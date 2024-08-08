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Превью 4-го тура РПЛ-2024/2025: Зенит — Динамо, Краснодар — ЦСКА, Спартак — Ахмат, Локомотив — Динамо Мх, Ростов — Рубин

«Динамо» остановит «Зенит», а ЦСКА возьмёт реванш у «Краснодара»? Интриги 4-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко
Превью 4-го тура РПЛ-2024/2025
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«Спартак» попытается снова победить, а «Крылья Советов» — прервать серию поражений.

4-й тур РПЛ стартует в пятницу, 9 августа, сразу двумя матчами. В уикенд нас ждут две топовые игры — «Зенит» примет «Динамо», а ЦСКА встретится на выезде с «Краснодаром». «Спартак» постарается продлить победную серию, а «Крылья Советов» — набрать первые очки.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Химки
Химки
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нижегородский клуб так неудачно стартовал в новом сезоне, что появились разговоры о скором увольнении Саши Илича с поста главного тренера. Правда, неделю назад ситуация немного изменилась в лучшую сторону. «Пари НН» одолел на выезде махачкалинское «Динамо» (1:0), хотя после матча все обсуждали не результат, а работу судейской бригады Яна Бобровского. «Химки» забивают в каждом туре, а на прошлой неделе и вовсе отгрузили «трёшку» «Рубину». Более того, подмосковная команда показала характер — она превратила 1:2 в 3:2. В трёх последних очных матчах «Химки» не одержали ни одной победы.

Вопросов много:
«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ
«Это беспредел, убийство команды». Главный судейский скандал сезона в РПЛ
МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» не обыгрывал «Ростов» на юге России с 2021 года. С того момента соперники трижды встретились в городе на Дону — всякий раз побеждали исключительно хозяева. Предыдущие два матча с учётом Кубка сложились для «Ростова» неудачно — два поражения, ни одного забитого мяча. «Рубин» едет на юг России с мини-серией из двух проигрышей в РПЛ. Сначала казанцы «сгорели» в матче с «Зенитом» (0:4), а потом не справились дома с «Химками» (2:3). Кто из участников предстоящего матча быстрее придёт в себя и добьётся положительного результата?

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед стартом сезона многие усомнились в том, что «Локомотив» может быть конкурентоспособен. Команда потеряла Антона Миранчука и Максима Глушенкова, но не получила адекватной замены. Тем не менее пока железнодорожники смотрятся достаточно прилично — три победы в четырёх матчах во всех турнирах. В прошлом туре РПЛ красно-зелёные разобрали в Грозном «Ахмат» (5:0), а 19-летний Алексей Батраков набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас». А что «Динамо» из Махачкалы? Скромная команда не одержала ни одной победы и набрала всего лишь два очка. Впрочем, она ещё ни разу не проигрывала на выезде.

Привыкайте:
В «Локомотиве» новая звезда! Что за воспитанник потащит клуб к медалям РПЛ?
В «Локомотиве» новая звезда! Что за воспитанник потащит клуб к медалям РПЛ?
МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный матч 4-го тура, самая ожидаемая игра первого месяца в РПЛ. «Зенит» выглядит очень солидно — три победы в трёх матчах, 13 забитых мячей, ни одного пропущенного. Неудивительно, что некоторые эксперты уже сейчас отдают сине-бело-голубым чемпионский титул. «Динамо» пока также не теряет очков, хотя и побеждает чуть менее уверенно, нежели лидер турнира. В прошлом сезоне бело-голубые трижды обыграли грозного соперника, но сейчас «Зенит» действует на космическом уровне. Навяжет ли «Динамо» борьбу действующему чемпиону?

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» крайне неудачно провёл предыдущий матч с ЦСКА. Поездка в столицу обернулась для команды Давида Деограсии разгромом — 1:5. «Оренбург» пропустил первые мячи в новом сезоне РПЛ и потерпел первое поражение. «Акрон», в свою очередь, располагается на девятой строчке в таблице чемпионата России. Команда Заура Тедеева победила на выезде «Факел» (2:0), но в остальном она неизменно проигрывает. С другой стороны, она уже встретилась с достаточно серьёзными соперниками — московскими «Динамо» и «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды уже встречались неделю назад в Краснодаре. Правда, это было в Кубке России. Тогда «быки» обыграли соперника (1:0) и нанесли тому единственное поражение в нынешнем сезоне. С другой стороны, ЦСКА неплохо смотрится в чемпионате — третье место в таблице, семь очков, восемь забитых мячей. А вот «Краснодар» очень тяжело стартовал в РПЛ. С одной стороны, команда Мурада Мусаева никому не проиграла. С другой — у неё нет ни одной победы. Если учесть, что соперниками «быков» были «Ахмат», махачкалинское «Динамо» и «Факел», то болельщикам «Краснодара» наверняка становится ещё грустнее. Возьмёт ли ЦСКА реванш за кубковое поражение? Для армейцев поездка в Краснодар — тяжёлое испытание. Они не побеждают там с 2017 года.

Обнять и плакать:
У «Краснодара» два антирекорда на старте РПЛ
Истории
У «Краснодара» два антирекорда на старте РПЛ
МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» очень неудачно стартовали в новом сезоне. Дошло до того, что команда Игоря Осинькина рухнула на последнее место в таблице. У самарцев проблемы и с атакой (всего один забитый мяч), и с обороной (10 пропущенных). Впрочем, пока «Крылья» играли с достаточно серьёзными соперниками — «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». «Факел» — соперник попроще. К тому же он выступает совсем немногим лучше «Крыльев» — одно очко по итогам трёх туров. На прошлой неделе команда Игоря Черевченко не пропустила в матче с «Краснодаром» (0:0). Кстати, «Факел» никогда не побеждал в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч тура пройдёт в столице — «Спартак» примет на своём поле «Ахмат». Красно-белые пришли в себя после поражения в Оренбурге (0:2). После этого они последовательно обыграли «Химки» (3:1), московское «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0). Дерби прошло в Кубке России, все остальные матчи — в РПЛ. Продлит ли команда Станковича победную серию? «Ахмат» до сих пор не одержал ни одной победы в РПЛ, а в 3-м туре проиграл дома «Локомотиву» (0:5). Грозненский клуб в последнее время испытывает проблемы в гостевых матчах со «Спартаком». «Ахмат» не побеждал на арене красно-белых с 2018 года.

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