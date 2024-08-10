Впервые за три года Андрей сыграет в Петербурге. Но, кажется, старые обиды уже забыты.

Лунёв скандально уезжал из «Зенита» в Европу – даже судился! У него сегодня особенный день

Из «Зенита» редко уходят недовольными. Как правило, клуб проявляется максимальное уважение к игрокам, которые вносили вклад в титулы. История Андрея Лунёва выбивается из большого количества прецедентов. Он был основным вратарём, потом поехал за мечтой в Бундеслигу, судился с бывшим клубом, мог вернуться — и вернулся. Но не в «Зенит». С этого сезона он основной голкипер «Динамо». И в том числе благодаря Андрею команда выиграла три стартовых матча в РПЛ.

Однако про Лунёва продолжают говорить. Например, недавно председателя правления «Зенита» Александра Медведева спросили, не жалеет ли он, что Андрей выбрал Москву. Ведь не секрет, что петербуржцы его тоже рассматривали этим летом. Ответ очевиден – никто ни о чём не жалеет. И руку при встрече друг другу пожмут. Старые обиды остались в прошлом. Хоть они и были очень сильны.

Лунёв жаловался, что «Зенит» не выплатил ему премии. И даже писал письмо на имя Миллера

В мае 2021 года Лунёв в третий раз подряд стал чемпионом России. Тогда даже на уровне инсайдов не сообщалось, что россиянин хочет что-то поменять. Казалось, его всё устраивает в Петербурге: там и хорошая зарплата, и вполне посильная конкуренция с Михаилом Кержаковым. Существовал только один нюанс: у Андрея заканчивался контракт. При этом обе стороны обозначили факт ведения переговоров.

Из отпуска он вышел вместе со всеми, прошёл медосмотр, но неожиданно не полетел с командой в Австрию. В клубе заявили, что вратарю сначала надо обновить соглашение и до этого момента он останется в Петербурге. А потом Bild сообщил о прибытии Лунёва в Леверкузен на подписание контракта с «Байером». В «Зените» тогда сильно удивились. Этого точно никто не ожидал. Уже позже со слов агента выяснится, что клуб не особо активно вёл переговоры, сделал только одно официальное предложение, которое не устроило сторону игрока. А тут – вариант с Германией, от которого было сложно отказаться.

Андрей Лунёв в «Байере» Фото: Octavio Passos/Getty Images

В бывшем клубе смирились не сразу. И кинули «Байеру» оффер о годичной аренде. Немцы отказались, и казалось, что история завершена. Но всё самое интересное началось через год. Андрей вернулся в Россию в отпуск и подал претензию к сине-бело-голубым в палату по разрешению споров. Игрок считал, что «Зенит» не выплатил ему часть премиальных за последний сезон. А после даже написал письмо Алексею Миллеру, где отметил, что всей команде были обещаны бонусы, но он их не получил.

В «Зените» опровергли отсутствие выплат, палата встала на сторону клуба. Представитель игрока планировал обращение в CAS, но потом отказался от этой идеи. Андрей же заявил, что теперь все мосты с Петербургом сожжены. Правда, летом 2023-го снова вернулся в город и на зенитовской базе поддерживал форму после окончания контракта с «Байером».

Почему выбрал «Динамо»?

Окончательное потепление, вероятно, наступило весной 2024 года. Когда Лунёв заявил, что больше не является клиентом агента Антона Смирнова. После этого клуб снова начал с ним контактировать и даже рассматривал его подписание летом. Смирнов сообщал, что вратарь завалил медосмотр. Именно поэтому ему не предложили контракт. Но едва ли это соответствует действительности. Просто в Петербурге решили пригласить более молодого Евгения Латышонка и об этом вряд ли жалеют.

Да и сам Лунёв не особо грустит. Он получил предложение от «Динамо», где сразу стал основным вратарём. И во многом благодаря его спасениям команда сейчас на самом верху. Вот что он рассказывал в интервью «Матч ТВ».

Андрей Лунёв вратарь «Динамо» «Я рассматривал все варианты, которые приходили, и уже по факту принимал решение. Сейчас я в «Динамо» — и рад этому. Не вижу смысла говорить о других вариантах. Предложение «Динамо» точно было не лучшее в финансовом плане, но с учётом всех нюансов мы с семьёй приняли такое решение. Заинтересованность во мне как в игроке, который будет помогать команде, в «Динамо» была выше. «Спартак» я в принципе не рассматривал, потому что никакой конкретики от него не было».

По его форме сейчас минимум вопросов. В двух из трёх матчей Лунёв входил в топ-3 игроков «Динамо» по оценкам на сайте Sofascore. А три очка в матче с «Локомотивом» во многом именно его заслуга. Да, к Андрею всё также есть вопросы по игре ногами, однако на линии он показывает топовый уровень.

Сегодня, 10 августа, впервые за три года Лунёв выйдет на поле в официальном матче в Петербурге. После всего, что здесь с ним было, наверняка это будет особенный момент.