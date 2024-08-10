«Юнайтед» и «Сити» сыграют за первый трофей сезона. За лето у них многое поменялось

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» открывают сезон в Англии матчем за Суперкубок. Команды не играли между собой в турнире с 2011 года, когда «МЮ» ещё с сэром Алексом Фергюсоном эпично обыграл соперника 3:2, уступая в два мяча по ходу встречи. Но сейчас — новая история. А что интересного произошло у «Сити» и «Юнайтед» в межсезонье? И что говорят о предстоящем финале тренеры Хосеп Гвардиола и Эрик тен Хаг?

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» совершили три покупки на двоих

Кардинальных изменений в составах «МЮ» и «Сити» не произошло (пока что). Среди новичков у первых – защитник Лени Йоро (€ 62 млн) и форвард Джошуа Зиркзее (€ 42,5 млн). К несчастью, французский игрок уже получил перелом плюсневой кости ноги и выбыл на три месяца. Среди продаж у «МЮ»: Мэйсон Гринвуд («Марсель», € 26 млн), Вилли Камбвал («Вильярреал», € 10 млн), Альваро Каррерас (€ 6 млн) и Донни ван де Бек (€ 500 тыс.). Также клуб на правах свободного агента покинули Рафаэль Варан, Антони Марсьяль и Брендон Уильямс. Не так грандиозно, как ожидалось при приходе в клуб Джима Рэтклиффа. Хотя Эрик тен Хаг настроен оптимистично.

Эрик тен Хаг главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Мы ищем игроков для усиления на все позиции. Нам нужен план, чтобы быть уверенными в сбалансированности состава. Вы видели рынок, на нём всё довольно спокойно. Мы заключили две сделки. Всё дело в сроках, рыночных вариантах, подходящем моменте. Я не вдаюсь в подробности относительно того, какую мы ведём работу в плане набора футболистов. Мы знаем, что делаем. Просто наберитесь терпения, и в нужный момент мы вам расскажем».

Например, «МЮ» ведёт переговоры с «Баварией» о покупке защитников Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи. Также ходят разговоры о приобретении центрального полузащитника. В списке – Юссуф Фофана («Монако»), Мануэль Угарте («ПСЖ») и Эдерсон («Аталанта»).

У «Манчестер Сити» всего один трансфер: в клуб пришёл экс-вингер «Жироны» Савио (за € 25 млн). Хотя полноценной покупкой это назвать сложно, скорее перекладыванием денег из кармана в карман. И «Манчестер Сити», и «Жирона» входят в холдинг City Football Group. А Савио путешествует по нему уже с 2022 года, когда перешёл во французский «Труа» (ещё один клуб из компании).

Также в «Сити» вернулись из аренд защитник Жоау Канселу и полузащитник Калвин Филлипс. Не исключено, что с ними попрощаются снова. Покинули «Манчестер Сити» на постоянной основе не самые важные игроки: защитники Тейлор Харвуд-Беллис («Саутгемптон», € 23 млн) и Серхио Гомес («Реал Сосьедад», € 9 млн), а также полузащитник Томми Дойл («Вулверхэмптон», € 5 млн). В аренду в дортмундскую «Боруссию» отправился Ян Коуту, в прошлом сезоне выступавший за «Жирону».

Самое важное: из «Сити» уходит нападающий Хулиан Альварес. Чемпион мира — 2022 хочет играть ведущую роль в своём клубе и выходить в решающих матчах, но на его месте в атаке уже есть Эрлинг Холанд. Поэтому Альварес отправляется в мадридский «Атлетико» за € 95 млн – рекордная продажа в истории «Сити». Ну а в целом клуб проводит скромное лето в плане покупок. Будут ли новые? Из-за ухода Альвареса – возможно.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Другие подписания после Савио? Прямо сейчас — нет… Если кто-то уйдёт в оставшееся время трансферного окна, то возможно. Но если никто не уйдёт, я думаю, мы останемся в том же составе, что и сейчас».

Летом тен Хаг продлил контракт с «МЮ» и помирился с Санчо. А Гвардиола помог «Бостону» выиграть титул в НБА

В межсезонье «МЮ» мог сменить тренера. Однако руководство сделало ставку на тен Хага, хотя вело переговоры с другими специалистами. Нидерландец знал, что боссы «Юнайтед» общались с Томасом Тухелем. Но в итоге клуб продлил контракт с Эриком до лета 2026 года. «Анализ прошлого сезона показал, что нам есть в чём прибавить. Однако также анализ привёл к чёткому выводу, что Эрик является для «Манчестер Юнайтед» лучшим партнёром в работе по улучшению результатов. Этот состав игроков и тренеров уже показал, что способен соревноваться и побеждать на высшем уровне. Теперь нам нужно делать это более последовательно. Сейчас, когда у нашей команды есть ряд усилений, мы с нетерпением ждём возможности работать рука об руку с Эриком для реализации общих амбиций в нашем клубе», — отметил новый спортивный директор «МЮ» Дэн Эшуорт.

Эрик тен Хааг Фото: Getty Images

Сам тен Хаг остался рад продолжению сотрудничества: «Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью отметить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, где мы были, когда я присоединился к клубу. Однако мы также должны чётко понимать, что впереди ещё много кропотливой работы, чтобы достичь ожидаемого от «Манчестер Юнайтед» уровня, а это означает борьбу за титулы чемпиона Англии и победу в Лиге чемпионов. В ходе моих бесед с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы все твёрдо намерены пройти этот путь вместе». Хотя он отметил, что сезон-2023/2024 стал сложнейшим в его тренерской карьере. Также тен Хаг сказал, что до последнего не понимал ситуацию со своим будущим. Но затем получил ещё один шанс подготовить «МЮ» к сезону.

