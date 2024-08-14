«Уход из «Спартака» — моя боль». Инсаурральде почти 40, но он всё ещё играет!

Летом 2012 года московский «Спартак» нанял модного испанского тренера Унаи Эмери и добавил сразу трёх крепких парней в центральную ось команды — защитника Хуана Инсаурральде и хавбеков Ромуло и Кима Чельстрёма. История баска в России продлилась недолго и закончилась грустно. А купленные под него легионеры ещё послужили команде, в том числе подписывавшему их в качестве гендиректора Валерию Карпину.

Вы удивитесь, но двое из них по-прежнему играют. И если от Ромуло чего-то подобного в 33 года можно было ожидать, то спортивное долголетие Инсаурральде поражает. На пороге «сороковника» Хуан незаменим в клубе первого аргентинского дивизиона! Накануне нашего созвона Чако отбегал все 90 минут с капитанской повязкой против «Аргентинос Хуниорс», и его «Атлетико Сармьенто» второй тур подряд сыграл «на ноль» — 0:0.

Сейчас вы узнаете:

Как Инсаурральде доиграл на высшем уровне почти до 40 лет

— Я сильно удивился, узнав, что ты ещё играешь. Не устал от футбола?

— Сам себе удивляюсь, ха-ха! На самом деле, я хорошо себя чувствую. Меня не напрягают ежедневные тренировки и матчи. Я играю без пауз. Слава богу, что я избежал тяжёлых травм в карьере и сейчас особенно внимательно отношусь к своему здоровью. Всё это в комплексе помогло мне продержаться на высоком уровне до 39 лет. При этом аргентинская лига сама по себе очень конкурентна. Футбол здесь очень агрессивный, интенсивный и динамичный. Хорошая физика в цене. Но я ещё чувствую в себе страсть к игре. Поэтому до сих пор не закончил.

Хуан Инсаурральде в «Атлетико Сармьенто» Фото: «Атлетико Сармьенто»

— Ты по-прежнему получаешь удовольствие от процесса?

— Да-да-да, наслаждаюсь своим путём в футболе. Это может показаться странным способом развлечься, но я изо дня в день получаю удовольствие от того, что происходит на сборе команды, в раздевалке. Мне нравится рано вставать и ехать на тренировку. Я тщательно готовлю себя, чтобы быть максимально полезным команде в конце недели и держать уровень на поле, соперничая с парнями 20, 22, 26 лет. Всё-таки мне в этом году исполнится 40.

— В чемпионате Аргентины много футболистов далеко за 35. Подходящее место для ветеранов?

— В Аргентине, Бразилии и Уругвае реально конкурентные лиги. Футбол здесь очень контактный — постоянные стыки. Сейчас в «Спартак» перешёл Барко — большой, высококлассный футболист, который достиг важных вещей в своей предыдущей команде. И таких талантливых ребят в Аргентине много. Вот эта среда, в которую они с юности погружены, это желание соперничать и страсть позволяют аргентинцам успешно адаптироваться в любой лиге мира. Они с детства приучены к жёсткой конкуренции.

— При этом ты даже в «Сармьенто» не самый старший. Ваш капитан Лисандро Лопес и в 41 тянет?

— Для меня большая честь делить раздевалку с Лисандро. Он большой человек и победитель по духу, у которого каждый день учишься. Лопес сделал крутую карьеру и всё ещё не пресытился футболом. Эту свою страсть и свой опыт Лисандро передаёт товарищам по команде, и прежде всего молодёжи. Очень важная для нас фигура не только на поле, но и за его пределами. Играть с таким мастером — одно удовольствие.

— Все аргентинцы мечтают завершить карьеру дома?

— Да, конечно. Например, я много лет провёл за границей: в России, Мексике, Чили. А теперь пришло время вернуться к истокам, чтобы логично закольцевать свою футбольную историю. Я не хочу заканчивать, но трезво смотрю на вещи. Финиш карьеры уже близко. Но пока играю, хочу получить максимум удовольствия от последних месяцев или лет в футболе.

