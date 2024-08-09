Испания в грандиозном финале ОИ с Францией взяла требл! А Сафонову повезло с конкурентом

Дидье Дешам, Луис де ла Фуэнте и Арсен Венгер приехали посмотреть на свои сборные в финале футбольного олимпийского турнира — здесь встречались Испания и Франция. В последний раз выиграть на домашнем турнире удавалось в 1992 году как раз Испании — теперь, казалось многим, пришло время французов принять эстафету. На матч вышли сильнейшие составы: здесь и Ляказетт, и Матета, и внезапный бомбардир испанцев — Фермин Лопес.

Французы начали с атаки и грубости: уже при первой попытке принять мяч Фермина грубо встретили. К главной звёздочке команды вышли медики, и возникло ощущение скорой замены. Однако парень не только выдержал, но ещё не раз о себе заявил по ходу матча.

Команды расставились так: французы пытались наседать и давить физической мощью, испанцы — юрко выныривать в контратаки и кружить головы комбинациями. Франция играла жёстко: рубила все попытки ударами по ногам. Тот же Фермин Лопес, только очнувшись от первого удара, уже на четвёртой минуте прилично получил второй раз.

Фермин Лопес Фото: Andrea Vilchez/ISI/Getty Images

Своеобразный психологический натиск дал результат: соперник действительно как будто чуть зажимался и чуть нервничал. И тут испанцам прилетел настоящий удар: на 12-й минуте, после заблокированного прострела, мяч отлетел на угол штрафной. Неудачный вынос, подбор Мийо, слабый удар, — и гол! Внезапно рядовой момент превратился в серию ошибок, а Арнау Тенас – вратарь «ПСЖ» и конкурент Матвея Сафонова, толком не сориентировавшись, удар в упор отбил кое-как, поставив слабо руки. Франция повела очень быстро.

Так же легко уже спустя шесть минут испанцы отыгрались: очень быстрая комбинация в центре привела к прострелу в штрафную. А там один лишний игрок без опеки — это Фермин Лопес вылез из глубины! Барселонский талант в одно касание, будто просто подставив ногу, пнул мяч в дальний угол.

Франция — Испания — 3:5 (д. вр.) Фото: DeFodi Images via Getty Images

Это был хук справа. Хук слева — следующая атака, уже на 25-й минуте: снова быстрая перепасовка в центре, прострел слева. И снова один лишний игрок в штрафной: сначала Рест получил удар в упор, а затем и добивание. Тоже в упор. Фермин Лопес оформил дубль. Шесть голов в восьми матчах — звучит хайпово для полузащитника. Но лучшим бомбардиром стать было сложно — восемь забил Суфиан Рахими.

Вот так легко матч и стал красочным. Стоило только испанцам почувствовать игру, сразу пошли искусные передачи в центре и быстрые комбинации. Подключения, прострелы и атаки. Да и Франция, вообще-то, номер тоже не отбывала: до второго гола был интересный удар Матета с углового. Давить физической мощью получалось, а особенно сильно это проявлялось на стандартах.

Но уже на 28-й минуте Баэна закинул третий. Хуан Миранда вбегал в штрафную, но после удара по ногам атака превратилась в штрафной и прекрасный удар испанца. Гийом Рест даже не прыгнул.

Чем ответила Франция? — Конечно, сначала агрессией. Трюффер пошёл в стычку, потом к Фермину снова вышли медики, а на 36-й минуте Ману Коне схватил первую жёлтую за грубый фол. Рубили нещадно.

Семь минут добавили к первому тайму по катарским мотивам: длинных остановок не было, но они откуда-то взялись. И тут до хозяев турнира дошло: надо атаковать. Эти последние минуты тайма стали более яркими для Франции, чем то, что было до этого: и Матета бил в упор (Тенас выручил), и потом даже пытался пробить через себя, и Олисе рядом со штангой мяч прокатил. «Фурия» отошла, а французы вешали.

На второй тайм команда Анри вышла куда более решительной, а Испания просела и даже отдала мяч. На 50-й минуте на поле вышел Аклиуше, и команда пошла в финальный штурм. Оборона испанцев заряжала друг друга после каждого успешного оборонительного действия, что-то громко разглашая.

Тьерри Анри Фото: Carl Recine/Getty Images

Коне, центральный полузащитник, по мотивам первого матча турнира с США, начал включаться в атаку: на 57-й минуте зарядил в перекладину после подачи, на 72-й снова бьёт в упор. Тенас выручает. Но Аклиуше вышел на замену не просто так. На 81-й минуте Франции наконец удалось превратить набеги в гол: после подачи со стандарта Магн удачно подставил ногу — это гол. Хотя сначала показалось, что это или Олисе так прямым классно пробил, или вообще автогол.

Конечно, теперь была пора организовывать навал в стиле ва-банк. А сборная Испании, в свою очередь, получала возможность выходить в приятнейшие контратаки: на 88-й минуте, например, Серхио Гомес опасно бил после выхода «три в два». И так бы всё и завершилось неудачей Франции.

Но чуду быть. После одного из последних угловых Хуан Миранда исполнил борцовский приём — вышел за спину вышедшему на замену Калимуэндо. Хотя тот уже убегал замыкать подачу. Арбитр поначалу не заметил негодований, а затем посмотрел VAR — пенальти. Матета взял мяч и уверенно исполнил: Тенас завалился, такое ощущение, ещё до удара! Мяч и кипер – по углам. На 90+6-й испанцы зарядили в перекладину и упали от бессилия. Новый удар по ним — дополнительное время. А команда Анри вновь делает чудеса на 90+3-й — помните чудо-подвиг сборной Франции в финале Евро-2000?

Только что Франция сравняла счёт — 3:3 Фото: DeFodi Images via Getty Images

Первые пять минут третьего тайма были очень тяжелы для сборной Испании — натиск соперника практически невозможно было сдержать. Почему потом всё вдруг резко прекратилось, и как испанцы умудрились вновь оклематься — загадка. Силы всё-таки не безграничны.

А сборная Испании вновь выдержала и сама пошла в атаку. На замену вышел Серхио Камельо и уже на 100-й минуте вылез из ниоткуда и изящно перекинул Реста парашютом. И в этот раз хозяевам уже не повезло: и атак особо не было опасных, и сами испанцы тоже атаковали опасно. В самой концовке Серхио Камельо после великолепного броска руками Тенаса выбежал забивать пятый. Победа. Требл. 5:3.

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