Клуб из Парагвая потерял чемпионский кубок. Видео
Одно из самых запоминающихся празднований чемпионства устроили футболисты из Парагвая! Игроки клуба «Либертад де Пираю» из региональной лиги умудрились зацепить трофей за провода линии электропередачи.
Опасная ошибка
После инцидента чемпионский автобус продолжил движение, а прохожие снимали на видео, как трофей пытаются снять с провода под большим напряжением. Если и праздновать победу в чемпионате, то только так!
Клуб из Парагвая потерял кубок, празднуя чемпионство. Видео
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