Испания — действующий чемпион множества турниров
Победа Испании на Олимпиаде стала 10-й для «Красной фурии» в футболе за последние пару лет. Неужели испанцы прошли эту игру?
Чемпионаты Европы и англичане
Евро-2024 стал запоминающимся по многим параметрам, в том числе по победе Испании над Англией в финале. На женском Евро U17 (2024) Испании удалось забрать победу у англичан. Это пятый раз за всю историю, больше — только у Германии!
Чемпионаты мира
На женском чемпионате мира — 2023 испанки одержали победу над англичанками с минимальным отрывом — 1:0. В 2022 году на чемпионате мира U20 испанкам удалось победить японок и первый раз завоевать титул этих соревнований.
Победы над Францией
9 августа испанцы обыграли французов в финале Олимпиады. «Красная фурия» оказалась сильнее «трёхцветных» и на чемпионате Европы U19, и в женской Лиге наций.
Титулы девушек
На Евро U19 (2024) испанки обыграли Нидерланды. А на чемпионате мира U17 (2022) сборной Испании удалось защитить титул в финале с Колумбией.
Лига наций
Впервые в истории Испания выиграла Лигу наций у мужчин, одержав победу над сборной Хорватии.
Испания — действующий чемпион во множестве топ-турниров. «Красная фурия» прошла футбол!
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