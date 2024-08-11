Новичок «Спартака» ушёл в аренду, «Краснодар» отпустил россиянина. Трансферы недели в РПЛ

Очередная неделя подходит к концу, следовательно, пришло время для новой порции трансферных новостей. Рассказываем, как укрепились клубы РПЛ в течение последних дней.

Иван Олейников: «Ахмат» → «Крылья Советов» (€ 1 млн)

Иван Олейников (справа) Фото: t.me/fckssamara_official

«Крылья Советов» неудачно стартовали в новом сезоне — четыре поражения в четырёх матчах во всех турнирах. При этом команда продолжает искать варианты для укрепления состава. Самарский клуб купил флангового нападающего Ивана Олейникова, который может сыграть и на месте атакующего полузащитника. Предыдущие два года Иван провёл в составе «Ахмата» (67 матчей, девять голов, 12 результативных передач). Олейников уже дебютировал в составе «Крыльев» — провёл полчаса в матче со «Спартаком» (0:3). Обошёлся без результативных действий и вёл себя на поле достаточно эмоционально.

Максим Самородов: «Актобе» → «Ахмат» (€ 1 млн)

Максим Самородов Фото: ФК «Ахмат»

Магомеду Адиеву прекрасно знаком казахстанский рынок, ведь он тренировал местную национальную команду. Неудивительно, что состав «Ахмата» пополнил футболист сборной Казахстана (17 матчей, три гола). По словам спортивного директора грозненского клуба Руслана Газзаева, трансфер стал инициативой Адиева.

«Самородов — разносторонний футболист, который может закрыть несколько позиций. Плюс у него неплохие скорость, дриблинг и удар, а также хорошая подвижность. Самородов обучаемый и хорошо принимает информацию», — прокомментировал трансфер главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов.

Мохаммаджавад Хосейннеджад: «Сепахан» → «Динамо» Махачкала (€ 900 тыс.)

Мохаммаджавад Хосейннеджад (слева) Фото: t.me/dinmx

Теперь в РПЛ на одного иранского футболиста больше. Махачкалинское «Динамо» укрепило состав 21-летним полузащитником, отыгравшим два матча за свою сборную. Мохаммаджавад Хоссейннеджад — мечта для любого комментатора. Ранее он играл за клуб «Сепахан» (27 матчей в прошлом сезоне, два гола, четыре результативные передачи). «По нашему мнению, Джавад — игрок хорошего качества. Он считается одним из самых талантливых футболистов Ирана. Надеемся, мы сделали правильный выбор. Это рекордный трансфер для нас», — такую оценку дал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.

Александр Эктов: «Краснодар» → «Пари НН» (аренда)

Александр Эктов Фото: t.me/fcparinn

Сразу скажем, что рыжеволосый защитник уже дебютировал за новую команду. 7 августа «Пари НН» объявил о том, что арендовал футболиста у «Краснодара», а уже 9-го числа Александр попал в стартовый состав на матч с «Химками» (1:0). Надо сказать, что Эктов был очень активен. Он и голевую передачу отдал, и жёлтую карточку заработал. В договоре между «Пари НН» и «Краснодаром» есть опция выкупа 28-летнего футболиста. Эктов отыграл за «быков» 21 матч, но провёл на поле в общей сложности всего 748 минут.

Игорь Дмитриев: «Спартак» → «Крылья Советов» (аренда)

Игорь Дмитриев (слева) Фото: t.me/fckssamara_official

Ещё одно пополнение в группу атаки «Крыльев». Дмитриев начал сезон в «Урале» и отбегал два матча в Первой лиге (суммарно провёл на поле 133 минуты). Потом его купил «Спартак», однако Игорь пока так и не сыграл за красно-белых. Это неудивительно, учитывая конкуренцию в московском клубе. Однако Дмитриев уходил из «Урала» не для того, чтобы сидеть в глубоком запасе. Теперь у него есть возможность поиграть под руководством Игоря Осинькина, который умеет работать с молодыми футболистами. «Крылья» взяли 20-летнего Дмитриева в аренду до конца нынешнего сезона.

Илья Кухарчук: «Пари НН» → «Ротор» (аренда)

Илья Кухарчук Фото: ФК «Ротор»

«⁠Есть ли обида на «Пари НН»? Это рабочие моменты. Кто‑то ценит меня как футболиста, а кто‑то поступает иначе. Я много чего видел в футболе, поэтому обид нет», — комментарий Кухарчука для «Матча» после переезда в Волгоград. Теперь 34-летний игрок постарается помочь «Ротору» вернуться в РПЛ. К слову, в этом сезоне Кухарчук ни разу не сыграл в РПЛ, а в прошлом отбегал всего 437 минут. Сам Илья подчеркнул, что у него есть желание доказать, что он ещё способен играть на уровне Премьер-Лиги. Но пока придётся выступать во втором по силе дивизионе.

Владимир Хубулов: «Крылья Советов» → «Акрон» (аренда)

Владимир Хубулов (справа) Фото: ФК «Акрон»

Хубулов покинул «Крылья Советов», однако ему не придётся никуда переезжать. Дело в том, что «Акрон» в этом сезоне проводит домашние матчи на стадионе в Самаре. Стороны согласовали аренду 23-летнего полузащитника до лета 2025 года. Хубулов оказался в «Крыльях» в 2022-м и с того момента провёл за команду 35 матчей (три гола, одна результативная передачи). Разок съездил в аренду в «Химки», а теперь снова покинул «Крылья» по той же формуле.