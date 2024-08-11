«Спартак» продлит классную серию, а «Крылья Советов» наконец победят? 4-й тур РПЛ — LIVE!

В соперниках у команд — «Факел» и «Ахмат» соответственно.

Сегодня, 11 августа, завершается 4-й тур РПЛ. «Факел» приедет в гости к «Крыльям Советов», а «Спартак» примет в Москве «Факел». «Чемпионат» проведёт онлайн этих встреч.

Встречаются неудачники этого чемпионата России – и Самара, и Воронеж пока без побед в РПЛ. Но у «Факела» есть хотя бы одно очко (ничья с «Краснодаром»). Команда Игоря Осинькина погрязла в проблемах, но они обусловлены отсутствием интересных новичков, а внутренних резервов больше нет. У Игоря Черевченко же были не самые простые соперники на старте сезона: «бронзовое» «Динамо» (1:3), эмоциональный «Акрон» (0:2) и вышеупомянутые краснодарцы.

На «Спартак» снова приятно смотреть. Деян Станкович как-то быстро наладил игру в атаке, сделав её мобильной и взрывной. Работа над ошибками после «Оренбурга» (0:2) проделана прекрасная. На пути – пока не побеждавший в РПЛ «Ахмат» Магомеда Адиева. В прошлом туре грозненцев уничтожил «Локомотив» — 5:0. Удалось ли психологически перезагрузиться перед новым матчем?

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