— Это твой последний год в футболе?

— Скорее всего. Мы изначально договорились с клубом, что я играю до декабря 2024 года. А там посмотрим, как себя буду чувствовать. В последнее время планирую будущее на год или даже полгода, дальше не заглядываю. В декабре решу, задержаться ещё ненадолго в игре или поставить финальную точку в карьере.

— Дети не просят в шутку: «Папа, сколько можно, остановись уже!»?

— Ха! Жена всегда говорит: «Решай сам, продолжать или заканчивать». Семья поддержит любое моё решение.

— Сколько лет твоим детям?

— Дочке недавно исполнилось 18. Сыну — 12, играет в футбольной школе. Тоже защитник, как и папа. У него ещё долгий путь впереди, но он потихоньку его начинает.

— Желаешь ему будущее профессионала?

— Конечно, мне бы хотелось, чтобы он вырос в профессионального футболиста, но не знаю, захочет ли он этого через несколько лет. Спорт — тяжёлая профессия. Я как отец всегда помогу, но решение ему принимать самому.

Какую самую большую ошибку Хуан совершил в «Спартаке»

— Какие у тебя сохранились воспоминания о России, «Спартаке»?

— Только наилучшие. «Спартак» — великий клуб, большая команда. Я провёл в России прекрасные годы и могу сказать только слова благодарности в адрес всех, кто меня окружал. С первого до последнего дня в «Спартаке» я отдавался работе на 100% и чувствовал себя очень хорошо. Но я мог дать команде ещё больше. У меня оставался год контракта с клубом, и я хотел его отработать. Решение уйти в 2015 году — моя ошибка и боль.

— Что тебе нравилось в России, а что — нет?

— Мне всё нравилось — Москва как город и район, где мы жили. Моей семье было очень комфортно в посёлке Росинка. И в клубе ко мне всегда относились с уважением. В профессиональном, спортивном отношении всё было на высоком уровне. Сложно было в какой-то момент выпасть из основного состава, но это спорт, ничего страшного. Я всегда буду желать «Спартаку» только самого лучшего.

Хуан Инсаурральде в Лиге чемпионов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Помнишь какие-то русские слова?

— Да-да, я кое-что успел выучить, чтобы иметь возможность коммуницировать с товарищами по команде. (Переходит на русский язык.) Доброе утро, привет, как дела? Право, лево, вперёд, назад. Иди, друг, работа. Давай-давай, команда. Вперёд, «Спартак»! Пиво, ха-ха.

— Пиво?

— Да-да, мне нравилось русское пиво. А ещё цифры помню: один, два, три, четыре, пять, шесть.

— Кто был твоим лучшим другом в команде?

— У меня со всеми ребятами сложились хорошие отношения. Понятно, что с аргентинцами, испанцами, бразильцами я проводил больше времени, но с русскими ребятами тоже нормально общался — Макеевым, Комбаровыми, Дзюбой, Ребровым. Иностранцы тоже были классные: Макгиди, Хурадо, Ари, Квинси Промес, Сальваторе Боккетти, Нико Пареха, Лукас Барриос, Тино Коста — могу всю команду перечислить.

— Слышал, что случилось с Промесом?

— В общих чертах. Не знаю подробностей дела, но знаю, что у Квинси возникли тяжёлые проблемы. Что с ним сейчас — не в курсе, не владею информацией.

Хуан Инсаурральде и Квинси Промес Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Кто был самым большим талантом в том «Спартаке»?

— Много талантов было. Макгиди — блестящий игрок и очень сильная личность. Хурадо, Рафа Кариока. Дзюба как раз тогда начал выходить на первые роли и забивать голы. Он тоже был хорош. Проблема в том, что при таком обилии сильных индивидуальностей нам не хватило духа, а может быть, ещё чего-то, чтобы стать классной командой и достичь своих целей. Постоянно чего-то не хватало.

— Каким был Дзюба 10 лет назад, немного надменным парнем?

