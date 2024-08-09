Ожидаемая первая отставка в РПЛ откладывается. Главный аутсайдер РПЛ внезапно ожил

В первом матче 4-го тура РПЛ «Пари НН» победил дома «Химки». Нижегородская команда, на которой поставили крест после кошмарного старта сезона, выиграла второй матч подряд.

В стартовый состав «Пари НН» всего через пару дней после перехода из «Краснодара» попал защитник Эктов, занявший позицию правого латераля в схеме 5-4-1. Ему потребовалось всего 18 минут, чтобы совершить первое результативное действие за команду Саши Илича. Впрочем, ещё до этого, в самом дебюте игры, гол едва не организовал другой новичок – центрбек «Химок» Гогуа, проводивший свой второй матч за подмосковный клуб. Причём в собственные ворота. Ивуариец совершил «привоз» в прошлом туре, а в этом мог повторить. Седрик сделал кошмарный пас назад: мяч летел в створ, вдобавок прыгал. Голкипер Обухов с гигантским трудом предотвратил гол. Выбил мяч ногой в падении.

Вообще, «Пари НН» был конкретнее в атаке при счёте 0:0. Хозяева выиграли борьбу за инициативу. На исходе трети первого тайма прошёл наигранный стандарт от Илича: игроки «Пари НН» стянули на себя опекунов, а Каккоев прибежал в нужную точку по центру штрафной и свободно бил метров с 10. Но – не исполнил. Затем Эктов сделал заброс за спины тройке центральных защитников, Ожегович убежал один на один и пробил Обухова ударом в дальний нижний угол.

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Сербский новичок забил свой первый гол за «Пари НН». Эпизод проверялся VAR, так как было подозрение на положение вне игры. Оказалось, что линию офсайда сломал, вытянув ногу, панамский новобранец «Химок» Фаринья. Забросы за спины на Ожеговича – очевидно, часть плана Илича против достаточно высокой линии обороны команды Франка Артиги. Ещё раз его выход один на один не состоялся только из-за того, что партнёр чуть-чуть сильнее, чем требовалось, вырезал пас.

У «Химок» стало что-то клеиться впереди лишь после пропущенного мяча. До перерыва дважды сработала образовавшаяся суперсвязка химчан Вера – Заболотный. Аргентинец забрасывал мяч из глубины в штрафную, а центрфорвард ловко отклеивался от Гоцука или другого опекуна и бил по воротам из хороших позиций. В одном случае мяч прошёл рядом со штангой, в другой сейв совершил голкипер Медведев. В целом же «Химки» в атаке были не те, что в Казани.

После перерыва центр обороны «Пари НН» обновился на две трети. Тихий получил травму, а Гоцука сербский тренер поменял, по всей видимости, из-за того, что капитан висел на карточке и был на грани удаления. В начале начала второго тайма в защите хозяев случился провал. Заболотный тонкой передачей вывел на убойную позицию Магомедова, но тот простил соперника. Впрочем, и вышедший на замену Магкеев (он появился вместо Гоцука) сыграл грамотно: подтолкнул оппонента так, чтобы сбить его с шага и при этом не заработать пенальти.

В остальном же нижегородцы довольно успешно защищались. По крайней мере, 100-процентных голевых моментов «Химки» не имели, хотя запомнился обводящий удар Заболотного – Медведев потащил. Команда Илича эффективно закрыла фланги: от латералей Фернандеса и Ориньо не было опасных кроссов. Артига после часа игры бросил в бой Мирзова и Бакаева, сняв с игры одного из защитников – Гогуа. Требовалось раскрываться, рисковать.

У «Пари НН» фактически отсутствовала контригра. И замена Ожеговича на быстрого Зе Турбо в этом плане мало что поменяла. «Химки» с каждой минутой всё сильнее прижимали хозяев к их воротам. Магомедов зарядил с 25 метров по диагонали – в перекладину! Мирзов добавил финтов в штрафной Медведева, Глушаков – брутальности.

В итоге «Химки» почти в два раза превзошли «Пари НН» по ударам – 17:9, однако команда Артиги всего трижды попала в створ (хозяева – два раза). Навал в концовке ни к чему не привёл. Последний шанс забить получил после стандарта защитник Филин. Он бил головой в борьбе с противником. Медведев опять спас – классный матч для голкипера нижегородцев.