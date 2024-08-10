Какая развязка и серия пенальти в игре «Сити» и «МЮ»! Судьбу трофея решил ужасный удар

По стартовому составу могло показаться, что «Сити» не особо интересовала победа в Суперкубке. На самом деле Гвардиола ожидаемо ориентировался на тех футболистов, которых наигрывал на сборах (Макэйти, О'Райли, Бобб), а не тех, которые поздно присоединились к команде из-за Евро-2024. Хотя в какой-то степени интерес «Сити» именно к этому трофею действительно поугас. Предыдущие три года команда Гвардиолы уступала этот трофей («Лестеру», «Ливерпулю» и «Арсеналу»).

А вот «МЮ» не так избалован титулами в последние 10 лет. И каждый – большое событие. Видимо, поэтому Тен Хаг поставил в основу в том числе финалиста Евро-2024 Майну, а «Сити» оставил на скамейке своего лучшего игрока прошлого сезона Фодена.

Матч на «Уэмбли» ожидаемо начался с атак «Сити», как фаворита матча. Доку на левом фланге несколько раз накрутил соперников. В одном из случаев прокинул мяч между ног Дало. Видимо, скоро правым защитником «МЮ» будет уже Мазрауи, о трансфере которого (как и Де Лигта) вот-вот должны объявить официально. Кстати, Ван-Биссака даже не попал в заявку на Суперкубок – и его переход в «Вест Хэм» тоже вопрос времени. Причём весьма небольшого, судя по инсайдам.

На 24-й минуте «Сити» был крайне близок к тому, чтобы открыть счёт. Мартинес (вышедший на непривычной позиции левого защитника) обрезался у своих ворота, и Макэйти из хорошей позиции пробил в дальнюю штангу.

Удар Макэйти Фото: кадр из трансляции

Что касается атаки «МЮ», то впереди что-то завязывалось преимущественно за счёт Амада Диалло. Вингер настолько хорошо выглядел на летних сборах, что тренер «МЮ» заявил в интервью: «это должен быть его год». Правда лучший момент в первом тайме имел Рашфорд, пробивший мимо из отлично позиции.

Удар Рашфорда Фото: кадр из трансляции

До перерыва команды ни разу не пробили в створ, а второй тайм начался с классного гола Бруну Фернандеша. Португалец вышел на позиции ложного нападающего, но в этом эпизоде открылся как вполне классический форвард и пробил под перекладину. Правда, гол сразу же отменили из-за вне игры. Повтор показал, что офсайд действительно был.

После этого Тен Хаг сделал сразу четверную замену. Вместо Магуайра, Майну, Маунта и Диалло вышли Мактоминей, Гарначо, Коллайер и Пельистри. В результате перестановок Мартинес вернулся на привычную позицию в центре защиты. Правда, для этого уже Дало пришлось сместиться на непривычный левый фланг. Игра приобрела достаточно устойчивую структуру: «Сити» давил, а «МЮ» старался убегать в контратаки сразу после возвращения мяча. И на 75-й минуте это почти принесло успех.

Удар Рашфорда в штангу Фото: кадр из трансляции

Гарначо убежал в контратаку и скатил мяч под удар Рашфорду. У англичанина была шикарная позиция, но он пробил в штангу. В этот момент казалось, что голы будут только в серии пенальти, да и то не факт. Однако затем команды всё-таки обменялись голами. Сначала тот же Гарначо решил не пасовать партнёрам, а сам сместился в центр и неотразимо пробил в угол. А через семь минут отличился уже вышедший на замену Бернарду Силва. Редкий случай, когда он забил головой. Основное время завершилось вничью – 1:1.

По регламенту команды обошлись без овертаймов и сразу перешли к серии пенальти. «Сити» не смог реализовать первый же удар с 11 метров – Онана справился с Силвой. Правда, у «МЮ» тоже не обошёлся без ошибок. Уже Эдерсон отбил мяч в штангу после удара Санчо. Интересно, что бразилец потом и сам пошёл бить пенальти – достаточно уверенно исполнил. Ну а ключевой промах остался за Эвансом, который пробил ужасно – выше ворот. И принёс «Сити» первый трофей в сезоне.