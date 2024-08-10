А у «Локо» точно слабый состав? Команда Галактионова рвётся на первое место!

«Локомотив» продолжает приятно удивлять на старте нового сезона. У команды Михаила Галактионова третья победа в четырёх турах РПЛ. И вторая подряд – «на ноль».

Начало игры, казалось, шло по плану команды Хасанби Биджиева. «Динамо» высоко встречало «Локомотив», а если соперник выходил из-под давления, эффективно применяло тактику мелкого фола. В результате в стартовые 10 минут игра застряла в центре поля. Железнодорожники, в свою очередь, контролировали ширину против схемы 3-5-2 и латералей махачкалинцев за счёт того, что глубже опускался Самошников. Наверху центральных защитников южан прессинговали левый вингер Пиняев, нападающий Воробьёв и выдвигавшийся из центра Батраков.

А забил «Локомотив» после первого же удара по воротам! Началась голевая атака хозяев с классного перехвата центрбека Морозова, который поменял в основе травмированного Фассона. Потом Баринов развернул её направо и грамотно освободил пространство для Самошникова. Илья же здорово отработал и впереди. Самошников сместился в центр – пробил с левой низом. Махачкалинцы не закрыли самую опасную зону перед штрафной, и голкипер Волк уже не мог ничего сделать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

При счёте 1:0 игра оставалась битвой. «Локомотив» не уступал в единоборствах, гасил скорость «Динамо», а взять чем-то другим новичку РПЛ было непросто. Самошников, как ни удивительно, превратился в главную угрозу воротам Волка. На исходе получаса ещё один его рывок в атаку и смещение в центр после стенки с Бариновым подарили «Локо» убойный момент. От гола южан спас закрывший створ защитник Пальцев. Кроме того, железнодорожники имели шансы забить после стандартов Батракова. Поразительно, как молодой хавбек кладёт мяч в нужную точку! Однажды хитрый, явно наигранный угловой с его пасом вдоль ворот на Баринова сильно удивил оборону «Динамо», но команде Биджиева всё же повезло не пропустить второй до перерыва. В остальном Галактионов должен был быть удовлетворён первым таймом.

На второй тайм «Локомотив» без заменённого Пиняева (один неточный удар, 0 обводок и пасов под удар) вдруг вышел каким-то робким. «Динамо» улучшило движение мяча, заработало на первых минутах серию угловых. После подач дважды мог забивать новичок Табидзе – участник Евро-2024 оба раза бил головой по центру метров с 10. У Галактионова точно будут претензии к тому, кто отвечал за грузинского легионера в этих моментах либо за конкретную зону на стандарте. Невероятно, как Табидзе не попал. После этого «Локо» спас от пропущенного гола потрясающий подкат Карпукаса в собственной штрафной.

Тем не менее, пережив неприятный отрезок во втором тайме, «Локомотив» снова превратил в гол свой первый же удар в створ. Хозяева, в отличие от гостей, реализовали стандарт. Очередная чудесная подача от Батракова! Юный полузащитник отправил мяч туда, где должен был оказаться Морозов. Центральный защитник выиграл борьбу на опережение у невезучего в этот день Табидзе и точно пробил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» ничего не оставалось, кроме как максимально раскрываться в позиционных атаках, а быстрая команда Галактионова получала пространство для контрвыпадов. Миссия южан при счёте 0:2 была почти невыполнимой. Впрочем, шансы появились бы, назначать судья Кукуляк пенальти в ворота хозяев. Ньямси вроде бы жёстко попал по ноге в штрафной Сундукову. Тем не менее рефери посчитал, что контакт не тянет на фол, а ассистенты на VAR его поддержали.

Других возможностей «Локомотив» махачкалинцам не дал. Команда Галактионова хорошо отоборонялась, что с ней случается не всегда. Забавно, что по ударам в створ «Динамо» превзошло хозяев – 4:2, то есть железнодорожники в этом смысле показали 100-процентную реализацию (общее количество ударов – 13:11 в пользу «Локо»). Новичок РПЛ уступил как минимум в классе.