— Нет-нет! У меня с ним проблем не возникало. Поначалу ему было непросто в спортивном отношении: Артём не всегда попадал в стартовый состав. Но он упорно работал, прогрессировал и в последнее время в «Спартаке» стал много забивать, играл важную роль в команде. Но потом, как я понимаю, у Дзюбы случился конфликт с клубом, и ему пришлось уйти. А то, что он классный нападающий, Артём и в «Зените» доказал.

Валерий Карпин, Павел Яковлев, Артём Дзюба, Николай Фадеев и Хуан Инсаурральде Фото: Игорь Рабинер, «Чемпионат»

— Удивлён, что он сейчас без команды?

— А я и не знал, что он остался без клуба. Где он провёл последний сезон?

— В «Локомотиве».

— Понятно. Я уверен, что Дзюба скоро найдёт себе клуб. Для чемпионата России это очень значимый футболист.

— Веллитон питал слабость к ночным клубам Москвы. Ты — нет?

— Ха-ха! Веллитон — большой голеадор и прекрасный человек. Становился лучшим бомбардиром клуба и всей лиги. Не знаю, почему он ушёл из «Спартака». А как он проводил свободное время, его личное дело. Мне нравились другие вещи. Я после тренировок и игр всегда спешил к семье. Я сам по себе спокойный, домашний человек.

Хуан Инсаурральде и Веллитон на тренировке «Спартака» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Помнишь Сашу Козлова?

— Да, конечно. Молоденький нападающий.

— Знаешь, что он умер?

— Ничего себе! Я ничего не знал. А что с ним случилось?

— Остановилось сердце.

— Какой ужас. Пусть покоится с миром. Мои соболезнования родным Саши.

— Помнишь свой первый выезд со «Спартаком»?

— Как не помнить — я же тогда забил гол! Для меня было честью отличиться в красно-белой майке, но, к сожалению, большой радости мне этот мяч не принёс. Мы проиграли в Грозном.

— Грозный — особенный город. Оказавшись там впервые, не испытал чувства тревоги или страха?

— Нет-нет, боязни точно не было. Но кое-что меня сильно удивило, это правда. Например, по дороге из аэропорта в отель нас сопровождал вооруженный эскорт. В городе бросилось в глаза обилие сотрудников правопорядка. Больше ничего особенного не заметил.

— Назовёшь трёх самых опасных нападающих, которым противостоял в РПЛ?

— Назову даже больше! В ЦСКА играл очень шустрый нигериец. Имя вылетело из головы.

— Муса?

— Муса! С ним было очень сложно: маленький, быстрый. В «Динамо» классно играл Кевин Кураньи. В «Зените» — Халк и Рондон. В те годы в чемпионате России было множество больших мастеров, и не только среди нападающих.

— Что запомнилось из Лиги чемпионов?

— Только самое лучшее. Противостояния с Месси — это память на всю жизнь. У нас была новая команда, новый тренер, но мы достойно сражались в той Лиге чемпионов. Когда спустя короткое время ему пришлось уйти, всё было очень запутанно. Мы просто не успели до конца сформировать команду. Как я уже сказал, в «Спартаке» было много сильных индивидуальностей, однако как команда мы функционировали далеко не безупречно.

Хуан Инсаурральде против Лео Месси Фото: РИА Новости

Почему Эмери не преуспел в России

— Почему Унаи не добился успеха в России?

— Я думаю, клуб поторопился с увольнением Эмери. Четыре-пять месяцев — слишком маленький срок для тренера, чтобы создать сильную команду. Унаи — человек с крутой спортивной траекторией и впечатляющим послужным списком. Один из самых классных специалистов в моей карьере. Наверное, в «Спартаке» от него ждали большего. Но мне кажется, ему нужно было дать больше времени. «Спартаку» ещё не хватало функциональности как команде. В клубе было собрано множество иностранцев, и они точно так же нуждались в адаптации, как и тренер. Уверен, если бы Эмери дали год-полтора, мы бы увидели совсем другой «Спартак».

— Способный бороться за золото?

