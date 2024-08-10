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Локомотив – Динамо Мх, РПЛ: история тренера Биджиева в московском клубе, как играл у Сёмина, финал Кубка СССР 1990 года

Тренер Махачкалы летел к первому трофею «Локо» с Сёминым. Но случился кошмарный финал
Анатолий Романов
История тренера Биджиева в «Локомотиве»
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В 4-м туре РПЛ запомнившийся на старте сезона яркий новичок элиты махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в Москве. Для главного тренера южан Хасанби Биджиева это будет встреча со своей бывшей командой. Более того, именно с Биджиевым железнодорожники могли выиграть первый трофей под руководством Юрия Сёмина. И первый – за 33 года. Однако тогда войти в историю у игрока и молодого тренера не получилось. Напротив, случился ужасный финал. Вспоминаем, как это было.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
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П2

Сёмин возглавил «Локомотив» в 1986 году, когда ему не было и сорока. В то время железнодорожники играли ещё в первой лиге чемпионата СССР. По итогам сезона-1987 он вывел команду в элиту, однако в 1989 году «Локомотив» вылетел из высшей лиги. Так что сезон-1990 железнодорожники начинали в статусе клуба второго по уровню дивизиона. Тогда столичный коллектив в шутку называли «пятым колесом» Москвы, ещё не предполагая, что однажды Юрий Павлович сделает его ведущим.

В то время Сёмин ещё только мечтал о своих первых кубках и медалях в тренерской карьере. Трофеев у него не было, если не считать выигранный в 1987 году Кубок международного спортивного союза железнодорожников – турнира с участием клубов, курируемых министерствами путей сообщения. По сути, товарищеского. «Локомотив» был далёк от больших призов, как сегодня махачкалинское «Динамо». До этого команда всего дважды побеждала в Кубке СССР — в 1936 и 1957 годах.

Болельщики ещё не знали, что в лице Сёмина наш футбол получит самого успешного кубкового тренера. Поэтому выступление железнодорожников в Кубке СССР сезона-1989/1990 стало настоящей сенсацией. Вылетавший из элиты «Локомотив» стартовал в том турнире двумя матчами 1/16 финала с «Кривбассом», который выступал во второй лиге. Этого соперника команда Сёмина не заметила: на выезде выиграла со счётом 3:1, а дома победила ещё крупнее – 5:0.

В ответной встрече как раз показал себя 23-летний Биджиев, который был запасным голкипером железнодорожников. Уроженец Нальчика перешёл в «Локомотив» как раз в 1989 году из ЦСКА. В чемпионате больше играл опытный Вацловас Юркус, уехавший в Москву из вильнюсского «Жальгириса», но и Хасанби получал свои минуты. Во второй кубковой встрече с «Кривбассом» Биджиеву не смогли забить даже с пенальти – 11-метровый не реализовал Александр Усатый.

В 1/8 финала «Локомотив» попал уже на четвёртую команду высшей лиги «Жальгирис». Биджиев сыграл в обоих матчах в ноябре 1989-го. В гостях была добыта ничья – 1:1, а на своём поле железнодорожники выиграли с крупным счётом 3:0.

На следующих стадиях проводилось по одному матчу. В четвертьфинале в марте 1990-го уже в качестве команды первой лиги «Локомотив» переиграл участника еврокубков «Торпедо» – 2:0. К слову, победный гол забил легенда «Спартака» Юрий Гаврилов. В том матче Сёмин поставил в ворота Юркуса.

Юрий Сёмин. 1990-е

Юрий Сёмин. 1990-е

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зато Биджиев вышел в полуфинале с московским «Динамо». Правда, не в основе, а на замену Юркусу. Сёмин выпустил его под серию пенальти — как специалиста по отражению 11-метровых. И Хасанби помог «Локомотиву» пробиться в финал. Матч закончился вничью – 0:0, а по пенальти железнодорожники победили со счётом 4:2. Так команда первой лиги выбила будущего бронзового призёра чемпионата.

Впереди был финал, который состоялся 2 мая в «Лужниках» (тогда ещё на стадионе имени Ленина). С соперником команде Сёмина не повезло – вторым финалистом стал будущий чемпион СССР киевское «Динамо». Команда Валерия Лобановского, между прочим, в полуфинале переиграла своего главного конкурента в борьбе за золото ЦСКА со счётом 4:2.

