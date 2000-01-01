Зачем Артета попросил ограбить игроков «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нанял профессиональных карманников (да, и такие бывают), чтобы они ограбили футболистов команды. Зачем он это сделал?
Командный ужин
Ужин совместно с игроками — это частая практика в командах, особенно в период разгара предсезонки. На одну из таких встреч с командой Микель Артета нанял профессиональных карманников, чтобы они смогли незаметно украсть у игроков телефоны, кошельки и другие ценные вещи.
Пропажа вещей футболистов
К концу ужина Артета попросил футболистов проверить карманы, тогда они и обнаружили, что части ценных вещей у них нет. Так Микель хотел научить свою команду быть бдительными и подготовленными в любое время.
Артета нанял карманников, чтобы они обокрали игроков «Арсенала»
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