Чемпионат»

— На какие футболки самый большой спрос?

— Сборная Франции с чемпионата мира 2006 года. Их у нас никогда не бывает в наличии — сметают моментально. А тяжелее всего доставать форму бразильских клубов и сборной. Кстати, у нас есть даже форма сборной России!

Фото: «Чемпионат»

— Шутишь?

— Нет! В каталоге у нас форма образца 2007 года, с Евро-2008 и с Евро-2016.

— Могу посмотреть?

— Нет, сейчас всё распродано!

— И кто это скупает?

— Удивишься, но французы. У вас прикольная форма.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

В общем, провёл я в магазине около двух часов, и уходить не хотелось. На парижской карте появилось ещё одно мастхэв-место.