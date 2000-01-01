41-летний Пепе завершил карьеру. Он держал в страхе игроков и стал лучшим другом Роналду

Начало карьеры Пепе

Пепе начал карьеру в 2002 году. Тогда нынешней звезды футбола 17-летнего Ламина Ямаля не было даже в планах, в РПЛ играли «Элиста» и «Сокол», а мир ещё не знал, кто такие Лионель Месси и Криштиану Роналду.