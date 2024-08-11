Победной серии Станковича в «Спартаке» — конец! «Съели» даже Барко

«Спартак» прервал выигрышную серию при Деяне Станковиче. После трёх побед подряд во всех турнирах с общим счётом 9:1 красно-белые не сумели переиграть «Ахмат». И даже не забили.

Если к отсутствию Соболева в составе «Спартака» все уже привыкли, то Чернов, Дуарте и Зобнин не попали в заявку на матч вопреки желанию Станковича. Два центрбека и хавбек залечивают болячки. В целом же основа красно-белых соответствовала ожиданиям. Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев после 0:5 от «Локомотива» поставил на схему с тремя центральными защитниками. Впервые за грозненскую команду в РПЛ сыграл новичок Жиров.

Со стартового свистка судьи Безбородова, проводившего свой 300-й матч в российских чемпионатах, «Спартак» завладел гигантским территориальным преимуществом, контролировал мяч более 70% времени. «Ахмат» же достаточно глубоко защищался по ультраоборонительной схеме 5-4-1. Впереди южане надеялись на то, что единственный нападающий Агаларов как-то зацепился за мяч и его поддержит дриблёр Садулаев. Однако как таковой контригры у команды Адиева не было. «Спартак» провоцировал потери соперника, в том числе на его половине поля.

Сами красно-белые стремились быстро комбинировать накоротке, чтобы вскрыть плотную оборону «Ахмата», но и у хозяев получалось не здорово. С точки зрения доставки мяча в штрафную подготовки ударов действия спартаковцев оставляли желать лучшего. Разве что ближе к перерыву у ворота южан стало жарко. Самая интересная фигура в составе сегодняшнего «Спартака» Барко много двигался, искал мяч и пространство, опускаясь в глубину. И, например, первый же удар в матче Денисов нанёс, когда ему тонко подыграл аргентинец. Тем не менее между линий Эсекьелю было тяжело получать мяч. Опорник «Ахмата» Швец, пусть и не играл персонально против Барко, хорошо закрывал зону, в которой часто появлялась пятёрка красно-белых – успешно встречал оппонента, перекрывал направление передач на него.

Статистика первого тайма отражает происходившее на поле – 8:0 по ударам в пользу «Спартака», 3:0 – по попаданиям в створ. У «Ахмата» единственное касание мяча в чужой штрафной за 45 минут совершил Садулаев. А настоящих голевых моментов команды Станковича и Адиева не создали.

Вполне логично, что по такой игре сербский тренер «Спартака» добавил в группу атаки двух бразильских новичков – вингера Маркиньоса и центрфорварда Виллиана Жозе. Удивили разве что позиции пары игроков после сделанных Станковичем замен. Угальде превратился фактически в левого форварда, а Маркиньос расположился в центре. Хотя Станислав Черчесов, работавший с ним в «Ференцвароше», говорил, что бразилец по своим качествам не «десятка».

Так или иначе первый голевой момент после перерыва был именно у Маркиньоса, которого защитники «Ахмата» потеряли у штрафной, а Барко нашёл – тонким пасом. Как же разочарован был новичок, что не попал из отличной позиции! Отсюда надо забивать, конечно. Эмоции на поле накалились – после стандарта красно-белых едва не подрались два «тяжеловеса» Бабич и Швец. Оба справедливо получили по «горчичнику». Чуть позже Бабича попробовал спровоцировать Агаларов. Но опытный серб не поддался, а нападающий южан тоже заработал жёлтую карточку.

В середине второго тайма не бивший до того «Ахмат» внезапно выдал хороший отрезок. Первый удар команды Адиева после углового нанёс Шатара, и тут же южане соорудили самый опасный момент в матче. Бонгонда ошибся позиционно в защите – Богосавац зарядил с нескольких метров в упор. Это был почти гол, на 99%. А получился сейв Максименко.

У «Спартака» пропала острота в атаке. Подавляющее большинство передач под удар в матче с «Ахматом» красно-белые сделали из центра или полуфлангов, и это означает, что фланги работали так себе. До Виллиана Жозе мяч не доходил. Только в самой концовке, когда прошёл пас за спины на Мелёшина, бразильцу выпал блестящий шанс забить. А он пробил в касание и попал из убойной позиции в лицо Адамову. Ничью южанам в игре со «Спартаком» спас арендованный у «Зенита» игрок.