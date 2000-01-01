«Аль-Наср» представил новую форму в игре «Роблокс»
«Аль-Наср» крайне необычно презентовал новую футбольную форму. Джерси клуба из Эр-Рияда впервые показали публике в виртуальном формате в игре «Роблокс». Вы не поверите, где её можно купить!
Как выглядит новая форма
Партнёром клуба стал adidas, а не Nike, как в прошлом сезоне. Однако форма сильно не поменялась — цветовая гамма осталась той же, убрали только синие полосы впереди.
Где её купить?
Виртуальную форму «Аль-Насра» можно приобрести в виртуальном магазине adidas в Roblox. Реальная покупка джерси будет доступна после официального релиза, который ожидается чуть позже.
«Аль-Наср» представил новую форму в игре «Роблокс». Это ли не самый странный коллаб?
Читайте также
Испания — действующий чемпион множества турниров
Клуб из Парагвая потерял чемпионский кубок. Видео
Испанец не прошёл досмотр из-за золота ОИ. Видео
Пепе завершил карьеру в 41 год. Какой она была?
Зачем Артета попросил ограбить игроков «Арсенала»
Мюллер помог Германии взять золото ОИ в конкуре
Топ-7 игроков по голам в финалах больших турниров
Анри станцевал после выхода Франции в финал ОИ
Комментатор учит Snoop Dogg кричать «гол». Видео
У «Краснодара» два антирекорда на старте РПЛ
У «Зенита» лучший старт в истории РПЛ
Топ-5 самых дорогих футболистов в новом сезоне
Роналдиньо сделал волшебный финт. Видео
Рианна попала в неловкую ситуацию на матче «Сити»
Педри побрился после победы на Евро-2024. Видео
Миранчук — в топ-5 самых дорогих трансферов МЛС