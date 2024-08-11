«ПСЖ» потратил € 100 млн, «Барса» забрала чемпиона Европы. Последние трансферы в Европе

До закрытия трансферного окна осталось не так много времени (меньше месяца). В последние активно работали «Атлетико» и «Вест Хэм» — они купили суммарно четырёх новичков, потратив в общей сложности больше € 100 млн. Рассказываем о главных трансферах последних дней.

Доминик Соланке: «Борнмут» → «Тоттенхэм» (€ 65 млн)

Доминик Соланке Фото: ФК «Тоттенхэм»

Есть рекорд! Пока что – «Тоттенхэма». Покупка английского форварда стал самой дорогой в истории клуба. Именно трансфер на позицию нападающего был приоритетной для Постекоглу. В прошлом сезоне у Соланке прекрасная статистика в АПЛ – 19 голов и три ассиста. Больше забили только Холанд, Палмер и Исак. Ну а для тренера важно было взять именно Соланке, потому что он отлично подходит под требования «шпор» в прессинге. В своё время у Доминика не очень получилось в «Ливерпуле» – есть шанс попробовать себя в другом топ-клубе.

Жоау Невеш: «Бенфика» → «ПСЖ» (€ 59,92 млн)

Жоау Невеш Фото: psg.fr

Парижане отвалили за 19-летнего парня € 60 млн. Третий самый дорогой переход нынешнего лета. Конечно, это достаточно серьёзный риск, с учётом того, что у парня пока не так много матчей на профессиональном уровне. Впрочем, никто не отрицает наличие таланта у опорного полузащитника. Сам Невеш подписал контракт на пять лет, а в договоре между клубами прописаны бонусы в размере € 10 млн. После переезда в Париж молодой португалец заявил, что рассчитывает на завоевание множества трофеев с составе «ПСЖ». А «Бенфика» в очередной раз выручила солидные деньги на трансфере.

Дани Ольмо: «РБ Лейпциг» → «Барселона» (€ 55 млн)

Дани Ольмо Фото: ФК «Барселона»

Один из героев чемпионата Европы возвращается домой. Летом 2014 года Ольмо покинул молодёжную команду «Барселоны» ради загребского «Динамо». Спустя 10 лет испанец подписал контракт с сине-гранатовыми — он рассчитан до 2030 года. «Барса» выложила за игрока € 55 млн, ещё € 7 млн предусмотрены в виде бонусов. Ольмо дважды стал победителем Кубка Германии в составе «РБ Лейпциг», а этим летом получил золотую медаль чемпионата Европы. Яркая игра полузащитника на турнире привлекла внимание боссов «Барсы», которые не пожалели приличную сумму. Сам испанец после перехода заявил, что осуществил мечту.

Вильям Пачо: «Айнтрахт» → «ПСЖ» (€ 40 млн)

Вильям Пачо Фото: psg.fr

«ПСЖ» заполучил центрального защитника сборной Эквадора и заплатил за него приличные деньги. В 2020 году Пачо покинул родину и переехал в Европу. Сначала поиграл за бельгийский «Антверпен», а потом оказался в «Айнтрахте». За один сезон во Франкфурте защитник отбегал 44 матча во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Теперь Пачо стал первым эквадорцем в истории «ПСЖ». Парижане заплатили € 40 млн, ещё € 5 млн прописаны в виде бонусов.

Робен Ле Норман: «Реал Сосьедад» → «Атлетико» (€ 34,5 млн)

Робен Ле Норман Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Ле Норман перебрался в Мадрид в статусе чемпиона Европы. На турнире в Германии 27-летний Ле Норман отыграл все матчи, за исключением полуфинала с Францией. Его защитник пропустил из-за перебора жёлтых карточек. Он находился в системе «Реала Сосьедад» с 2016 года, а теперь пошёл на повышение. Робен отыграл 221 матч в составе клуба из Сан-Себастьяна, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. К слову, «Атлетико» уже потратил на новичков € 66,5 млн, и эта сумма значительно увеличится после оформления трансфера нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Александр Сёрлот: «Вильярреал» → «Атлетико» (€ 32 млн)

Александр Сёрлот Фото: atleticodemadrid.com

Норвежский нападающий провёл достаточно приличный сезон. Он отгрузил 23 гола в составе «Вильярреала» в чемпионате Испании. Представители «Атлетико» обратили внимание на результативность Сёрлота и выложили за его переход более € 30 млн. Мадридский клуб пытался заполучить лучшего бомбардира Ла Лиги Артёма Довбика. Не получилось. Но зато «Атлетико» осуществил трансфер второго снайпера Примеры. Сёрлот поменял клуб после того, как провёл лучший сезон в топ-5 лигах Европы. Ранее состав столичного клуба покинул чемпион Европы Альваро Мората.

