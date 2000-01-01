Испания — действующий чемпион во множестве топ-турниров. «Красная фурия» прошла футбол!

Чемпионаты Европы и англичане

Евро-2024 стал запоминающимся по многим параметрам, в том числе по победе Испании над Англией в финале. На женском Евро U17 (2024) Испании удалось забрать победу у англичан. Это пятый раз за всю историю, больше — только у Германии!