— Да, безусловно. С Унаи мы точно боролись бы за титул в России. Временами мы уже показывали хороший футбол — против «Бенфики», против «Барселоны» в гостях.

— Допускаешь, что местным футболистам методы Эмери были не по душе и они не готовы были умирать за него в игре?

— Я ничего подобного не замечал. Мне кажется, все выкладывались и старались. Но нам всем нужно было приспособиться к требованиям нового тренера и друг к другу. Мне лично нужно было время, чтобы освоиться в новой стране, команде, лиге. Я же приехал из совершенно иной футбольной среды. И тренеру оно тоже было необходимо, чтобы команда начала функционировать как положено. Унаи отвели слишком мало времени на реализацию его идей. У меня нет сомнений, что со временем и игра, и результаты «Спартака» при нём значительно улучшились бы.

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Между россиянами и иностранцами «Спартака» бывала напряжённость?

— Конфликтов не было. Разные точки зрения по тем или иным вопросам — это нормально. Кто-то думает так, кто-то — иначе. Когда 26-30 человек изо дня в день находятся вместе, какие-то разногласия неизбежны. Но команда всегда должна оставаться превыше всего. Я так считал и считаю на протяжении всей карьеры. Мне кажется, в «Спартаке» все футболисты добросовестно выполняли свою работу и желали клубу только добра.

Из-за чего тренер Карпин «зачехлил» игрока, которого подписывал Карпин-гендиректор

— Какие у тебя были отношения с Карпиным?

— Нормальные. Я с большим воодушевлением начал играть при нём, но потом совершил пару ошибок и оказался в запасе. Тренер много со мной разговаривал, но предпочитал других футболистов. Я всегда тренировался на максимуме, чтобы быть готовым в любой момент выйти на поле и принести пользу «Спартаку», однако почти не играл. В конце концов решил съездить в аренду в Грецию. У меня было огромное желание доказать, что ещё способен играть на высшем уровне. Считаю, мне это удалось: в ПАОКе провёл почти все матчи. После возвращения в «Спартак» я играл уже постоянно.

— Карпин не хотел тебя видеть в команде?

— Не знаю. У меня не было игровой практики, и я поехал за ней в Грецию. На то он и тренер, чтобы принимать те или иные решения. Я как футболист должен им подчиниться.

— Ситуация кажется немного странной, ведь именно Карпин тебя подписывал в «Спартак», будучи гендиректором.

— Согласен, это очень странно. Он меня приглашал в «Спартак» как директор, а после посадил в запас как тренер. Но это случилось, и мне пришлось принять эту ситуацию. Когда команду принял швейцарский тренер, я снова вернулся в основу.

— Якин.

— Точно, Якин. При нём я вернулся в «Спартак», прошёл предсезонку и стал играть последнего защитника. В последний год всё складывалось для меня очень хорошо. У меня было желание отработать контракт до конца, но сделать это не удалось. Мне было больно уходить из «Спартака».

— Почему же ушёл?

— Как я понял, «Спартак» на меня больше не рассчитывал. Когда поступило предложение из Мексики, я его принял. Хотя, повторюсь, очень хотел задержаться в «Спартаке» ещё хотя бы на год.

Хуан Инсаурральде Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Следишь сейчас за работой Карпина?

— Нет. А где он теперь?

— В сборной России и «Ростове».

— После ухода из «Спартака» я совсем немного слышал о нём. В любом случае желаю Карпину всего наилучшего. В конце концов, именно он привёл меня в «Спартак». Надеюсь, у него всё будет хорошо и в клубе, и в сборной.

— Не держишь обиды на него?

— Ни в коем случае. Тренеру часто приходится принимать непопулярные решения во благо команды. Естественно, не всем футболистам они по нраву, но как игрок ты должен принимать их. Со своей стороны я старался всегда поддерживать себя в оптимальной форме. Это спорт, и я ни на кого не держу зла. Повторюсь: желаю Валерию только наилучшего.

— Якин не был слишком мягким и демократичным для «Спартака»?