Эмиль Смит-Роу: «Арсенал» → «Фулхэм» (€ 31,8 млн)

Эмиль Смит-Роу Фото: fulhamfc.com

Когда-то Смит-Роу считался одним из самых талантливых футболистов «Арсенала». Однако со временем полузащитник потерял место в основном составе. В прошлом сезоне Эмиль отыграл всего лишь 346 минут в АПЛ. Он пропустил какое-то время из-за травм, а в концовке сезона довольно часто сидел в запасе. Знаете, когда Смит-Роу в последний раз забивал за «Арсенал»? В сезоне-2021/2022. Теперь парень попробует реанимировать карьеру в составе другого лондонского клуба — «Фулхэма». Трансфер обошёлся почти в € 32 млн.

Артём Довбик: «Жирона» → «Рома» (€ 30,5 млн)

Артём Довбик Фото: asroma.com

Лучший бомбардир чемпионата Испании укатил в Италию. Казалось, что «Атлетико» переманит к себе Довбика, но в гонку включилась «Рома». Итог: украинский футболист продолжит карьеру в Серии А. Сам Довбик после перехода подчеркнул, что «Жирона» — маленький клуб, а «Рома» — очень большой и с богатой историей. По словам нападающего, ему был нужен следующий шаг. В прошлом сезоне Довбик наколотил 24 гола в Ла Лиге и приплюсовал к этому восемь результативных передач. «Рома», в отличие от «Жироны», не сыграет в Лиге чемпионов, однако это не смутило украинского футболиста.

Крисенсио Саммервилл: «Лидс» → «Вест Хэм» (€ 29,3 млн)

Крисенсио Саммервилл Фото: whufc.com

Фланговый нападающий «Лидса» (клуба второй английской лиги) классно проявил себя в прошлом сезоне. 49 матчей, 21 гол, 10 результативных передач — статистика Саммервилла привлекла внимание представителей «Вест Хэма». Любопытно, что нидерландец играл в последний раз в АПЛ как раз против «Вест Хэма» (это было в мае 2023 года). Теперь лондонский клуб предоставит парню новую возможность сыграть на высоком уровне. А «Вест Хэм», кстати, уже потратил на новичков € 126,8 млн.

Никлас Фюллькруг: «Боруссия» Дортмунд → «Вест Хэм» (€ 27 млн)

Никлас Фюллькруг Фото: whufc.com

Вряд ли сам Фюллькруг мог представить, что в 31 год впервые в карьере переедет в новую для себя лигу. Более того, «Вест Хэм» заплатил за нападающего сборной Германии приличные деньги. В прошлом сезоне Фюллькруг набрал 26 результативных действий (16 голов, 10 голевых передач) и доказал, что всё ещё способен играть на хорошем уровне. А летом Никлас неплохо проявил себя на домашнем чемпионате Европы. Ранее Фюллькруг бегал исключительно в составе немецких клубов. Теперь его ждёт новый опыт в другом европейском чемпионате.

Дениз Ундав: «Брайтон» → «Штутгарт» (€ 26,7 млн)

Дениз Ундав (в центре) Фото: vfb.de

«Штутгарт» потерял лучшего бомбардира — Серу Гирасси подписал контракт с дортмундской «Боруссией». С другой стороны, вторая команда Бундеслиги сохранила второго снайпера команды. Ундав провёл прошлый сезон в аренде и наколотил 18 голов в 30 матчах чемпионата Германии. К слову, это рекордный трансфер в истории «Штутгарта». Ранее клуб никогда не платил за одного футболиста такую сумму. Этим летом «Штутгарт» потратил на приобретение новых игроков € 64 млн.

Матео Ретеги: «Дженоа» → «Аталанта» (€ 22 млн)

Матео Ретеги Фото: atalanta.it

Ретеги — натурализованный аргентинец с опытом игры за сборную Италии (12 матчей, четыре гола). Он съездил на чемпионат Европы и провёл там на поле суммарно 149 минут. Матео приехал в Серию А летом прошлого года — «Дженоа» купил его у аргентинского клуба «Тигре» за € 22 млн. Теперь же генуэзский клуб продал футболиста в «Аталанту» за аналогичную сумму. За сезон в «Дженоа» Ретеги набрал 12 (9+3) очков по системе «гол+пас» в 31 матче. «Аталанта» уже потратила на новичков € 69,9 млн. Поможет ли Ретеги команде в новом сезоне?

