Лучший бомбардир Олимпиады — уникальный. Забивал в каждом матче, но играет не в топ-лиге

Мужской футбольный турнир Олимпиады-2024 завершился очередным триумфом испанского футбола. Но был у этого соревнования и ещё один победитель – уникальный лучший бомбардир, забивший в каждом из шести матчей. Откуда же взялся нападающий Суфьян Рахими, которого до Олимпиады мало кто знал в Европе?

28-летний Рахими ехал на олимпийский турнир одним из трёх «переростков» в сборной Марокко. Помимо него, вакансии для игроков старше 23 лет в составе национальной команды заполнили 25-летний капитан Ашраф Хакими из «ПСЖ» и 35-летний голкипер Мунир Мохамеди.

Казалось, что самой яркой звездой марокканцев на Олимпиаде будет именно Хакими, но Рахими затмил собой всех. В первом же туре группового этапа Суфьян оформил дубль в ворота Аргентины и принёс команде сенсационную победу со счётом 2:1. Во 2-м и 3-м турах забил по голу в матчах с Украиной (1:2) и Ираком (3:0).

Затем марокканский нападающий продолжил свою результативную серию в плей-офф. В четвертьфинале и полуфинале положил по мячу США (4:0) и Испании (1:2), а в матче за бронзу сделал дубль в ворота Египта (6:0). Несмотря на то что часть своих голов Рахими забил с пенальти, его статистика на Олимпиаде потрясает. Шесть матчей – восемь мячей. В гонке лучших снайперов Суфьян на два гола опередил испанца Фермина Лопеса и на три – француза Жан-Филиппа Матета.

Суфьян Рахими на Олимпиаде Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Рахими не из тех марокканцев, которые родились и выросли в Европе, а потом решили выступать за команду родины предков. Таких много в первой сборной Марокко. Например, тот же Хакими, появившийся на свет в Мадриде. Но Суфьян родился в Касабланке – крупнейшем городе Марокко. Он учился футболу в школе ФК «Раджа Касабланка», в котором работал отец Рахими. Семья жила в тренировочном центре клуба.

Кумиром детства Суфьяна был Эрнан Креспо. Рахими подражал стилю легендарного аргентинского нападающего. Тогда мальчик и представить не мог, что однажды судьба сведёт их вместе ради большой победы.

Начинал профессиональную карьеру Рахими в третьем дивизионе чемпионата Марокко – «Раджа» отдала его в аренду на сезон-2017/2018 другому клубу из Касабланки. Суфьян наколотил 17 мячей, после чего нападающего вернули в первую команду и стали наигрывать в основе. Следующие три сезона Рахими феерил в «Радже».

С родной командой Суфьян выиграл один чемпионский титул, два Кубка конфедерации КАФ (аналог Лиги Европы для африканских команд) и Суперкубок КАФ (аналог Суперкубка УЕФА). Кроме того, Рахими собрал множество индивидуальных наград. Он дважды признавался лучшим игроком чемпионата Марокко, становился, что любопытно, лучшим ассистентом, но не бомбардиром лиги.

В результате летом 2021-го Суфьяна выкупил «Аль-Айн» из ОАЭ за достаточно небольшие деньги – сумму, равную € 2,57 млн. Незадолго до трансфера Рахими дебютировал за первую сборную Марокко, в которой сыграл пока 20 матчей и набрал 7+1 (на «бронзовый» ЧМ-2022 его не взяли). С тех пор форвард выступает в Эмиратах. Впрочем, за «Аль-Айн» марокканец чаще играет вингера, как правило, левого. Скорость у Суфьяна высокая, один в один он обыгрывать умеет. Результативность на любой позиции высокая. В первый же год Рахими завоевал с командой чемпионский титул и Кубок лиги. Но самым запоминающимся получился последний сезон-2023/2024.

«Аль-Айн» во второй раз в своей истории выиграл азиатскую Лигу чемпионов. Первая победа была ещё в 2003-м. Рахими же выдал сезон-шедевр в ЛЧ, так что для тех, кто следил за главным клубным турниром Азии, перформанс Суфьяна на Олимпиаде не стал сенсацией.

На групповом этапе Лиги чемпионов Рахими в пяти матчах забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. В 1/8 финала положил ещё один мяч в двух играх. Но главные достижения Суфьяна были впереди. В четвертьфинале «Аль-Айн» попал на «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Дома команда из ОАЭ победила со счётом 1:0 благодаря голу Рахими. В Саудовской Аравии марокканец оформил дубль, забив первые два мяча «Аль-Айна». Впрочем, саудовцы совершили камбэк – 3:2. В дополнительное время соперники обменялись голами, а в серии пенальти «Аль-Айн» был точнее.

В ноябре 2023-го по ходу Лиги чемпионов команду из ОАЭ возглавил… Креспо. Знаменитый в прошлом форвард тренирует уже 10 лет, выиграл несколько трофеев с аргентинским клубом «Дефенса и Хустисия», бразильским «Сан-Пауло» и катарским «Аль-Духаилем». Но победа в азиатской Лиге чемпионов – самый большой успех в его новой карьере.

Рахими и так-то был хорош, а с Креспо просто расцвёл. Марокканец очень тепло говорил о работе с кумиром детства:

«Когда я был маленьким и играл в футбол, он был тем, кому я подражал. Никогда не думал, что встречу его и он будет моим тренером. Хочу отдать должное Креспо: он дал мне свободу на поле, абсолютно доверяет. Он показал, что верит в мои способности, а я хотел отблагодарить его. Эрнан – хороший человек».

ТРЕНЕР «АЛЬ-АЙНА» ЭРНАН КРЕСПО Фото: Masashi Hara/Getty Images

Едва ли кто-то сомневался, что «Аль-Айн» завершит свой путь в Лиге чемпионов на стадии полуфинала. Ведь команда Креспо попала на «Аль-Хиляль» Малкома, установивший в тот момент мировой рекорд – саудовцы побеждали на протяжении 34 матчей подряд. Однако уже к 38-й минуте первой домашней встречи «Аль-Айн» выигрывал со счётом 3:0 благодаря хет-трику Рахими! Потом Суфьян ещё заработал пенальти, а матч завершился победой хозяев в два мяча – 4:2. На выезде команда Креспо потерпела минимальное поражение – 1:2.

В двухматчевом финале Лиги чемпионов с «Йокогамой» из Японии «Аль-Айн» отыгрался после выездного поражения со счётом 1:2. Дома команда Креспо просто вынесла соперника – 5:1! Рахими оформил дубль, сделал голевой пас и заработал пенальти. В результате марокканец стал лучшим бомбардиром азиатской ЛЧ с 13 голами и был признан лучшим игроком турнира.

«У меня есть амбиции достичь вершины в качестве футболиста, но я не ожидал, что стану выдающимся игроком», – признался Рахими, получая приз для самой яркой звезды Лиги чемпионов. После Олимпиады он имеет полное право повторить эти слова и назвать себя «выдающимся». Теперь в 28 лет Суфьян наконец-то попадёт в топ-лигу Европы? Предложения у марокканца после такого грандиозного сезона наверняка будут.