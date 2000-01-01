Легендарный Пепе завершил карьеру. Какой она была?
8 августа португалец завершил свою профессиональную карьеру в 41 год. Каким был футбольный путь защитника?
Начало карьеры Пепе
Пепе начал карьеру в 2002 году. Тогда нынешней звезды футбола 17-летнего Ламина Ямаля не было даже в планах, в РПЛ играли «Элиста» и «Сокол», а мир ещё не знал, кто такие Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Карьера в «Реале»
В «Реале» Пепе взял 15 трофеев. Он трижды становился чемпионом Испании, дважды — победителем клубного ЧМ, дважды — обладателем Суперкубка УЕФА, Суперкубка и Кубка Испании, трижды — победителем Лиги чемпионов.
Сборная Португалии и «Порту»
В составе «Порту» Пепе завоевал 16 титулов: он брал пять Кубков и три Суперкубка Португалии, четыре титула чемпионата Португалии, один Межконтинентальный кубок и Кубок португальской лиги. В составе сборной Португалии он был чемпионом Европы и победителем Лиги наций.
Один из самых титулованных футболистов в истории
За всю карьеру он завоевал 33 титула. Он также входит в тройку лучших по количеству матчей, проведённых за национальную команду (141).
У легенды скверный характер
Свой брутальный внешний вид Пепе оправдывает и поведением на поле. За карьеру он получил 210 жёлтых и 17 красных карточек. Многие из них были вызваны его агрессивным поведением в отношении соперников.
Ментальная связь с Роналду
Впервые Пепе и Роналду пересеклись в сборной Португалии в 2007 году, а спустя два сезона – в «Реале». За 17 лет вместе Криштиану и Пепе взяли множество трофеев со «сливочными» и два титула – со сборной.
41-летний Пепе завершил карьеру. Он держал в страхе игроков и стал лучшим другом Роналду
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