Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Локомотив — Динамо Махачкала, прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ, где смотреть 10 августа

Супердень в РПЛ! «Зенит» против «Динамо», «Краснодар» против ЦСКА. 4-й тур — LIVE!
Кирилл Закатченко
4-й тур РПЛ
Комментарии
А ещё играют «Локо», махачкалинское «Динамо», «Оренбург» и «Акрон».

Сегодня, 10 августа, состоятся четыре матча 4-го тура РПЛ. «Локомотив» примет в Черкизове «Динамо» из Махачкалы, «Акрон» приедет в гости к «Оренбургу», «Зенит» и «Динамо» сыграют в Санкт-Петербурге, а «Краснодар» и ЦСКА закроют программу дня.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На команду Михаила Галактионова приятно смотреть. Москвичи после потери нескольких ключевых футболистов стали разнообразнее и интереснее. Впереди матч с махачкалинским «Динамо» – дебютантом РПЛ. Команду Заура Тедеева не назовёшь простой, она с характером. Но класса, конечно, не хватает. Это первая встреча в истории противостояния данных клубов.

Неплохое преображение:
Многие боялись, что «Локо» станет середняком. Откуда такой взрывной старт?
Многие боялись, что «Локо» станет середняком. Откуда такой взрывной старт?
МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два матча пройдут параллельно. И встреча «Зенита» и «Динамо», само собой, выделяется. В прошлом сезоне эти клубы боролись за титул до последнего тура, а гегемон так ни разу и не отобрал очки у команды Марцела Лички. Будет ли реванш или динамовцы в очередной раз прихлопнут чемпиона на его поле?

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не менее интригующая вывеска. Команда Марко Николича потихоньку набирает мощь, а вот у краснодарцев проблемы: Мурад Мусаев не может перезапустить своих ребят после серебряного сезона и упущенного на самом финише чемпионства. Сейчас это две команды с разным метальным состоянием: армейцы на подъёме, «Краснодар» – в упадке. Интересно, изменится ли что-то после этого матча?

Важные нюансы:
10 игроков топ-клубов РПЛ, которым нужно сменить команду. Подвис не только Соболев 10 игроков топ-клубов РПЛ, которым нужно сменить команду. Подвис не только Соболев
«Динамо» остановит «Зенит», а ЦСКА возьмёт реванш у «Краснодара»? Интриги 4-го тура РПЛ «Динамо» остановит «Зенит», а ЦСКА возьмёт реванш у «Краснодара»? Интриги 4-го тура РПЛ

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android