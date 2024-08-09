«Идол» для Роналду и Джаред Лето от мира футбола. Пепе больше никого не сломает

В Португалии клубный сезон стартовал ядерным матчем за Суперкубок. К 24-й минуте «Спортинг» громил «Порту» 3:0. Однако после окончания встречи именно футболисты «Порту» пробирались сквозь конфетти с трофеем в руках. Эпический камбек и победа 4:3 в дополнительное время!

Этот трофей знаменует начало новой жизни «Порту». Новый президент — Андре Виллаш-Боаш, новый тренер – молодой Витор Бруну, и новая защита – без легендарного Пепе. Уже после матча за Суперкубок Пепе объявил о завершении карьеры. У него закончился контракт, и со «Спортингом» он не играл. И его не хватало! Если бы Пепе был на поле, «Порту» точно так же мог бы отпраздновать победу, но вряд ли пришлось бы камбэчить с 0:3. Ветеран не допустил бы такого провала в начале.

Есть люди, генетика которых не вызывает ничего, кроме чёрной зависти. Например, Джаред Лето, который в 52 года выглядит моложе, чем мы все. Так вот Пепе – это Джаред Лето от мира футбола. Видимо, Анатолий Бышовец в «Маритиму» дал ему какую-то секретную пилюлю. Иначе невозможно объяснить, почему Пепе вообще не изменился за долгие годы карьеры.

Менялась репутация Пепе. Вместе с его причёской. По странному стечению обстоятельств это происходило синхронно. Что было причиной, а что следствием, неизвестно. Но факт в том, что поведение Пепе на поле менялось параллельно с тем, как менялся объём волос на его бразило-португальской голове.

Пепе в первые годы в «Реале» – это бритоголовый мясник и головорез. Чтобы понять, что это был за игрок, достаточно увидеть один хайлайт. 2009 год, матч «Реал» – «Хетафе». Пепе в своей штрафной бросается на соперника – Хави Каскеро, валит его на землю и в прямом смысле устраивает пляски на костях. Он наступает на лежащего Каскеро и бьёт его ногой. Судья назначает пенальти, Пепе идёт драться со всем «Хетафе» разом, получает красную карточку. Кажется, что вывести его с поля сможет только охрана. Но в итоге, наоравшись на всех, он всё-таки уходит сам.

Пепе в 2009 году Фото: Etsuo Hara/Getty Images

То был проблемный Пепе. При всех его талантах он был угрозой не только для команды соперника, но и для своей собственной. Никто не знал, что он выкинет в следующую секунду. За гениальным отбором или перехватом мог выскочить очередной психоз с удалением и дисквалификацией. На Пепе нельзя было рассчитывать в полной мере.

Впрочем, проблемным тогда был не только Пепе, но и весь «Реал». Это были времена, когда «Мадрид» как огня боялся 1/8 финала Лиги чемпионов (не могли пройти эту стадию три сезона подряд). Бернд Шустер, Хуанде Рамос, Мануэль Пеллегрини – сейчас трудно даже представить, что этих людей, при всём к ним уважении, допустили до «Реала».

А потом пришёл Жозе Моуринью. И «Реал» снова стал солидным. Пепе продолжал иногда самодурствовать, но Моуринью умел направить его безумие на пользу команде. Жозе и сам был безумцем. Чего стоит его атака на скамейку «Барселоны» в одном из «класико» и тычок пальцем в глаз ассистенту Пепа Гвардиолы. В общем, они с Пепе нашли друг друга. И поняли.

Плюс центральным защитником сделали Серхио Рамоса. И Пепе получил, вероятно, лучшего партнёра в карьере. Рамос тоже всегда был горяч, но на фоне Пепе выглядел образцом рассудительности. Они дополняли друг друга. Пепе давал агрессию и мощь, а Серхио здорово играл с мячом и по необходимости страховал своего пылкого сообщника по центру защиты.

Вслед за Моуринью пришёл Карло Анчелотти, затем – Зинедин Зидан. И «Реал» снова стал великим, в Мадрид вернулся Кубок чемпионов. Всё это время Пепе был на своём месте, но кое-что изменилось. Во-первых, он отрастил волосы. Теперь, когда он летел в подкат, вместе с ним летели его кудряшки. А во-вторых, тумблер безумия Пепе перевели в режим ВЫКЛ.

Пепе в «Реале» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

После ухода Моуринью Пепе в «Реале» не получил ни одной красной карточки. Может быть, это отчасти связано с тем, что он стал меньше играть, потому что до основы дорос Рафаэль Варан. Однако сути это не меняет: Пепе-психопат остался в прошлом. Новый Пепе играл жёстко, но не жестоко.

Почти всю карьеру они шли бок о бок с Криштиану Роналду. Два терминатора, два суператлета, два киборга, помноженных на вечность. Вряд ли у Криштиану есть ролевая модель. А даже если и есть, он никогда в этом не признается. Но если кто и мог бы потянуть на роль идола для КриРо, то это Пепе.

Он никогда не был таким медийным, как Криштиану. Его трудно представить в рекламе трусов. Но при этом Пепе – образец профессионализма и правильного отношения к себе. Он завершил карьеру в 41 год. И закончил не в Саудовской Аравии. Пепе, в отличие от Роналду, всегда играл в конкурентных лигах. Да, были полтора года в Турции – в «Бешикташе». Но, во-первых, Пепе играл в Лиге чемпионов – не в азиатской, а в настоящей. А во-вторых, чемпионат Турции кажется лигой более конкурентной, чем даже нынешний набитый звёздами чемпионат Саудовской Аравии.

Пепе и Криштиану Роналду в «Реале» и в сборной Португалии Фото: Getty Images

Кроме того, после Турции Пепе взял себя за шкирку и забросил в ещё более трудные футбольные условия. Он вернулся в «Порту». Ему было почти 37 лет. Казалось, он вернулся домой, чтобы вскоре красиво закончить и уйти на покой. И он действительно закончил красиво. Только между возвращением в «Порту» и завершением карьеры прошло 5,5 года.

Всё это время Пепе был в «Порту» твёрдым, как его собственные кости, игроком основы. Вместе с ним команда выиграла множество внутренних титулов, четыре раза вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз – в 1/8 финала с «Арсеналом» в начале этого года. Пепе царил и в Порту, и в Лондоне. Он олицетворял дух борьбы, с помощью которого португальцы связали «Арсенал» по рукам и ногам и утащили в серию пенальти.

Кстати, по возвращении в «Порту» Пепе вновь побрился. Он уже не был таким убийцей, как в первые годы в «Реале». Но когда было нужно, готов был оторвать ноги любому. Либо чтобы поддержать партнёров по команде – показать, что тылы прикрыты и что за них есть кому вступиться. Либо чтобы их завести: мол, если будете филонить, ваши ноги ждёт то же самое.

Кажется, что Пепе был всегда. А теперь его вдруг раз – и не будет. Те, кто играл против него, должны быть рады. Завершив карьеру, Пепе сберёг им здоровье. А по-зрительски, по-болельщицки, грустно, что он ушёл. Это был блистательный представитель старой школы, который не щадил ни себя, ни других. Таких больше не делают. И теперь, с уходом Пепе, вернуть футбольный 2007-й, хотя бы на чуть-чуть, будет ещё сложнее.