Ещё одной важной новостью из клуба стало примирение тен Хага с вингером Джейдоном Санчо. Кратко напомним, что же произошло: в начале прошлого сезона тренер заявил, что футболист недостаточно выкладывается на тренировках. После чего Санчо публично высказался, что слова тен Хага не соответствуют действительности. В итоге тренер отстранил вингера от основного состава. А в январе 2024 года Санчо на правах аренды уехал в дортмундскую «Боруссию». «Мы оставили это позади, высказав друг другу всё. Мы оба знаем стандарты и то, как хотим работать, как намерены сотрудничать. Для этого нам необходима хорошая команда. Только что мы разговаривали о стандартах и способностях. Мне нужны хорошие футболисты, чтобы построить отличную команду, а он очень хороший футболист», — цитирует тен Хага Goal.

Хосеп Гвардиола по окончании сезона рефлексировал по поводу будущего. Его контракт с «Манчестер Сити» завершается в конце сезона-2024/2025. Но слова Пепа намекают, что он готов продолжить работу.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я проработал в «Манчестер Сити» восемь лет. Не собираюсь оставаться здесь ещё столько же, но это не значит, что я ухожу. Столько времени в одном клубе – это целая вечность. Хочу быть уверен, что моё решение об уходе или о продолжении работы будет правильным не только для меня, но и для клуба, игроков. Когда я решу уйти, то скажу об этом. Посмотрим, что произойдёт. Совершенно не исключаю возможности продления контракта. Мне бы хотелось остаться».

Также Пеп посетил финал НБА. Гвардиола присутствовал на первом матче серии «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» (107:89). А до начала игры он пообщался с главным тренером «кельтов» Джо Маззуллой. Интересно, что специалисты сотрудничают уже давно. Ранее Маззулла говорил, что изучает опыт других видов спорта и применяет в своей работе полученные знания: «Я глубоко изучаю «Манчестер Сити». Пристально слежу за Гвардиолой. Думаю, он является лучшим тренером мира, вне зависимости от вида спорта. Его работа сильно повлияла на меня». Джо даже посещал базу «Манчестер Сити» и тренировки команды.

Джо Маззулла и Хосеп Гвардиола Фото: ФК «Манчестер Сити»

Гвардиола сделал ответный реверанс, посетив финальный матч «Бостона» в НБА. И помог «Селтикс» не только поддержкой. «У «Даллас Маверикс» одна из наиболее умных защит в лиге. Нам пришлось подойти к построению нападения творчески. Хосеп помогал мне в расстановке игроков», — рассказывал затем Маззулла.

«Сити» и «Юнайтед» показали слабые результаты в предсезонке. Но в Суперкубке обещают биться за трофей

В межсезонье «Манчестер Юнайтед» заглядывал на матчи в Норвегию, Шотландию и США. В первой встрече клуб уступил «Русенборгу» (0:1), а затем в Эдинбурге обыграл «Рейнджерс» (2:0). Следом – три матча в США: с «Арсеналом» (1:2), «Бетисом» (3:2) и «Ливерпулем» (0:3).

«МЮ» продолжал наигрывать удачно сработавшую в конце прошлого сезона схему 4-4-2/4-2-4. Кстати, теперь тен Хагу помогают вошедшие в его штаб Руд ван Нистелрой и экс-тренер «Гоу Эхед Иглс» Рене Хаке. Но пока что коллективные усилия не привели к мощным результатам. Главное, чтобы всё сработало в сезоне. Перед матчем за Суперкубок тен Хаг настроен на победу.

Эрик тен Хаг главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Речь идёт о трофее. Мы выставим команду, которая будет способна выиграть его. Но это также часть предсезонки, мы не будем сильно рисковать игроками. Мы показали, что можем конкурировать с лучшими командами мира и можем их побеждать. Чтобы делать это стабильно, нам нужна лучшая форма от всех игроков».

«Манчестер Сити» провёл все четыре предсезонных матча во время турне по США. Команда Гвардиолы уступила «Селтику» (3:4), «Милану» (2:3), «Барселоне» (2:2, 1:4 пен.), обыграв только «Челси» (4:2). Важно отметить, что большая группа игроков «Сити» выступала на Евро, поэтому на предсезонке Пеп имел в распоряжении далеко не всех. Да и подводя итоги, испанец остался доволен сбором: «Играть с такими соперниками – это здорово, потому что они бросают вызов. Каждая игра была намного лучше предыдущей. С «Челси» мы сыграли примерно так же, как с «Барселоной», но ощущения были очень хорошими. Калвин Филлипс прибавил, Эрлинг Холанд прибавил, Джек Грилиш провёл две невероятные игры. Кроме того, мы очень рады, что показали себя наши молодые игроки – Рико Льюис, Оскар Бобб. Джеймс Макэйти раскрыл свой потенциал. Мы, конечно же, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю». На предматчевой пресс-конференции Гвардиола отметил, что полузащитник Родри и футболисты сборной Англии присоединятся к клубу только на следующей неделе. Также Пеп отметил, что в игре с «МЮ» на поле выйдут несколько юниоров.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Это важно, это финал с «Манчестер Юнайтед». Но часть этого процесса — совершенствование шаг за шагом. Это шанс для большинства молодых игроков показать себя в большом матче. Мы пойдём за ним [трофеем]».

Напомним, в последнем очном матче команд сильнее оказался «МЮ». Команда тен Хага обыграла «Сити» со счётом 2:1 и взяла Кубок Англии. Получится ли у Пепа взять реванш и открыть сезон ещё одним трофеем?