Испанец не прошёл досмотр из-за золота ОИ. Видео
Вратарь сборной Испании Арнау Тенас после победы на Олимпиаде попал в забавную ситуацию. Футболиста едва не задержали на досмотре, так как он забыл снять олимпийскую медаль при проходе через рамку!
Испанец не прошёл досмотр из-за олимпийского золота. Видео
Читайте также
Пепе завершил карьеру в 41 год. Какой она была?
Зачем Артета попросил ограбить игроков «Арсенала»
Мюллер помог Германии взять золото ОИ в конкуре
Топ-7 игроков по голам в финалах больших турниров
Анри станцевал после выхода Франции в финал ОИ
Комментатор учит Snoop Dogg кричать «гол». Видео
У «Краснодара» два антирекорда на старте РПЛ
У «Зенита» лучший старт в истории РПЛ
Топ-5 самых дорогих футболистов в новом сезоне
Роналдиньо сделал волшебный финт. Видео
Рианна попала в неловкую ситуацию на матче «Сити»
Педри побрился после победы на Евро-2024. Видео
Миранчук — в топ-5 самых дорогих трансферов МЛС
Пеп расписался на ноге фаната для тату. Видео
Гризманн показал, как следит за ОИ-2024. Видео
5 самых дорогих футболистов в истории ОИ