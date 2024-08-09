Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как играет Локомотив в сезоне-2024/2025, как изменилась команда, перспективы, подробности, мнение

Многие боялись, что «Локо» станет середняком. Откуда такой взрывной старт?
Дмитрий Зимин
Как играет «Локомотив» в сезоне-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии
Две победы, незаслуженное поражение и много положительных отзывов.

«Локомотив» – приятное удивление старта РПЛ. Просто потому, что перед сезоном многие железнодорожников списали. Сами посудите: клуб покинули, может, не ключевые, но очень важные игроки атаки (да нет, всё-таки ключевые, если посмотреть на статистику Максима Глушенкова и Антона Миранчука). А трансферов почти нет – клуб потратился только на нападающего Дмитрия Воробьёва. Казалось, всё это приведёт к резкому западению результатов и внутреннему признанию, что команда уже ни за что не борется. Зато играет российским костяком.

Как «Локо» закинул пять в Грозном
В РПЛ уничтожили третий клуб за тур! «Локо» зажёг новую звезду после Глушенкова
В РПЛ уничтожили третий клуб за тур! «Локо» зажёг новую звезду после Глушенкова

Однако прогнозы оказались ошибочными. На старте сезона «Локо»:

  • в равной игре вырвал победу у «Акрона» — 3:2;
  • превзошёл «Динамо» по основным статистическим показателям в атаке, однако уступил по счёту — 1:3;
  • не без сложностей, но разобрался с «Ростовом» в Кубке России — 1:0;
  • завалил пять безответных мячей «Ахмату».

Получается, всё и правда круто?

Пока да. Однако излишне восхвалять «Локомотив» точно рано. Команда перестроилась после крупных трансферных потрясений, стала выглядеть более системной и старается избегать хаоса. При этом глобальных изменений в стиле после ухода Миранчука, Рифата Жемалетдинова, Артёма Дзюбы и, главное, Глушенкова не случилось. Всё тот же акцент на быстрых розыгрышах в атаке, просто всем этим стали заниматься другие люди. И старые проблемы в обороне – сейчас это слабейшее место команды, но Михаил Галактионов стремится скрывать их. Например, выпуская на одном фланге двух номинальных защитников – Максима Ненахова и Илью Самошникова.

Важное наблюдение на старте этого сезона – предельная дисциплинированность. При обороне «Локо» опускается ниже обычного, а защищаются даже те, кому это делать очень непривычно. Например, на своей половине поля очень активен Воробьёв, который проделывает большой объëм работы. Плюс обороняться стал даже Сергей Пиняев, у которого с этим в последнее время были проблемы. То, что «Локо» стал играть лучше в защите, отметил тактический эксперт «Чемпионата» Антон Михашенок в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

«Организация обороны была слабым местом. Надо посмотреть на дистанции. Но сейчас команда выглядит как блок. Воробьёв возвращается в оборону. И все полузащитники работают на команду. Однако надо посмотреть на игру на фоне сильных соперников. Матчи первых туров достаточно рандомные. Футболисты только выходят из отпуска. И когда ты готовишься к первым встречам, то до конца не знаешь, как может сыграть соперник. Ведь они могли готовить несколько схем в предсезонных матчах и способны удивлять», – отметил Антон.

Ещё больше тактической аналитики по РПЛ — в новом выпуске «Премьер-лиги несправедливости»:

Галактионов хорошо понимает, что после ухода ряда игроков этой команде нужны новые лидеры. Но ищет их не на трансферном рынке (хотя пора бы), а достаёт из внутренних резервов. Открытием старта стал 19-летний Алексей Батраков. Вряд ли кто-то ожидал, что парень сразу влетит в основу и будет держать такой уровень. Алексей классно открывается между линиями и просчитывает передачи. В этом они схожи с новобранцем «Краснодара» Данилой Козловым.

Кто такой Батраков?
В «Локомотиве» новая звезда! Что за воспитанник потащит клуб к медалям РПЛ?
В «Локомотиве» новая звезда! Что за воспитанник потащит клуб к медалям РПЛ?

Но понятно, что весь сезон обходиться только внутренними резервами трудно. Тем более что молодым трудно показывать класс на дистанции. Галактионов это отлично понимает, поэтому даже после успешного матча с «Ахматом» сказал о необходимости прихода опытного и классного футболиста.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов
главный тренер «Локомотива»

«Команде нужно одно-два усиления? Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться, чтобы прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперёд и придаст нам большее качество. В остальном вы сами можете видеть, что «Локомотив» сегодня сбалансирован, бьёмся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно. Маркиньос выбрал «Спартак», а не «Локомотив»? Детально про ход переговоров я не знал, но всё прекрасно понимаю. Нет смысла возвращаться к теме. Знаете, как говорится: «Нет, ну и бог с ним».

Да, магия Батракова сможет работать в отдельных матчах. Иногда будет решать реализация Воробьёва или класс Пиняева. Чуть реже, возможно, будет забивать Жерзино Ньямси на стандартах. Хотя есть ощущение, что после дубля в Грозном внимание к защитнику в чужой штрафной повысится в разы. Но всего этого в любом случае мало, чтобы провести стабильный сезон. А скамейки у «Локомотива» просто нет.

Поэтому такой старт скорее не выходит из логики, но Галактионов абсолютно правильно старается донести до футболистов идею, что они способны продолжать в том же духе. Хотя даже сам тренер, вероятно, понимает: происходящее сейчас – аномалия. И если не появятся классные новички, дальше будет куда сложнее.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android