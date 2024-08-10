А ещё играют «Локо», махачкалинское «Динамо», «Оренбург» и «Акрон».

Супердень в РПЛ! «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» против ЦСКА. 4-й тур — LIVE!

Сегодня, 10 августа, состоятся четыре матча 4-го тура РПЛ. «Локомотив» примет в Черкизове «Динамо» из Махачкалы, «Акрон» приедет в гости к «Оренбургу», «Зенит» и «Динамо» сыграют в Санкт-Петербурге, а «Краснодар» и ЦСКА закроют программу дня.

На команду Михаила Галактионова приятно смотреть. Москвичи после потери нескольких ключевых футболистов стали разнообразнее и интереснее. Впереди матч с махачкалинским «Динамо» – дебютантом РПЛ. Команду Заура Тедеева не назовёшь простой, она с характером. Но класса, конечно, не хватает. Это первая встреча в истории противостояния данных клубов.

Два матча пройдут параллельно. И встреча «Зенита» и «Динамо», само собой, выделяется. В прошлом сезоне эти клубы боролись за титул до последнего тура, а гегемон так ни разу и не отобрал очки у команды Марцела Лички. Будет ли реванш или динамовцы в очередной раз прихлопнут чемпиона на его поле?

Не менее интригующая вывеска. Команда Марко Николича потихоньку набирает мощь, а вот у краснодарцев проблемы: Мурад Мусаев не может перезапустить своих ребят после серебряного сезона и упущенного на самом финише чемпионства. Сейчас это две команды с разным метальным состоянием: армейцы на подъёме, «Краснодар» – в упадке. Интересно, изменится ли что-то после этого матча?

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