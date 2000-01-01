Как Альвареса встретили фанаты «Атлетико». Видео
Хулиан Альварес только что официально перешёл в «Атлетико» Мадрид. Но ещё до подписания контракта аргентинца уже толпами встречали в Испании!
Как Альвареса встретили фанаты «Атлетико». Видео
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