— Он хороший тренер. И мы неплохо с ним стартовали. Боролись за второе-третье места. Да, в конце не удержались наверху. Не хватило стабильности для борьбы за трофеи.

— Каким запомнился Федун?

— Он нередко общался с нами и заботился о команде. Благодаря Федуну «Спартак» ни в чём не нуждался. Наоборот, у нас было всё, чтобы бороться за награды. Когда меня спрашивали в Аргентине или других странах Латинской Америки о «Спартаке», я всегда говорил, что это большой клуб. Только слова благодарности Федуну за всё, что он делал для «Спартака». Мне было приятно провести столько лет в этой команде. Это был важный этап в моей карьере.

Что привело в Москву Барко и о чём говорят шесть титулов подряд «Зенита»

— Знаешь кого-то из нынешнего состава «Спартака», за исключением Барко?

— Большинство моих товарищей покинули клуб. На смену им пришли более молодые ребята. Честно скажу: почти никого из них не знаю.

— Барко способен зажечь в РПЛ?

— Да-да, это большой игрок с огромным потенциалом. Он уже доказал это в «Ривере» и, надеюсь, продемонстрирует весь свой талант в России. Верю, что Эсекьель принесёт много радостных моментов «Спартаку» и его болельщикам.

— В Аргентине удивились его переезду в Россию?

— Нет. Всё-таки в «Ривере» он не имел столько игровых минут, сколько хотел. Как по мне, Барко сделал лучший выбор. «Спартак» — великий клуб, который все уважают.

— Прямо сейчас он лучший в команде.

— Вообще не удивлён. Качества Барко позволяют ему быть лидером команды.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чем ты объяснишь популярность РПЛ среди южноамериканцев? Деньги?

— Не только. Россия открывает хорошие возможности для выхода на европейский рынок. В 2012-2013 годах это был реально сильный и очень конкурентный чемпионат, который стоял сразу за «большой пятёркой». Я расценивал переезд в РПЛ как большой шаг вперёд в карьере. И потом, когда у меня наводили справки о вашем чемпионате, я советовал ребятам без сомнений соглашаться на предложения из России. И дело тут не только в экономическом, но и спортивном аспекте. РПЛ была отличным трамплином для прыжка в топ-5 лиги Европы.

— 10 лет назад в России платили намного больше, чем в Аргентине?

— И 10 лет назад, и сегодня.

— Самые большие деньги ты зарабатывал в РПЛ?

— Мне не нравится говорить о деньгах. Они никогда не стояли у меня на первом месте.

— Когда последний раз смотрел матч чемпионата России?

— Это сложно, потому что по ТВ в Аргентине не транслируют РПЛ. Но я стараюсь иногда следить за большими играми, дерби. Это русские «класико», как «Бока» — «Ривер» у нас. В интернете смотрю новости, иногда заглядываю на официальный сайт «Спартака».

— Почему «Спартак» столько лет не может стать чемпионом?

— Когда я был в «Спартаке», ЦСКА и «Зенит» опережали нас и по финансовым, и по спортивным возможностям. У нас были индивидуальности, но именно коллективно конкуренты функционировали лучше нас. Чего не хватает «Спартаку» сейчас, мне сложно сказать.

— Шесть титулов подряд «Зенита» — это нормально?

— Такое преимущество над конкурентами говорит о прекрасной работе клуба и команды. Конечно, и деньги имеют значение. «Зенит» имеет возможность подписывать классных игроков, которые делают разницу на поле. Я прекрасно помню Сергея Семака. Он был блестящим футболистом — как видно, и тренером стал отличным.

— После 2015 года ты хотя бы раз приезжал в Россию?

— Ни разу. Не было возможности. С удовольствием навестил бы Москву и сходил на стадион. Но пока я действующий футболист сделать это сложно. Нет времени. Может быть, когда-нибудь потом.

— Чего бы ты пожелал болельщикам «Спартака»?

— Только всего наилучшего. А клубу желаю профессионального роста и достижения всех целей.