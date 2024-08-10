Глушенков опять это сделал! Но в крутой битве «Зенита» с «Динамо» всё решил другой новичок

У «Динамо» перед матчем была удивительная статистика игр с «Зенитом». В прошлом сезоне они дважды победили петербуржцев в РПЛ. Такого больше не удалось никому. Личку тогда назвали человеком, который и правда знает секрет успеха в матчах с действующими чемпионами. Хоть и в Кубке так удачно противостоять будущим победителям не удалось.

Теперь ситуация иная: «Зенит» обновился и начал сезон с трёх побед в РПЛ, добавив к этому 0 пропущенных голов. У динамовцев перед очным матчем тоже было девять очков. Правда, с действиями в обороне всё не так идеально. Но всё равно было интересно: сможет ли Личка и его команда противостоять обновлённому «Зениту» с Глушенковым. Ведь до этого ни у одного соперника особо не получалось.

Личка удивил уже стартовым составом. Отправил на фланг Лаксальта вместо Скопинцева. Видимо, посчитал, что оставлять россиянина на растерзания Глушенкову не лучшая мысль. Также выпустил с первых минут Бальбуэну – пара из двух 19-летних юношей в центре обороны разрушилась.

Семаку же уже сложно кого-то удивлять. Тренер выбрал состав, который почти не меняет. Интрига была разве что по Педро на фланге атаки. Но в итоге бразилец снова оказался в старте, а Мостовой продолжает ждать шанс со скамейки.

«Зенит» мог забить уже в самом начале. Караваев запустил в прорыв Кассьерру, после мяч оказался у Клаудиньо, его удар заблокировали, но на добивании – всё тот же Вячеслав. Классно бил россиянин, но чуть не попал в створ. И Лунёв уже вряд ли бы спас.

Потом динамовцы пошли вперёд, организовали несколько неплохих атак, пусть и без особой опасности. Казалось, нас ждёт яркая и агрессивная игра от обеих команд. На 11-й минуте у Кассьерры был первый шанс отличиться, но он не замкнул прострел Клаудиньо.

К середине тайма зенитовцы окончательно забрали мяч под контроль и редко позволяли сопернику долго им владеть. Неплохо бил Глушенков, но чуть не попал в створ. Через несколько минут у него был новый шанс – на этот раз мяч поймал уже Лунёв. Вообще, картина была удивительной: тайм завершался, чемпионы владели инициативой, но никак не могли забить. На 37-й минуте Вендел забросил на дальнюю штангу, и Эракович оказался перед пустыми воротами. Снова мимо.

Первый тайм в итоге обошёлся без голов. Так и хотелось спросить: а тот самый оверперформанс сегодня выйдет?

Но в перерыве замены сделал только Личка – убрал Гладышева и выпустил Карраскаля. И чуть ли не в первом же эпизоде он влетел в ноги Венделу. Арбитр оценил это на жёлтую карточку. Хотя некоторым показалось, что могла быть и красная. Бразилец в итоге не смог продолжить игру. Вместо него вышел Артур, а Глушенков сместился в центр. Казалось, это осложнит игру «Зениту», но лишь привело к голу.

Травма Вендела Фото: РИА Новости

Педро обыгрался с Клаудиньо, прострелил в центр, где оборона забыла Глушенкова. Парень забил в четвёртом матче РПЛ подряд.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После игра успокоилась. Хозяева отдали мяч, а гости словно не знали, что с ним делать. Позиционная игра не клеилась. Но на 84-й минуте появилась надежда на спасение. Ведь мяч попал в руку Барриосу в штрафной. А видеоассистенты поддержали решение Иванова. К мячу подошёл Нгамалё, но уж очень бесхитростно пробил в правый угол. Латышонок потащил. У него так и осталось 0 пропущенных мячей в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Устроить осмысленный навал после этого у динамовцев не получилось. Мяч застрял в центре поля. А вскоре Иванов дал финальный свисток.

«Зенит» теперь единоличный лидер РПЛ. Хотя «Динамо» и правда сопротивлялось. Новички Семака сегодня сделали результат.