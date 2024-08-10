Французы просто бросили свою сборную. Финал Олимпиады — полное разочарование

Футбол на Олимпиаде был популярен в XXI веке примерно никогда. На каждых Играх он идёт скорее фоном – внимания почти никто не обращает. Но в Париже хотя бы финал турнира (по ожиданиям) точно был другим.

Во-первых, Франция могла выиграть золото у себя на родине. Во-вторых, сама афиша: Франция против Испании. Две топовые европейские сборные. И ведь совсем недавно мы видели команды этих стран в полуфинале чемпионата Европы, а теперь – финал Олимпиады. Да, это команды с другими футболистами. Но вывеска – всё равно топ. Плюс у испанцев в составе, например, Фермин Лопес и Алекс Баэна. А у французов — Жан-Филипп Матета, «старик» Александр Ляказетт, молодая умница Майкл Олисе, а тренирует их всех легендарный Тьерри Анри.

Но какое же это было разочарование! И пусть вас не смущают счёт и развязка. С трибуны 80 минут игры смотреть было очень тяжело. И вот почему.

Французы разучились болеть за своих футболистов

Олимпиада во Франции приучила, что французы нереально классно умеют болеть за своих. На баскетболе, фехтовании, лёгкой атлетике, да даже на бадминтоне с настольным теннисом поддержка была феерическая – иногда просто закладывало уши. Я ждал подобного и от футбольного финала. Но тут в жизнь воплотился мем «ожидание/реальность». Да, переполненный «Парк де Пренс» прекрасно исполнил «Марсельезу», а дальше трибуны скорее напоминали «фанатский» сектор на матчах РПЛ в эпоху Fan ID. Неорганизованные попытки затянуть какой-либо заряд ни разу не закончились чем-нибудь хоть немного громким. Всё, на что до 80-й минуты сподобились трибуны ― организованный свист в сторону испанцев.

Болельщики на финале ОИ Фото: Robert Cianflone/Getty Image

Анри поставил Франции кошмарную игру

Тьерри Анри ― разочарование. У меня не было никаких иллюзий по поводу его тренерского таланта ― работа в «Монако» многое показала. Но здесь… У олимпийской сборной Франции уровень футболистов на голову выше, чем у всех остальных сборных на Олимпиаде: талантливейшая молодёжь при поддержке очень мощных дядек (Ляказетта и Матета). А в итоге игра Франции ― кошмар. С трибуны не прослеживалось ни одной отработанной комбинации, всё сводилось к забросам на быстрых Мийо и Олисе и подачам на Матета.

Почти весь матч Анри простоял в одной позе мыслителя. Не проиграть в основное время его команде позволили бесформенный навал, мастерство игроков и нервы Испании, которая почти весь матч по делу укатывала эту звёздную Францию.

Тьерри Анри Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Голов было много, но футбол – очень скучный

Да, в первом тайме команды забили четыре гола. О какой скуке, спросите вы, я вообще тут пишу?! Но три из четырёх мячей ― откровенные ошибки вратарей, а ещё один Испания забила со штрафного. Уровень матча был низкий. Во втором тайме стало ещё хуже. До второго гола сборной Франции команды создали на двоих 0 опасных моментов.

Матч вытащила его концовка. Французы забыли про всю несуществующую тактику и просто полетели в навал. И это сначала позволило забить корявый гол после обычного навеса в штрафную, а потом заработать пенальти, с которого Матета сравнял счёт. Вот тут игра и вспыхнула. В оставшиеся минуты до конца основного времени французы успели попытаться выпросить ещё один пенальти, а испанцы зарядили в перекладину. Ура, зрелище!

Франция — Испания — 3:5 (д. вр.) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В дополнительное время всё закончилось так, как и должно было. Испанцы играли лучше Франции 80 минут ― это же продолжилось и после счёта 3:3. Когда Серхио Камельо забил пятый гол в ворота французов на последних секундах матча, бóльшая часть стадиона потянулась на выход. Болельщики «трёхцветных» предпочли благодарности своим игрокам быструю дорогу домой. И бросили сборную.

А Испания ― теперь царит почти во всём футболе.