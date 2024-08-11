«Спартак» на рынке ведёт себя как топ-клуб. От него можно требовать минимум серебро

В публичном сознании существует чёткая градация трансферных возможностей российских клубов. Есть «Зенит», который скупаёт всё, что можно – и есть все остальные. Но это не так. Например, с начала бана нашего футбола лидер по трансферным тратам – «Спартак», который вложил в покупки игроков € 77,2 млн. Действующий чемпион потратил примерно столько же (€ 72,7 млн), но всё равно пока меньше. Понятно, что в любой момент чемпион может потратиться на условного Ивана Илича и тогда резко вырвется вперёд. Однако пока этого не происходит. Более того, сейчас скорее красно-белые ближе к тому, чтобы уйти в отрыв. В летнее ТО они уже скупили игроков на € 23,5 млн – пока уверенное первое место. И ведь это к чему-то обязывает.

Например, к более чёткой постановке задач. Помните первую пресс-конференцию Деяна Станковича, которого пытали вопросом, что от вас требует руководство. Там дежурные ответы про побеждать в каждом матче, внедрение философии, однако конкретики мы так и не дождались. Понятно, что позже представители клуба сообщили, что клуб будет бороться за все трофеи. Но, опять же, от главного тренера ничего подобного не услышали. Хотя это слегка странно — с учётом того, что нынешний состав собирают именно под него. И по стоимости он с отрывом второй в лиге.

А под финиш трансферного окна может стать ещё крепче. Если удастся осуществить все задумки, то под силу приблизиться к «Зениту». Уже взята прима – Эсекьель Барко и правда удивляет с первых туров своей быстрой адаптацией и вовлечённостью в игру. А их пара с Манфредом Угальде уже (или пока?) одна из лучших в лиге. На первого потратили € 14 млн. Плюс взяли хорошо знакомого Станковичу бразильца Маркиньоса – это € 5 млн. Виллиан Жозе приехал за € 2 млн. Игорь Дмитриев из «Урала» – за € 2,5 млн, но он тут же отправился за игровой практикой в Самару.

Эсекьель Барко и Маркиньос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В планах, по данным инсайдеров, ещё несколько игроков – Иван Карпов сообщил об интересе к бразильскому вингеру «Коринтианса» Уэсли. Клуб якобы готов заплатить за 19-летнего юношу € 16 млн, но вторая сторона требует € 22-25 млн. Так что пока переговоры на паузе. Как и в истории с Дерриком Кёном. Сообщалось, что красно-белые сделали предложение «Галатасараю», но те хотят, чтобы клуб покрыл и их остаточную задолженность по платёжам перед «Ганновером». Сейчас рассматривается вариант с арендой. А вот Керема Актюркоглу в клубе, похоже, не будет. Агент футболиста подтвердил, что сделка сорвалась. Хотя потенциально «Спартак» мог заплатить больше € 20 млн. И дать игроку огромную зарплату.

И сейчас мы говорим только о тех сделках, которые утекли в публичное пространство. А ведь есть переговоры, которые ведутся в тишине. И информация о них не сливается. В любом случае мы можем констатировать, что клуб хочет приобрести ещё одного игрока в оборону, плюс если получится – в атаку. Про опорную зону не спрашивайте. Там бесконечно верят в таланты Наиля Умярова.

И давайте честно: если у «Спартака» получится осуществить всё задуманное, то и ожидания от тандема Томаш Амарал – Деян Станкович резко возрастут. Уже не получится увиливать от неприятных вопросов по целям на сезон. И даже им придётся признать: любой результат ниже второго места в РПЛ можно будет назвать неудачным. А при идеальных раскладах нужно зацепить и Кубок России. Или как минимум выйти в финал.

Ведь за потраченные деньги менеджмент и тренер отвечают не только перед спонсорами. Но и перед болельщиками. А они реальную картину порой видят лучше, чем кто бы то ни было.