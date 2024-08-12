Спорт 13 августа: «Оренбург» — «Локомотив», «Ростов» — «Химки», ПАОК — «Мальмё» и не только. Ваше расписание дня!

Топ-матчи вторника: Кубок России и квалификация ЛЧ в футболе, а ещё финал Рублёва

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 2:30*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Алексей Попырин (Австралия), Монреаль, финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выиграет ли Рублёв свой третий «Мастерс»?

Андрей Рублёв добрался до финала на «Мастерсе» в Монреале, и теперь до титула ему осталось выиграть один матч. Соперником россиянина будет австралиец Алексей Попырин. Теннисисты ранее уже встречались дважды и обменялись победами. В Вене-2023 сильнее был Андрей, а в Монте-Карло-2024 — Алексей.

⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Локомотив», Кубок России, группа B, 2-й тур

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Интрига: «Локо» продолжит победную серию?

«Локомотив» одержал две подряд победы в РПЛ и обыграл «Ростов» в Кубке России. Команда Михаила Галактионова набрала классный ход. Впереди — выезд к «Оренбургу». Оренбуржцы в 1-м туре Кубка уступили «Химкам». Нужно теперь побеждать, чтобы не терять надежды на плей-офф. Но получится ли набрать очки в матче с таким крутым «Локо»?

⚽️ 20:00: «Ростов» — «Химки», Кубок России, группа B, 2-й тур

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Интрига: сможет ли «Ростов» одержать первую победу в Кубке?

«Ростов» уступил в стартовом туре Кубка «Локомотиву», а «Химки» обыграли «Оренбург». Но во втором матче команда Валерия Карпина — фаворит. Есть отличные шансы набрать три очка дома. «Химки» неплохо показывают себя на старте РПЛ: получится ли у них огорчить «Ростов»?

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⚽️ 20:00: «Фенербахче» — «Лилль», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

Интрига: Моуринью не выведет «Фенербахче» в следующий раунд ЛЧ?

«Фенербахче» уже прошёл один раунд отбора ЛЧ, обыграв «Лугано». Но в первой игре третьего квалификационного раунда турки уступили «Лиллю» — 1:2. У команды Жозе Моуринью по-прежнему неплохие шансы на выход дальше. Но теперь нужно обязательно побеждать в Стамбуле. Иначе мы лишимся шанса увидеть Жозе с «Фенербахче» в главном еврокубке.

⚽️ 20:00: «Будё-Глимт» — «Ягеллония», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

Интрига: «Будё-Глимт» с российским вратарём пройдёт дальше?

«Будё-Глимт» рвётся в основной этап Лиги чемпионов. В первом матче в гостях норвежцы обыграли польскую «Ягеллонию» (1:0). Теперь нужно просто не проиграть дома. Тогда клуб из Будё с российским голкипером Никитой Хайкиным окажется в одном шаге от группы ЛЧ.

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⚽️ 20:30: ПАОК — «Мальмё», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

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Интрига: команда Оздоева и Чалова окажется в раунде плей-офф?

Теперь за ПАОК болеет ещё больше россиян. Помимо Магомеда Оздоева, сейчас за клуб выступает Фёдор Чалов. В первом матче с «Мальмё» на поле оказался только первый. Но в ответной встрече в Греции ждём Чалова. Тем более что ПАОК сыграл вничью с «Мальмё» в гостях — 2:2. Дома нужно забивать, побеждать и выходить в раунд плей-офф. Надеемся на забитый мяч от Фёдора?

⚽️ 21:45: «Рейнджерс» — «Динамо» Киев, Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, второй матч

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Интрига: кто приблизится к групповому этапу ЛЧ?

«Рейнджерс» пропустил прошлый групповой этап Лиги чемпионов, а киевское «Динамо» — уже два. Теперь команды бьются за новую возможность сыграть в главном еврокубке. В первом матче третьего квалификационного раунда «Рейнджерс» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Шотландии. У «Рейнджерс» чуть больше шансов на проход дальше. Или «Динамо» удастся увезти победу из Глазго?