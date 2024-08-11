Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Крылья Советов — Факел, прямая онлайн-трансляция матча 4-го тура РПЛ, где смотреть, 11 августа 2024

«Спартак» продлит классную серию, а «Крылья Советов» наконец победят? 4-й тур РПЛ — LIVE!
Кирилл Закатченко
4-й тур РПЛ
Комментарии
В соперниках у команд — «Факел» и «Ахмат» соответственно.

Сегодня, 11 августа, завершается 4-й тур РПЛ. «Факел» приедет в гости к «Крыльям Советов», а «Спартак» примет в Москве «Факел». «Чемпионат» проведёт онлайн этих встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречаются неудачники этого чемпионата России – и Самара, и Воронеж пока без побед в РПЛ. Но у «Факела» есть хотя бы одно очко (ничья с «Краснодаром»). Команда Игоря Осинькина погрязла в проблемах, но они обусловлены отсутствием интересных новичков, а внутренних резервов больше нет. У Игоря Черевченко же были не самые простые соперники на старте сезона: «бронзовое» «Динамо» (1:3), эмоциональный «Акрон» (0:2) и вышеупомянутые краснодарцы.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На «Спартак» снова приятно смотреть. Деян Станкович как-то быстро наладил игру в атаке, сделав её мобильной и взрывной. Работа над ошибками после «Оренбурга» (0:2) проделана прекрасная. На пути – пока не побеждавший в РПЛ «Ахмат» Магомеда Адиева. В прошлом туре грозненцев уничтожил «Локомотив» — 5:0. Удалось ли психологически перезагрузиться перед новым матчем?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android