Комментируя сенсационную победу над московским «Динамо» и предстоящий финал, Сёмин признавался:

«Отвечу, не кривя душой. То, что я сказал перед матчем, повторю и теперь: это была игра пусть важная, пусть ответственная, но – в ряду наших других. Специально мы к ней не готовились… Точно так же отнесёмся и к финалу. Не думаю, что киевлян можно удивить какими-то тактическими неожиданностями или особым психологическим настроем. Нет, настрой на игру, на победу у нас постоянен. Может быть, он будет выше в связи с ответственностью, престижностью предстоящего матча. А в принципе таким же, как и на любую календарную игру».

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Перед финалом Кубка СССР еженедельник «Футбол. Хоккей» писал, оценивая шансы конкурентов:

«В матчах чемпионата СССР у киевского «Динамо» значительный перевес над «Локомотивом»… 10 игроков нынешнего состава «Динамо» в общей сложности 21 раз участвовали в финалах, в то время как ни у одного из москвичей нет даже минимального опыта подобных матчей. А тут ещё перелом ключицы у Ю. Гаврилова. Словом, за что ни возьмись, всё в пользу киевлян. Их шансы где-то 80 на 20».

Вот только «Локомотив» Сёмина в финале не наиграл и на те самые 20%. Первый кубковый финал в карьере молодого тренера превратился в сплошной кошмар. Ничего не получалось! Первый мяч в ворота Биджиева (Юркус не сыграл из-за травмы) мог влететь уже через 50 секунд после начала матча, но в том эпизоде Хасанби совершил сейв. «Динамо» забило на 19-й минуте. Оборона «Локомотива» провалилась, и Алексей Михайличенко реализовал выход один на один. После получаса игры счёт был уже 2:0. Василий Рац замкнул подачу ударом головой. А к 43-й минуте «Локо» проигрывал крупно. Будущий автор рекорда сборной России на ЧМ-1994 Олег Саленко, придя на подбор, забил из-за штрафной.

В начале второго тайма железнодорожники заработали пенальти, который реализовал Евгений Милешкин, но это был единственный позитивный момент для команды Сёмина в финале. Вскоре Саленко оформил дубль. 20-летний нападающий ловко разобрался в штрафной один в один с защитником и забил без помех. За 20 минут до конца Геннадий Литовченко поразил ворота Биджиева потрясающим дальним ударом в девятку. Добил «Локо» на 90-й минуте чудо-гол Саленко. Олег оформил хет-трик, нанеся фантастический по красоте и точности удар от угла штрафной по дуге.

«Динамо» Киев — «Локомотив». Финал Кубка СССР 1990 года

«Динамо» Киев — «Локомотив». Финал Кубка СССР 1990 года

Фото: РИА Новости

Биджиева вряд ли кто-то мог обвинить в пропущенных мячах, но от того вратарю было не легче. «Динамо» просто катком проехалось по команде первой лиги. Эта победа стала самой крупной в истории финалов Кубка СССР.
Спустя годы Сёмин, вспоминая разгром от «Динамо», признавался:

«Перед финалом Кубка у нас стоял матч в Запорожье. Получался очень маленький цикл – через два дня на третий играть. Мы хотели перенести встречу. Обратились в федерацию, но нам не пошли навстречу. В некоторой степени это исходило и от Валерия Васильевича, который тогда руководил национальной командой. Они бы нас и так обыграли – у киевлян 11 человек в сборной СССР выступало. Но Лобановский учитывал все возможные нюансы.

Он и в самом матче преподал урок. Киев не обрушил на нас свою атаку, которая была очень сильна. Они наоборот – отошли на свою половину поля, а нам показалось, что у нас всё получается. Понеслись вперёд. Тут-то динамовцы нас и поймали. Только в первом тайме три гола на контратаках забили. В итоге проиграли – 1:6. Я это на всю жизнь запомнил».

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«Локомотив» в 1990 году финишировал в первой лиге только четвёртым. Тем не менее спас сезон благодаря победе в стыковых матчах над «Ротором» (3:1 дома и 0:1 на выезде) – команда Сёмина вернулась в элиту. Биджиев играл за железнодорожников до 1992-го, потом уехал в Израиль, а через год вернулся в «Локо» и оставался в московском клубе ещё пять лет до завершения карьеры.

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