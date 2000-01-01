Мюллер помог Германии взять золото ОИ в конкуре
Футболист помог сборной Германии взять золото в конном спорте на Олимпиаде! Как это получилось?
Особое хобби
У Томаса особая любовь к животным. Вместе с женой Лизой они управляют конюшней и владеют несколькими лошадьми. Одним из таких подопечных Томаса стал скакун Чекер.
Олимпийское золото
Именно верхом на Чекере наездник Кристиан Кукук из Германии взял золото в конкуре. Удивительно, но после победы спортсмен поблагодарил Мюллера за особый вклад в этот триумф.
Благодарность
«Вклад Томаса в подготовку велик, я не забываю об этом. Плюс мне в принципе дали возможность выступать на таком коне. Я благодарен за доверие», — сказал Кукук.
Томас Мюллер помог Германии взять золото Олимпиады в конном спорте
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