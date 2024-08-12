Трансферы «Челси» — отрицательная селекция. Выделяется только один

Два года мы удивлялись происходящему в «Челси». При новом владельце команда резко провалилась по результатам. Сейчас наступил тот момент, когда волна критики уже трансформировалась в иронию. Кажется, все смирились с новым «Челси». Из команды упорно делали клуб-середняк — и цель практически достигнута.

Дело не в том, что «Челси» не покоряется чемпионат Англии — с «Сити» всем фантастически тяжело тягаться. Ключевым для топ-клубов АПЛ остаётся попадание в Лигу чемпионов. Доходы от неё (трансляции/билеты/матчдэй) помогают поддерживать состав на топ-уровне. За 19 сезонов в эпоху Абрамовича «Челси» 17 раз выступал в этом турнире, а за два сезона при Боули даже близко не боролся за место в четвёрке. И дело во многом в трансферной политике клуба (хотя сказались и неожиданные увольнения тренеров, и много чего ещё).

В 2021-м «Челси» в Лиге чемпионов вообще добрался до трофея Фото: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images

Трансферы «Челси» — это, по сути, отрицательная селекция. Клуб оперативно избавился почти ото всех футболистов эпохи Абрамовича. Тех самых, которые были частью лучшей команды планеты, выигравшей клубный чемпионат мира за несколько месяцев до прихода Боули. Понятно, что не самый показательный турнир, но предшествовавшая этому победа в Лиге чемпионов — вполне реальный показатель силы.

С лета 2022 года «Челси» провозгласил курс на молодых талантов. В результате их набрали столько, что даже болельщики клуба не успевают запомнить новые имена. Сейчас в «Челси» более 40 футболистов, а семь вратарей — это уже мем. Причём год назад тоже был переизбыток игроков. Тогда главный тренер Почеттино даже не смог вспомнить, кто такой Маланг Сарр, числившийся в клубе.

Маланг Сарр выглядит вот так Фото: Julian Finney/Getty Images

Владельцы «Челси» посчитали, что успешная в американском баскетболе модель с закупкой молодых игроков будет работать и в футболе. Это привело к тому, что доказавшие свой уровень футболисты покидают команду, а на их место набирают парней с минимальным опытом. Кто-то из них круто себя проявляет (как Палмер), но большинство не показывает футбол на уровне топ-4 АПЛ. Одни просто не тянут, другие — травмируются. Помните, сколько надежд было два года назад на трансфер Фофана за € 80 млн?

Этим летом «Челси» продолжил омолаживать и без того самый юный состав в АПЛ. Клуб отпускает игрока, который был полезен не теоретически в будущем, а уже сейчас. Речь про Галлахера. Он не был звездой, но точно оставался важным звеном. И даже капитаном. В прошедшем сезоне АПЛ он провёл на поле больше времени, чем любой другой игрок «Челси» (3137 минут). Судя по инсайдам, желание клуба продать полузащитника стало причиной разногласий с Почеттино.

Игровое время футболистов «Челси» в АПЛ в сезоне-2023/2024

Можно сказать, Галлахеру просто не повезло оказаться воспитанником «Челси». Клубу сейчас выгодно продавать именно игроков из своей академии. Всё дело в финансовом фэйр-плей. Например, Мудрику дали контракт на 8,5 года, и в финансовой отчётности стоимость трансфера равномерно разбивается на весь период. Получается примерно € 10 млн в год — не критично. Если же вингера сейчас продать, то оставшуюся стоимость трансфера придётся сразу заложить в отчётность для фэйр-плей. Тогда «Челси» просто не впишется в лимит.

А вот на кого клуб потратил деньги этим летом:

€ 65 млн — Эстевао Виллиан из «Палмейраса» (присоединится к «Челси» через год);

€ 60 млн — Педру Нету из «Вулверхэмптона»;

€ 35,4 млн — Дьюсбери-Холл из «Лестера»;

€ 24,5 млн — Йоргенсен из «Вильярреала»;

€ 22,5 млн — Келлиман из «Астон Виллы»;

€ 20 млн — Пендерс из «Генка» (видимо, останется в аренде в «Генке»);

€ 16,5 млн — Ансельмино из «Бока Хуниорс»;

€ 14 млн — Вейга из «Базеля»;

€ 10 млн — Уайли из «Атланты»;

€ 6 млн — Гиу из «Барселоны».

Все, кроме Пендерса, — официально состоявшиеся трансферы, но и вратаря, судя по инсайдам, вот-вот объявят. Если не брать 25-летнего Дьюсбери-Холла и 24-летнего Нету, то всем новичкам от 17 до 22 лет. Португалец выглядит едва ли не единственным футболистом, который действительно усилит команду уже сейчас. Возможно, ещё взятый бесплатно Адарабиойо на фоне проблем с центральными защитниками.

Суммарно «Челси» потратил этим летом € 273,9 млн. (на подходе ещё Жоау Феликс за € 50 млн). За такие деньги можно было взять несколько доступных на рынке топ-футболистов вроде Нико Уильямса. Его запросы по зарплате были выше, но тут и уровень игрока другой. В каком-то смысле зарплата стала ещё одним критерием, по которому «Челси» превращается в середняка. При этом за пять окон накопилась такая переплата за трансферы, что повышение цен на билеты выглядит издёвкой над болельщиками.

Болельщики «Челси» требуют у футболистов биться за клуб Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Челси» оказывается в ситуации, когда ликвидных футболистов остаётся всё меньше. Скоро продавать нужно будет уже кого-то из игроков, которых купили при Боули. И тут будет тяжеловато выйти в плюс, потому что продать дороже, чем брали, можно лишь нескольких футболистов вроде Палмера. Не похоже, что за таких игроков, как Бадьяшиль или Мадуэке, предложат большие деньги. Да и за Кайседо с Фернандесом вряд ли будут давать по 120+ млн. А если «Челси» ещё и в третий раз подряд останется без Лиги чемпионов, то лидеры вполне могут попроситься на выход.