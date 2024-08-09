«Между Соболевым и «Спартаком» все мосты сожжены». Откровенный Бояринцев

На финише прошлого сезона «Ротор» проиграл три матча подряд и сильно рисковал не выйти из Второй лиги в Первую. С приходом на тренерский пост Дениса Бояринцева волгоградцы пробились в стыки и благополучно прошли «Сибирь».

Теперь Бояринцева занимает более глобальная задача — выход в РПЛ. Однако мы обсудили не только актуальную повестку Первой лиги, но и не чужой ему «Спартак». За два захода в столичный клуб игроком он собрал четыре серебряные медали.

«Я после 10 лет в РПЛ наступал на те же грабли в ФНЛ, на которые наступают «Сочи» или «Урал»

— Как оцените старт «Ротора» в Первой лиге?

— Объективно — на троечку. Я думаю, что в матчах с тульским «Арсеналом» и «Нефтехимиком» мы спокойно могли зацепиться за ничьи. Тогда можно было бы поставить оценку «хорошо». А так проиграли две игры подряд, смазав начало сезона.

— Перед «Ротором» стоит задача вернуться в РПЛ?

— Я думаю, что пока рано говорить о такой глобальной цели. Наша основная задача — создать боеспособный коллектив, который будет конкурентоспособен в осенней части. Уже дальше можно на что-то замахнуться.

Тренер Денис Бояринцев в «Роторе» Фото: rotor-vlg.com

— Что изменилось в Первой лиге за время вашего отсутствия после отставки из «Сокола»?

— Глобально ничего не поменялось. Все матчи Первой лиги носят бойцовский характер с большим количеством единоборств. Это классика ФНЛ. Все футболисты в каждой команде стараются проявить себя. Конструктив, конечно, присутствует тоже, но в первых турах команды разгоняются, поэтому действуют от ножа, с борьбой. Думаю, к 7-8-му туру пойдёт более качественный футбол не только от нашей команды, но и от других клубов.

— «Урал», «Сочи» и «Балтика» — пока в середине таблицы. К Первой лиге нужно привыкнуть?

— Естественно. Турнир очень непростой. Вроде «Урал» и «Сочи» сохранили свои составы, но тут не так просто. Я уверен, что команды сейчас подстроятся под лигу и всё равно заберут своё. «Химки» в прошлом году начинали очень тяжело, однако было видно, что у команды приличный запас прочности — за счёт большой заявки и хороших футболистов в обойме. Поэтому было понятно, что рано или поздно «Химки» выйдут на то место, на которое рассчитывают.

Может быть, со стороны «Урала» и «Сочи» присутствовала некая недооценка, но она была больше со стороны футболистов. Возможно, они думали, что это всего лишь Первая лига и они её спокойно пройдут. Однако этот турнир непростой. Я после 10 лет в РПЛ когда-то возвращался в ФНЛ и наступал на те же грабли. Думал, что будет ещё легче, но играть в ФНЛ намного сложнее, чем в РПЛ.

Что касается «Балтики», то она отдала очень много ведущих футболистов, однако остались хорошие игроки под решение определённых задач. Но даже с таким подбором исполнителей и новым тренером нужно время для адаптации, чтобы нащупать свою игру. Поэтому такие команды пробуксовывают.

— Говорят, что Первая лига — это турнир только для российских тренеров. У иностранцев редко получалось вернуть команду в РПЛ. Морено справится с этой задачей?

— Российские тренеры должны быть прежде всего в РПЛ, есть достойные люди. Что касается Первой лиги, то футбол везде единый. Если ты сильный тренер, то будешь работать на любом уровне. Но также важна психология, потому что тренеру нужно тоже перестраиваться, когда нет результата. С таким подбором футболистов, как в «Сочи», «Урале» и «Балтике», многое зависит от игроков и их психологии. Им нужно быть максимально мотивированными, как в РПЛ, и тогда всё получится.

