Сборная 4-го тура РПЛ. Герой «Зенита», доминация «Локо» и даже игрок «Спартака»

Закончился 4-й тур РПЛ – составляем символическую сборную прошедшего уикенда. В команду героев недели попали игроки из «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Локомотива», «Крыльев Советов», «Ростова» и «Акрона». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-2-1. Главный тренер – из «Краснодара». Заслужил!

Вратарь: Евгений Латышонок («Зенит»)

Новый вратарь «Зенита» пока оправдывает своё подписание и стал одним из главных творцов победы петербургской команды в центральном матче 4-го тура РПЛ. «Динамо» нанесло 14 ударов по ворота Латышонка, четыре раза попало в створ и не забило. А ключевой момент встречи – пенальти в исполнении Муми Нгамалё, который парировал Евгений. Пробил камерунец, конечно, неидеально. Но сейв получился красивым.

Евгений Латышонок Фото: РИА Новости

Правый защитник: Илья Самошников («Локомотив»)

Самошников выдал впечатляющую игру с махачкалинским «Динамо» на позиции правого латераля. Прежде всего, Илья забил классный гол, ставший победным для «Локомотива», после смещения с фланга в центр. Кроме того, он постоянно напрягал на своём фланге: в статистике у Самошникова также три заработанных на себе фола, один пас под удар и пять из девяти выигранных единоборств.

Илья Самошников Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Руслан Литвинов («Спартак»)

«Спартак» не сумел победить «Ахмат», но сыграл «на ноль», и Литвинову точно не должно быть стыдно за свою игру в прошедшем туре. Руслан выиграл 7 из 12 единоборств, совершил два отбора и один перехват, заработал на себе два фола. Но ещё больше впечатляет его статистика на мяче: 115 точных передач из 120 (96%), в том числе 16 из 18 длинных – справился и с прямыми обязанностями, и с началом атаки.

Руслан Литвинов Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Витор Тормена («Краснодар»)

Тормена неожиданно не попал в стартовый состав «Краснодара», но в итоге стал звездой матча с ЦСКА, выйдя на замену вместо травмированного Кайо уже на 19-й минуте. Бразилец забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время, удачно сходив на стандарт к воротам Игоря Акинфеева. В обороне он тоже был надежён и не дал развернуться своим оппонентам: совершил шесть выносов мяча и два перехвата.

Витор Тормена Фото: fckrasnodar.ru

Центральный защитник: Евгений Морозов («Локомотив»)

Ещё один защитник «Локомотива», заслуживший высокую оценку за матч с махачкалинским «Динамо». С перехвата Морозова началась первая голевая атака железнодорожников, а потом он и сам забил гол, придя на стандарт в штрафную соперника. У Евгения 8 из 14 выигранных единоборств и множество полезных оборонительных действий – три перехвата, по два отбора и выноса мяча.

Евгений Морозов Фото: РИА Новости

Левый защитник: Томас Гальдамес («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» набрали первые очки в чемпионате, а весомый вклад в победу над «Факелом» внёс чилийский новичок, который впервые появился в стартовом составе самарцев. По ходу всего матча было видно, что Гальдамес – игрок хорошего уровня, и именно он стал автором голевой передачи в эпизоде с голом Фернандо Костанцы. Всего же Томас отдал три паса под удар, выиграл семь из девяти единоборств, совершил два отбора и один вынос мяча, заработал на себе три фола.

Томас Гальдамес Фото: pfcks.ru

Центральный полузащитник: Данил Глебов («Ростов»)

Глебов почти в каждом туре доказывает свой уровень, вот и в матче с «Рубином» капитан ростовчан сыграл отлично. Его врывания в штрафную соперника доставили массу проблем казанцам, и одно из них Данил завершил голом – точно пробил головой после простой, но эффективной комбинации со скидкой от Роналдо. А всего за матч Глебов нанёс четыре удара по воротам «Рубина» и сделал несколько важнейших действий в обороне — два отбора, один вынос, один заблокированный удар.

Данил Глебов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

19-летний полузащитник, превращающийся в главное открытие нынешнего сезона, продолжает приятно удивлять. В матче с махачкалинским «Динамо» Батраков снова поразил прекрасными подачами со стандартов, и после одной из них – прямо в нужную точку – забил Морозов. Алексей был активен, стал лучшим в «Локо» по количеству касаний мяча наряду с Александром Сильяновым и сделал три паса под удар.

Алексей Батраков Фото: РИА Новости

Атакующий полузащитник: Жоау Батчи («Краснодар»)

«Краснодару» помог одержать долгожданную первую победу в новом сезоне и кураж вингера Батчи. Жоау забил первый гол «быков» перед перерывом, завершив атаку по центру. Кроме того, Батчи стал лучшим в составе «Краснодара» по количеству единоборств (14, из них восемь выигранных), нанёс три удара, совершил три обводки и заработал на себе четыре фола.

Жоау Батчи Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник: Кирилл Данилин («Акрон»)

Вингер «Акрона» Данилин – новое имя в РПЛ, мы ещё только знакомимся с этим техничным и нестандартным игроком. Теперь его хорошо запомнят в Оренбурге — Кирилл лишил хозяев победы, забив при счёте 2:1 в их пользу: ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол. У Данилина 18 точных передач из 21 за матч, пять из девяти выигранных единоборств, два отбора, два заработанных на себе фола и одна обводка.

Кирилл Данилин Фото: fcakron.ru

Нападающий: Максим Глушенков («Зенит»)

В этом туре не сверкнул никто из чистых нападающих, поэтому ставим на острие атаки в символической сборной универсала Глушенкова. Новый бомбардир «Зенита» формально действует справа, но по ходу матчей оказывается и на позиции «десятки», и на острие в чужой штрафной, так что его роль трудно сформулировать конкретно. В матче с «Динамо» Максим забил победный гол, нанёс четыре удара, заработал на себе четыре фола, выиграл 8 из 12 единоборств, более того, совершил три отбора и два перехата.

Максим Глушенков Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Мурада Мусаева много критикуют после его возвращения в «Краснодар». Иногда кажется, что чрезмерно из-за эмоций, поскольку второй приход этого специалиста в команду случился на фоне возмутившей болельщиков и специалистов отставки Владимира Ивича. Игра с ЦСКА показала, что «быки» скорее живы, чем «отбросили копыта». «Краснодар», несмотря на потерю лидера атаки Джона Кордобы, провёл хороший матч и переиграл армейцев. Победа заслуженная, а Мусаев точно должен быть доволен своей работой на неделе и командой.

Мурад Мусаев Фото: РИА Новости

Сборная 4-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

На сей раз, кажется, выбор для символической сборной был не так уж и велик. Мало кому из игроков РПЛ по-настоящему удался этот тур. Тем не менее попадания в команду героев недели заслуживали и некоторые другие футболисты – например, Никита Медведев и Александр Эктов из «Пари НН», Нино и Страхиня Эракович из «Зенита», Химми Марин и Саид Сахархизан из «Оренбурга», Дмитрий Баринов из «Локомотива». Кого мы забыли, на ваш взгляд? Пишите в комментариях!