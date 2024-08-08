Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

От работы с Бышовцем до побед в ЛЧ и на Евро. Карьера Пепе в 30 фото — не прослезитесь!

Ещё одна легенда закончила! Португальский защитник Пепе объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года. Последним турниром для звезды стал Евро-2024.

Путь Пепе в футболе – точно сюжет для сериала. Родился в Бразилии, а в 18 лет оказался в Португалии, с которой он ассоциируется больше чем полностью. «Маритиму», «Порту», «Реал» и «Бешикташ» – вот и все клубы в карьере ветерана. Они принесли Пепе 28 трофеев.

Все эти годы – а точнее, последние 17 лет – Пепе был олицетворением сборной Португалии вместе с Криштиану Роналду. Победа на Евро-2016 и в Лиге наций – 2019, бронза чемпионата Европы 2012 года и третье место на Кубке конфедераций в России. Неплохие достижения!

Ниже – карьера Пепе в фотографиях. По одной на каждый сезон. Это было легендарно.

2003 год – Путь в большом футболе Пепе начал под руководством Анатолия Бышовца в «Маритиму» Фото: кадр из видео / РИА Новости

2004 год – Пепе уходит на повышение в «Порту» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Пепе празднует чемпионство с «Порту» Фото: CityFiles/Getty Images

2007 год – Пепе подписывает контракт с «Реалом» Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

Сезон-2006/2007 – Пепе с Серхио Рамос зацементировали оборону «Реала» на годы Фото: Jasper Juinen/Getty Images

2007 год – Пепе в первый год в Мадриде выигрывает Ла Лигу Фото: David R. Anchuelo/Real Madrid via Getty Images

21 апреля 2009 года, Пепе раскрывается по полной и получает первую дисквалификацию — на 10 матчей за неспортивное поведение Фото: Denis Doyle/Getty Images

2010 год – Пепе образовал ментальную связку с Криштиану Роналду Фото: Denis Doyle/Getty Images

Январь-2012 – Пепе наступает на Месси в четвертьфинале Кубка Испании Фото: David Ramos/Getty Images

Пепе празднует второе чемпионство «Реала» — теперь под руководством Жозе Моуринью Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Евро-2012 – первый чемпионат Европы в карьере Пепе. И сразу бронзовый! Фото: Alex Livesey/Getty Images

Сезон-2013/2014 – Пепе выигрывает первую Лигу чемпионов в карьере Фото: Shaun Botterill/Getty Images

2014 год – Пепе выигрывает клубный ЧМ с «Реалом» Фото: AMA/Corbis via Getty Images

Сезон-2015/2016 — Пепе выигрывает вторую Лигу чемпионов с «Реалом» Фото: Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Евро-2016 — сборная Португалии вместе с Пепе празднует победу Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сезон-2016/2017 — Пепе берёт с «Реалом» квадрупл — побеждает в Ла Лиге, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ Фото: Getty Images

2017 год – Пепе – игрок «Бешикташа» Фото: Berk Ozkan/Anadolu Agency/Getty Images

На Кубке конфедераций в России Пепе и Португалия взяли бронзу Фото: Francois Nel/Getty Images

На ЧМ-2018 в России Пепе отметился голом в ворота Уругвая, но Португалия проиграла и выбыла в 1/8 финала Фото: Julian Finney/Getty Images

Январь-2019 – Пепе возвращается в «Порту» Фото: FC Porto

Лига наций — 2019 — Пепе и Португалия в финале турнира обыграли Нидерланды (1:0) Фото: Harold Cunningham — UEFA/Getty Images

Сезон-2019/2020 — Пепе оформляет третье чемпионство в составе «Порту» и первое — после возвращения Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Сезон-2020/2021 — а следом был ещё один титул Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Сезон-2021/2022 – «Порту» оформляет требл (чемпионат, кубок, суперкубок) вместе с Пепе Фото: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

ЧМ-2022 — Пепе — в топ-5 самых возрастных игроков турнира, а Португалия сенсационно уступила Марокко (0:1) в четвертьфинале Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сезон-2022/2023 — Пепе выигрывает первый в карьере Кубок португальской лиги Фото: Gualter Fatia/Getty Images

23 октября 2023-го — Пепе — автор самого возрастного гола в истории ЛЧ (40 лет, 7 месяцев и 29 дней), пострадал «Антверпен». Фото: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

Кубок Португалии — 2023/2024 — последний трофей в истории Пепе Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Евро-2024 — Пепе — самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы (41 год и 126 дней) Фото: Alex Livesey/Getty Images