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Защитник Порту и сборной Португалии Пепе завершил карьеру в 41 год — чего добился, трофеи, история карьеры, лучшие фото

От работы с Бышовцем до побед в ЛЧ и на Евро. Карьера Пепе в 30 фото — не прослезитесь!
Константин Кринский
Пепе завершил карьеру в 41 год
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Ещё одна легенда закончила! Португальский защитник Пепе объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года. Последним турниром для звезды стал Евро-2024.

Путь Пепе в футболе – точно сюжет для сериала. Родился в Бразилии, а в 18 лет оказался в Португалии, с которой он ассоциируется больше чем полностью. «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ» – вот и все клубы в карьере ветерана. Они принесли Пепе 28 трофеев.

Все эти годы – а точнее, последние 17 лет – Пепе был олицетворением сборной Португалии вместе с Криштиану Роналду. Победа на Евро-2016 и в Лиге наций – 2019, бронза чемпионата Европы 2012 года и третье место на Кубке конфедераций в России. Неплохие достижения!

Ниже – карьера Пепе в фотографиях. По одной на каждый сезон. Это было легендарно.

2003 год – Путь в большом футболе Пепе начал под руководством Анатолия Бышовца в «Маритиму»

2003 год – Путь в большом футболе Пепе начал под руководством Анатолия Бышовца в «Маритиму»

Фото: кадр из видео / РИА Новости

2004 год – Пепе уходит на повышение в «Порту»

2004 год – Пепе уходит на повышение в «Порту»

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Пепе празднует чемпионство с «Порту»

Пепе празднует чемпионство с «Порту»

Фото: CityFiles/Getty Images

2007 год – Пепе подписывает контракт с «Реалом»

2007 год – Пепе подписывает контракт с «Реалом»

Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Сезон-2006/2007 – Пепе с Серхио Рамос зацементировали оборону «Реала» на годы

Сезон-2006/2007 – Пепе с Серхио Рамос зацементировали оборону «Реала» на годы

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

2007 год – Пепе в первый год в Мадриде выигрывает Ла Лигу

2007 год – Пепе в первый год в Мадриде выигрывает Ла Лигу

Фото: David R. Anchuelo/Real Madrid via Getty Images

21 апреля 2009 года, Пепе раскрывается по полной и получает первую дисквалификацию — на 10 матчей за неспортивное поведение

21 апреля 2009 года, Пепе раскрывается по полной и получает первую дисквалификацию — на 10 матчей за неспортивное поведение

Фото: Denis Doyle/Getty Images

2010 год – Пепе образовал ментальную связку с Криштиану Роналду

2010 год – Пепе образовал ментальную связку с Криштиану Роналду

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Январь-2012 – Пепе наступает на Месси в четвертьфинале Кубка Испании

Январь-2012 – Пепе наступает на Месси в четвертьфинале Кубка Испании

Фото: David Ramos/Getty Images

Пепе празднует второе чемпионство «Реала» — теперь под руководством Жозе Моуринью

Пепе празднует второе чемпионство «Реала» — теперь под руководством Жозе Моуринью

Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Евро-2012 – первый чемпионат Европы в карьере Пепе. И сразу бронзовый!

Евро-2012 – первый чемпионат Европы в карьере Пепе. И сразу бронзовый!

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Сезон-2013/2014 – Пепе выигрывает первую Лигу чемпионов в карьере

Сезон-2013/2014 – Пепе выигрывает первую Лигу чемпионов в карьере

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

2014 год – Пепе выигрывает клубный ЧМ с «Реалом»

2014 год – Пепе выигрывает клубный ЧМ с «Реалом»

Фото: AMA/Corbis via Getty Images

Сезон-2015/2016 — Пепе выигрывает вторую Лигу чемпионов с «Реалом»

Сезон-2015/2016 — Пепе выигрывает вторую Лигу чемпионов с «Реалом»

Фото: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Евро-2016 — сборная Португалии вместе с Пепе празднует победу

Евро-2016 — сборная Португалии вместе с Пепе празднует победу

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сезон-2016/2017 — Пепе берёт с «Реалом» квадрупл — побеждает в Ла Лиге, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ

Сезон-2016/2017 — Пепе берёт с «Реалом» квадрупл — побеждает в Ла Лиге, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ

Фото: Getty Images

2017 год – Пепе – игрок «Бешикташа»

2017 год – Пепе – игрок «Бешикташа»

Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images

На Кубке конфедераций в России Пепе и Португалия взяли бронзу

На Кубке конфедераций в России Пепе и Португалия взяли бронзу

Фото: Francois Nel/Getty Images

На ЧМ-2018 в России Пепе отметился голом в ворота Уругвая, но Португалия проиграла и выбыла в 1/8 финала

На ЧМ-2018 в России Пепе отметился голом в ворота Уругвая, но Португалия проиграла и выбыла в 1/8 финала

Фото: Julian Finney/Getty Images

Январь-2019 – Пепе возвращается в «Порту»

Январь-2019 – Пепе возвращается в «Порту»

Фото: FC Porto

Лига наций — 2019 — Пепе и Португалия в финале турнира обыграли Нидерланды (1:0)

Лига наций — 2019 — Пепе и Португалия в финале турнира обыграли Нидерланды (1:0)

Фото: Harold Cunningham — UEFA/Getty Images

Сезон-2019/2020 — Пепе оформляет третье чемпионство в составе «Порту» и первое — после возвращения

Сезон-2019/2020 — Пепе оформляет третье чемпионство в составе «Порту» и первое — после возвращения

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Сезон-2020/2021 — а следом был ещё один титул

Сезон-2020/2021 — а следом был ещё один титул

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Сезон-2021/2022 – «Порту» оформляет требл (чемпионат, кубок, суперкубок) вместе с Пепе

Сезон-2021/2022 – «Порту» оформляет требл (чемпионат, кубок, суперкубок) вместе с Пепе

Фото: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

ЧМ-2022 — Пепе — в топ-5 самых возрастных игроков турнира, а Португалия сенсационно уступила Марокко (0:1) в четвертьфинале

ЧМ-2022 — Пепе — в топ-5 самых возрастных игроков турнира, а Португалия сенсационно уступила Марокко (0:1) в четвертьфинале

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сезон-2022/2023 — Пепе выигрывает первый в карьере Кубок португальской лиги

Сезон-2022/2023 — Пепе выигрывает первый в карьере Кубок португальской лиги

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

23 октября 2023-го — Пепе — автор самого возрастного гола в истории ЛЧ (40 лет, 7 месяцев и 29 дней), пострадал «Антверпен».

23 октября 2023-го — Пепе — автор самого возрастного гола в истории ЛЧ (40 лет, 7 месяцев и 29 дней), пострадал «Антверпен».

Фото: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Кубок Португалии — 2023/2024 — последний трофей в истории Пепе

Кубок Португалии — 2023/2024 — последний трофей в истории Пепе

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Евро-2024 — Пепе — самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы (41 год и 126 дней)

Евро-2024 — Пепе — самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы (41 год и 126 дней)

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Легендарный Пепе завершил легендарную карьеру

Легендарный Пепе завершил легендарную карьеру

Фото: Lars Baron/Getty Images

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