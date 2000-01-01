Испанец не прошёл досмотр из-за олимпийского золота. Видео

Испанец не прошёл досмотр из-за золота ОИ. Видео

Вратарь сборной Испании Арнау Тенас после победы на Олимпиаде попал в забавную ситуацию. Футболиста едва не задержали на досмотре, так как он забыл снять олимпийскую медаль при проходе через рамку!