Машина из «Зенита», капитан «Ростова» или талант «Локо». Кто был лучшим в 4-м туре РПЛ?

4-й тур РПЛ завершён. Самое время определить лучшего футболиста. Мы отобрали несколько кандидатов, а ваша задача — выбрать самого ценного игрока тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков («Локомотив»)
19-летний полузащитник «Локо» — одно из открытий старта сезона в РПЛ. Батраков уже восхитил многих своими радиоуправляемыми передачами со стандартов. В прошедший уикенд подача Алексея от углового флажка нашла голову Евгения Морозова, который забил второй мяч в ворота махачкалинского «Динамо» (2:0). У Батракова уже шесть результативных действий по итогам четырёх матчей РПЛ — два гола и четыре голевые передачи. Как вам такое? В прошедшем туре Батраков стал лидером «Локо» по созданным моментам (3), передачам в финальную треть поля (14) и прострелам (7).
Евгений Латышонок («Зенит»)
Одна из интриг первой части сезона: кто первый пробьёт нового вратаря «Зенита» в РПЛ. Латышонок уже оформил четыре «сухаря», а в графе «пропущенные мячи» у «Зенита» по-прежнему значится 0. На этот раз Евгений сделал всё, чтобы его команда не потеряла очки. Он оставил Муми Нгамалё без гола — отразил удар африканца с 11-метровой отметки. За весь матч «Динамо» нанесло четыре удара в створ, а показатель ожидаемых голов бело-голубых составил 1,53. Но Латышонок снова продлил свою серию без пропущенных мячей.
Максим Глушенков («Зенит»)
Интересно, какой клуб первым остановит эту машину. По-другому Максима сейчас не назовёшь. Глушенков забивает в каждом матче, несмотря на все старания соперников. Матч с «Динамо» (1:0) получился очень непростым, но Максим снова зарешал. В прошлом туре россиянин ассистировал Педро, а теперь футболисты «Зенита» поменялись ролями. Глушенков уже забил семь мячей в РПЛ — половина всех голов сине-бело-голубых в турнире. Максим не только нанёс четыре удара (лучший результат в матче), но и выиграл три единоборства (один из лучших показателей). Плюс заработал на себе четыре фола.
Фернандо Костанца («Крылья Советов»)
Бразилец гениально вышел на замену в матче с «Факелом» (2:0). Сначала выслушал всё, что о нём думает грозный Ираклий Квеквескири. А через несколько секунд головой вонзил мяч в сетку и эмоционально отпраздновал его на трибуне с самарскими фанатами. Пусть и ценой жёлтой карточки. Костанца подарил нам один из главных моментов тура, а команде — первую победу в сезоне. «Крылья» ушли с последнего места в таблице, так что болельщикам команды можно выдохнуть.
Данил Глебов («Ростов»)
Капитан «Ростова» провёл очень приличный матч с «Рубином» (1:1). Во-первых, он забил. И сделал это так, как от него мало кто ожидал. Глебов завершил симпатичную комбинацию ударом головой. Если верить данным Opta, то Данил никогда ранее не бил подобным образом. Первая попытка оказалась эффективной. Глебов был очень нацелен на чужие ворота — нанёс четыре удара (лучший результат наряду с Роналдо). Помимо этого, капитан «Ростова» выполнил две успешные обводки, выиграл два единоборства и выполнил 14 точных передач в финальную треть поля. Порой казалось, что Глебов успевал везде. Солидный перформанс полузащитника «Ростова».
Никита Медведев («Пари НН»)
Нижегородский клуб так плохо стартовал в новом сезоне, что многие его похоронили. Мало того, что «Пари НН» проиграл три матча из трёх (с учётом Кубка России), так ещё и пропустил суммарно 11 мячей. Но после этого всё поменялось. Команда Саши Илича одержала две победы с сухим счётом и поднялась в первую половину таблицы. «Химки» наиграли на 1,09 ожидаемого гола, однако Медведев во второй раз подряд отыграл «на ноль». В нескольких эпизодах Никита откровенно спас команду. В следующем туре «Пари НН» поедет в Краснодар. Удастся ли продлить серию без пропущенных мячей?
Витор Тормена («Краснодар»)
Бразилец пролетел мимо стартового состава «быков» на матч с ЦСКА (2:1) — тренер Мурад Мусаев сделал выбор в пользу Кайо. Но Тормене пришлось войти в игру уже в первом тайме, поскольку его соотечественник получил травму после неудачного приземления. Именно Витор стал главным героем встречи — его удар головой после стандарта принёс «Краснодару» первую победу в сезоне. А ещё Тормена выиграл два верховых единоборства. Да и в целом атака ЦСКА чувствовала себя на юге России очень неуютно. Армейцы нанесли всего шесть ударов, а показатель ожидаемых голов составил 0,86.
Арсен Адамов («Ахмат»)
Грозненский клуб пришёл в себя после болезненного поражения в прошлом туре. Тогда «Ахмат» пропустил дома пятёрку от «Локомотива», а теперь «засушил» атаку «Спартака». К слову, клуб из Грозного не пропускает на домашнем стадионе красно-белых уже три матча подряд. Одним из главных героев встречи стал защитник «Ахмата» Арсен Адамов, права на которого принадлежат «Зениту». «Спартак» создал самый опасный момент в концовке, но защитник «Ахмата» лицом остановил удар Виллиана Жозе. Важность этого спасения подчёркивает и эмоциональная реакция самого Арсена.
Александр Эктов («Пари НН»)
Фланговый футболист прекрасно влился в состав новой команды. «Пари НН» арендовал рыжеволосого футболиста за пару дней до матча с «Химками» (1:0), а потом поставил его в стартовый состав. Эктов смотрелся очень активно и стал автором результативной передачи. Именно его заброс на Огнена Ожеговича привёл к выходу нападающего один на один с вратарём. Помимо этого, Александр был хорош в единоборствах — он выиграл четыре из четырёх. Кажется, переход такого футболиста пошёл на пользу нижегородскому клубу.
Химми Марин («Оренбург»)
Футболист из Коста-Рики не забил в матче с «Акроном» (2:2), несмотря на то что нанёс три удара (один — в створ). С другой стороны, Марин отметился голевой передачей (первое результативное действие в сезоне). Помимо этого, Химми активно грузил мяч с флангов — семь попыток кроссов. «Оренбург» успешно стартовал в сезоне — обыграл на своём поле «Спартак» со счётом 2:0. А вот после этого команда выдала серию из четырёх матчей без побед во всех турнирах.