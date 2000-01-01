У «Локо» худший старт в РПЛ со времён чемпионства
«Локомотив» после четырёх туров РПЛ идёт в тройке лидеров. Железнодорожники даже выдали лучший старт сезона впервые с чемпионства!
Заявка на титул?
После четырёх туров РПЛ в копилке красно-зелёных девять очков: три победы и одно поражение. Так хорошо железнодорожники в последний раз стартовали в чемпионском сезоне-2017/2018. Тогда после четырёх матчей было 12 очков благодаря четырём победам.
Бомбардиры
Кроме того, сейчас на счету «Локомотива» 11 голов. Так много в первых четырёх турах москвичи ещё не забивали.
«Локомотив» выдал лучший старт в РПЛ со времён чемпионства
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