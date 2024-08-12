В сборную Англии пришёл тренер с минимальным опытом. Теперь ждут Гвардиолу

Ли Карсли уже работал с Филом Фоденом и в академии «Сити», и в юношеской сборной.

Об уходе Гарета Саутгейта из сборной Англии говорили давно, но долгое время оставалось непонятным – покинет он команду или нет. В СМИ мелькали потенциальные преемники, однако в целом информация оставалось противоречивой. 16 июля FA всё-таки объявила об уходе Саутгейта. И спустя 24 дня стало известно о назначении Ли Карсли в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.

Ли Карсли Фото: Michael Regan/Getty Images

С одной стороны, сама должность предполагает, что ирландец надолго на этом посту не задержится. С другой — Саутгейт тоже приходил исполняющим обязанности, но после серии относительно удачных матчей остался на восемь лет. Уже в сентябре, октябре и ноябре у сборной Англии будет по две игры. Причём все три соперника по группе Лиги наций весьма проходимые: Ирландия, Финляндия и Греция.

Дело в том, что Англия в прошлом розыгрыше заняла последнее место в группе А3 и вылетела в группу B2. Получился весьма благоприятный календарь, чтобы тренер сохранил свою должность. Интересно, что начинать англичанам предстоит матчем со сборной Ирландии, за которую Карсли отыграл 40 матчей.

Сравнение Ли Карсли с Саутгейтом напрашивается не только потому, что оба стартовали с приставкой и. о, но и потому, что пришли из молодёжной сборной Англии. В каком-то смысле это логичный шаг, если тренер будет работать вдолгую – ему предстоит руководить в том числе и футболистами, которых он знал ещё по юношам.

Кстати, на уровне молодёжки Карсли добился точно большего, чем Саутгейт. Прошлым летом англичане выиграли молодёжный Евро-2023. В финале победили испанцев со счётом 1:0. Тогда в основе вышли в Коул Палмер, Энтони Гордон и Леви Колвилл, которые затем дебютировали и во взрослой команде. А такие парни, как Харви Эллиотт, Оливер Скипп и Нони Мадуэке с того же турнира, уже стучатся в главную сборную Англии.

Ли Карлсли выиграл молодёжный Евро-2023 Фото: Sebastian Frej/Getty Images

В целом карьера Ли Карсли достаточно скромная: и. о. главного тренера в «Ковентри» и «Бирмингеме» плюс работа в «Брентфорде». Во всех случаях это были клубы Чемпионшипа. И каждый раз Карсли руководил командой не больше 10 матчей. Правда, один раз успел стать тренером месяца в Чемпионшипе (в октябре 2015-го).

После этого работал в академии «Сити» с командой U18. Интересно, что в 2017 году Карсли выводил команду в финал юношеского Кубка Англии. Тогда в его команде выступали Фил Фоден и Джейдон Санчо. В том числе после такого результата тренера позвали в сборную Англии U20, где он работал с тем же Фоденом. А уже затем Карсли три года руководил молодёжкой.

Ли Карсли и Филип Фоден Фото: Nick Potts/Getty Images

В Англии Карсли сейчас воспринимают как человека, который относительно скоро передаст пост какому-то более известному тренеру. Чаще других называют кандидатуру Гвардиолы. «Честно говоря, я бы хотел, чтобы назначили Пепа», – сказал на днях бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни. А сам Пеп такую возможность исключать не стал.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Я должен решить, что хочу делать со своей жизнью. Могу остаться здесь, взять перерыв, возглавить сборную… но сейчас я здесь и с нетерпением жду сезона!»

Только пока этот вариант, по информации The Independent, всё ещё остаётся маловероятным. Даже если Гвардиола действительно покинет «Сити» по итогам сезона-2024/2025.