«Если есть результат, какие могут быть вопросы к Станковичу?»

— «Спартак» после поражения от «Оренбурга» одержал три победы. Как вам команда при Станковиче?

— В целом нормально, но оценки пока давать не хочется. В «Спартаке» у всех тренеров до Станковича были яркие отрезки, однако не было стабильности, необходимой для чемпионской гонки. «Спартак» сейчас играет не с самыми сильными соперниками. Поэтому, чтобы давать какую-то оценку, надо посмотреть на команду в матчах с хорошими клубами вроде «Зенита» и ЦСКА.

Был кубковый матч с «Динамо», где «Спартак» уверенно победил. Но динамовцы при 0:0 могли несколько раз открыть счёт. В итоге забил «Спартак», и это психологически подействовало на команду. В любом случае «Спартак» показал хороший футбол и довёл матч до конца. Что касается оценки работы Станковича — если есть результат, то какие могут быть вопросы?

Деян Станкович с Манфредом Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— У вас есть объяснение метаморфозе, произошедшей с Угальде?

— Я думаю, что в этом больше заслуги его партнёров по команде, а не Станковича. Появление Барко, который способен давать голевые передачи, положительно повлияло и на Угальде. Но в нашей жизни никуда без спортивного везения. В одном моменте на него отбили — он забил, в другом — выкатили мяч на пустые ворота, и он забил.

Любой игрок может раскрыться по-другому, когда меняются партнёры. Мы видели, когда Угальде играл в паре с Соболевым и Игнатовым, его эффективность была минимальная. Они просто мало ему ассистировали, хотя в некоторых матчах могли покатить мяч в активно-выгодную позицию, но игнорировали его открывания. А сейчас у него есть понимание, как действовать в штрафной и как открываться, поэтому он и начал забивать. Партнёры по команде дают Угальде полноценно раскрыться.

«Соболеву нет смысла идти разговаривать со Станковичем»

— Что думаете об истории с Соболевым? Что делать ему и «Спартаку»?

— Я не знаю подробностей и не в курсе, как всё начиналось. Поэтому сложно дать какую-то оценку, но критиковать футболиста я тоже не хотел бы. Когда я играл в «Спартаке», точно так же игроки уходили в «Зенит». Это рабочая ситуация: он хотел хороший контракт, и «Зенит» ему предложил улучшенные условия. Но в Питере большая конкуренция в атаке, поэтому Соболев переходил бы в качестве второго номера. Зацепиться за место в стартовом составе ему было бы очень сложно.

Многие хотят за короткую футбольную карьеру перейти в «Зенит», который много всего выигрывает. Но мне кажется, так себя вести «Спартаке» — не очень. Нет смысла идти разговаривать со Станковичем, ведь все мосты сожжены, и вряд ли Соболева вернут в основную обойму команды. Однако в любом случае Соболев будет востребован в РПЛ. Если у Александра нет варианта вернуться и играть за «Спартак», то пока открыто трансферное окно, надо перейти в другую команду или рассмотреть вариант аренды. А может, найдёт компромисс с руководством «Спартака» и останется в команде. Он, однозначно, останется в РПЛ и будет на виду.

— Вас удивил старт Глушенкова в «Зените»?

— Он всегда был очень качественным и классным футболистом. Глушенков хорошо себя проявил в «Локомотиве», где показал лидерские качества. Конечно, мы знаем много примеров, когда лидеры своих команд переходили в «Зенит» и через сезон пропадали из поля зрения. Эта история точно не про Глушенкова. Максим ещё сильнее прибавил в «Зените», стал интереснее. У него появились партнёры высокого качества. Мне кажется, легионеры «Зенита» на фоне Глушенкова сдают свои позиции. Очень приятно, что наш российский игрок так раскрывается, и хочется, чтобы это продолжалось. Если Глушенков будет идти на том ходу, который набрал в «Зените», то сможет пополнить сильный европейский клуб.