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Расписание спортивных матчей 13 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Кубок России и квалификация ЛЧ в футболе, а ещё финал Рублёва
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 августа
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Спорт 13 августа: «Оренбург» — «Локомотив», «Ростов» — «Химки», ПАОК — «Мальмё» и не только. Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 2:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Алексей Попырин (Австралия), Монреаль, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. Финал
13 августа 2024, вторник. 02:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Интрига: выиграет ли Рублёв свой третий «Мастерс»?

Андрей Рублёв добрался до финала на «Мастерсе» в Монреале, и теперь до титула ему осталось выиграть один матч. Соперником россиянина будет австралиец Алексей Попырин. Теннисисты ранее уже встречались дважды и обменялись победами. В Вене-2023 сильнее был Андрей, а в Монте-Карло-2024 — Алексей.

Андрей пытается выиграть третий «Мастерс» вслед за Монте-Карло и Мадридом:
Рублёв — в финале «Мастерса» в Монреале! В рейтинге он будем 6-м вслед за Медведевым
Рублёв — в финале «Мастерса» в Монреале! В рейтинге он будем 6-м вслед за Медведевым

⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Локомотив», Кубок России, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» продолжит победную серию?

«Локомотив» одержал две подряд победы в РПЛ и обыграл «Ростов» в Кубке России. Команда Михаила Галактионова набрала классный ход. Впереди — выезд к «Оренбургу». Оренбуржцы в 1-м туре Кубка уступили «Химкам». Нужно теперь побеждать, чтобы не терять надежды на плей-офф. Но получится ли набрать очки в матче с таким крутым «Локо»?

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⚽️ 20:00: «Ростов» — «Химки», Кубок России, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Ростов» одержать первую победу в Кубке?

«Ростов» уступил в стартовом туре Кубка «Локомотиву», а «Химки» обыграли «Оренбург». Но во втором матче команда Валерия Карпина — фаворит. Есть отличные шансы набрать три очка дома. «Химки» неплохо показывают себя на старте РПЛ: получится ли у них огорчить «Ростов»?

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⚽️ 20:00: «Фенербахче» — «Лилль», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Моуринью не выведет «Фенербахче» в следующий раунд ЛЧ?

«Фенербахче» уже прошёл один раунд отбора ЛЧ, обыграв «Лугано». Но в первой игре третьего квалификационного раунда турки уступили «Лиллю» — 1:2. У команды Жозе Моуринью по-прежнему неплохие шансы на выход дальше. Но теперь нужно обязательно побеждать в Стамбуле. Иначе мы лишимся шанса увидеть Жозе с «Фенербахче» в главном еврокубке.

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Моуринью зажигает в Турции. Засветился в скандальном матче и скупает звёзд
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⚽️ 20:00: «Будё-Глимт» — «Ягеллония», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Ягеллония
Белосток, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Будё-Глимт» с российским вратарём пройдёт дальше?

«Будё-Глимт» рвётся в основной этап Лиги чемпионов. В первом матче в гостях норвежцы обыграли польскую «Ягеллонию» (1:0). Теперь нужно просто не проиграть дома. Тогда клуб из Будё с российским голкипером Никитой Хайкиным окажется в одном шаге от группы ЛЧ.

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⚽️ 20:30: ПАОК — «Мальмё», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Мальмё
Мальмё, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Оздоева и Чалова окажется в раунде плей-офф?

Теперь за ПАОК болеет ещё больше россиян. Помимо Магомеда Оздоева, сейчас за клуб выступает Фёдор Чалов. В первом матче с «Мальмё» на поле оказался только первый. Но в ответной встрече в Греции ждём Чалова. Тем более что ПАОК сыграл вничью с «Мальмё» в гостях — 2:2. Дома нужно забивать, побеждать и выходить в раунд плей-офф. Надеемся на забитый мяч от Фёдора?

Итоги первого матча команд:
Оздоев помог ПАОКу в важнейшем матче Лиги чемпионов. Теперь отличные шансы пройти дальше
Оздоев помог ПАОКу в важнейшем матче Лиги чемпионов. Теперь отличные шансы пройти дальше

⚽️ 21:45: «Рейнджерс» — «Динамо» Киев, Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 21:45 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Динамо К
Киев, Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто приблизится к групповому этапу ЛЧ?

«Рейнджерс» пропустил прошлый групповой этап Лиги чемпионов, а киевское «Динамо» — уже два. Теперь команды бьются за новую возможность сыграть в главном еврокубке. В первом матче третьего квалификационного раунда «Рейнджерс» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Шотландии. У «Рейнджерс» чуть больше шансов на проход дальше. Или «Динамо» удастся увезти победу из Глазго?

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