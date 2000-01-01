«Локомотив» выдал лучший старт в РПЛ со времён чемпионства

Заявка на титул?

После четырёх туров РПЛ в копилке красно-зелёных девять очков: три победы и одно поражение. Так хорошо железнодорожники в последний раз стартовали в чемпионском сезоне-2017/2018. Тогда после четырёх матчей было 12 очков благодаря четырём победам.