Страхиня Павлович: «РБ Зальцбург» → «Милан» (€ 18 млн)

Страхиня Павлович Фото: Vincenzo Lombardo/Getty Images

Павлович — самая дорогая покупка «Милана» в нынешнее трансферное окно. «Зальцбург» забрал защитника два года назад за € 7 млн, а теперь продал в 2,5 раза дороже. Павлович отыграл уже 38 матчей за сборную Сербии, съездил на ЧМ-2022 и Евро-2024. На клубном уровне он провёл 12 матчей в Лиге чемпионов — турнире, в котором «Милан» выступит в новом сезоне. Правда, у Страхини небольшой опыт игры в топ-чемпионатах Европы. Он провёл всего 12 матчей в составе французского «Монако» (восемь — в Лиге 1).

Аарон Ансельмино: «Бока Хуниорс» → «Челси» (€ 16,5 млн)

Аарон Ансельмино Фото: chelseafc.com

Очередной трансфер «Челси». Знаете, сколько английский клуб вложил в новичков в это окно? € 129 млн. Правда, «Челси» и продал игроков на € 101 млн. Очередным новичком команды стал 19-летний защитник Ансельмино. Семь лет назад парень оказался в системе «Бока Хуниорс», а теперь на него обратили внимание скауты европейского клуба. Правда, этот сезон Ансельмино проведёт на родине. «Челси» объявил о его переходе, однако защитник пока останется в «Боке». Условия — аренда до июня 2025 года.

Хави Симонс: «ПСЖ» → «РБ Лейпциг» (аренда)

Хави Симонс Фото: Getty Images

Молодой нидерландец провёл достаточно приличный сезон в форме «РБ Лейпциг» — 43 матча во всех турнирах, 10 голов, 15 результативных передач. Казалось, что после такого его ждёт повышение. Права на 21-летнего футболиста принадлежат «ПСЖ». Но Симонс проведёт новый сезон в составе «Лейпцига» — стороны договорились о новой аренде до лета 2025 года. «Быки» снова попали в Лигу чемпионов, так что у Хави будет очередная возможность показать себя в главном клубном турнире Европы.

Давид де Хеа: свободный агент → «Фиорентина»

Давид де Хеа Фото: ФК «Фиорентина»

Свершилось! Де Хеа наконец-то нашёл себе новый клуб. В это сложно поверить, но испанский вратарь сидел без работы больше года. Летом 2023-го Давид покинул «МЮ» в статусе свободного агента, а потом никак не мог согласовать контракт с другим клубом. Пару недель назад стало известно, что вратарь не решил вопрос с «Дженоа» по зарплате. Но Давид договорился с другой командой Серии А. Стороны подписали контракт по схеме «1+1». По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, зарплата голкипера составил € 3 млн после вычета налогов.

Другие значимые трансферы

Полузащитник сборной Хорватии Лука Сучич стал одноклубником Арсена Захаряна. «Реал Сосьедад» заплатил за его трансфер «РБ Зальцбург» € 10 млн.

Немецкий футболист Паскаль Грос возвращается на родину. Дортмундская «Боруссия» купила 31-летнего полузащитника у «Брайтона» за € 7 млн.

Бывший нападающий «Ман Сити» и «Лестера» Келечи Ихеаначо перешёл в «Севилью». Он сделал это в статусе свободного агента. Контракт — до лета 2026 года.

Полузащитник Ориоль Ромеу вернулся в «Жирону». «Барселона» отпустила его в аренду до конца сезона-2024/2025. Ромеу перешёл к сине-гранатовым как раз из «Жироны» летом 2023-го.

Экс-нападающий «Арсенала» Николя Пепе подписал контракт с «Вильярреалом». Он перешёл туда свободным агентом, а договор рассчитан до лета 2026 года.

Полузащитник Ренату Саншеш вернулся в «Бенфику». Лиссабонский клуб арендовал 26-летнего футболиста у «ПСЖ» до конца сезона-2024/2025.

Помните Алекса Крала, которого в своё время «Спартак» купил за € 12 млн? Новый сезон он проведёт в «Эспаньоле» — испанский клуб арендовал чеха у немецкого «Униона». А ещё «Эспаньол» взял у «Тоттенхэма» в аренду аргентинского форварда Велиса.