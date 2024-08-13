«Барса», «Милан», «Юве», «Ливерпуль», «Бавария»: как топ-клубы меняются с новыми тренерами

Сразу несколько европейских топ-клубов Европы летом сменили тренеров. Новые проекты развиваются во всех главных лигах. Мы собрали всю информацию об изменениях в этих командах. Как изменились клубы с точки зрения состава, тактически и даже морально? Рассказываем.

«Ливерпуль»

Арне Слот Фото: Liverpool FC via Getty Images

Новый тренер: Арне Слот

Кто пришёл летом: —

Кто покинул клуб: Тьяго Алькантара (завершил карьеру), Жоэль Матип, (свободный агент), Адриан («Бетис», свободный агент), Кельвин Рэмси («Уиган», аренда), Фабио Карвалью («Брентфорд»).

Потенциальные покупки: Георгий Мамардашвили («Валенсия»).

Потенциальные продажи: Сепп ван ден Берг («Майнц», ПСВ, «Фейеноорд»), Бобби Кларк («Ред Булл Зальцбург»).

«Ливерпуль» провёл в межсезонье пять товарищеских матчей. Команда одержала четыре победы, всего один раз сыграв вничью:

«Ливерпуль» — «Бетис» — 1:0;

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:1;

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3;

«Ливерпуль» — «Севилья» — 4:1;

«Ливерпуль» — «Лас-Пальмас» — 0:0 (тут играл второй состав).

Точные выводы по составу сделать сложно, так как Арне Слот не имел в распоряжении всех лидеров. Луис Диас и Дарвин Нуньес отдыхали после Кубка Америки, а, например, Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк – после Евро. Но Арне Слот уже активно внедряет свои идеи. Интересно, что «Ливерпуль» в матче с «Бетисом» использовал схему 4-2-4 в атаке и 4-4-2 – при защите. В нападении футболисты получили больше свободы в сравнении с эпохой Клоппа. На позиции центрфорварда мог оказаться любой игрок атаки.

В целом Слот обкатывал различные сочетания (классические 4-3-3, 4-2-3-1). А полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт воодушевлённо рассказывал о различии стилей Клоппа и нового тренера.

Харви Эллиотт полузащитник «Ливерпуля» «Мы играем очень элегантно, в голландском стиле, очень красиво. Стиль сильно отличается. Теперь больше внимания уделяется владению мячом. Игроки в восторге, мы отрабатываем определённые схемы, в команде царит отличная атмосфера, и ребята с нетерпением ждут возможности применить это в матчах. Для всех это новый старт. Я не думаю, что это нервы, скорее волнение. Честно говоря, я думаю, что мы быстро всё освоим».

Алексис Мак Аллистер также верит в большой сезон для клуба: «Я с оптимизмом смотрю на то, каким будет этот сезон для «Ливерпуля». У нас отличная команда, и мы верим, что новый тренер поможет нам добиться многого».

При этом «Ливерпуль» до сих пор не сделал ни одного трансфера. Покупка полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди уже была на подходе. «Ливерпуль» был готов выкупить чемпиона Европы – 2024 за отступные в размере € 60 млн. Но Субименди принял решение остаться в Испании. Теперь же СМИ сообщают о варианте с переездом на «Энфилд» вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Relevo писал, что клуб может купить вратаря, а после – отдать в аренду.

«Челси»

Новый тренер: Энцо Мареска

Кто пришёл летом: Педру Нету («Вулверхэмптон», € 60 млн), Кирман Дьюсбери-Холл («Лестер», € 35,4 млн), Филип Йоргенсен («Вильярреал», € 24,5 млн), Омари Келлиман («Астон Вилла», € 22,5 млн), Аарон Ансельмино («Бока Хуниорс», € 16,5 млн), Ренату Вейга («Базель», € 14 млн), Кейлеб Уайли («Атланта», € 10,1 млн), Марк Гиу («Барселона», € 6 млн), Тосин Адарабиойо («Фулхэм», свободный агент).

Кто покинул клуб: Ян Матсен («Астон Вилла», € 44,5 млн), Льюис Холл («Ньюкасл», € 33 млн), Омари Хатчинсон («Ипсвич», € 23,5 млн), Хаким Зиеш («Галатасарай», свободный агент), Маланг Сарр («Ланс», свободный агент), Тьяго Силва («Флуминенсе», свободный агент), Алфи Гилкрист («Шеффилд Юнайтед», аренда), Гэбриел Слонина («Барнсли», аренда), Аарон Ансельмино («Бока Хуниорс», аренда), Кейлеб Уайли («Страсбург», аренда).

Потенциальные покупки: Майк Пендерс («Генк»), Виктор Осимхен («Наполи»), Жоау Феликс («Атлетико»).

Потенциальные продажи: Ромелу Лукаку («Наполи»), Рахим Стерлинг («Ювентус»), Кепа Аррисабалага («Реал» Мадрид), Нони Мадуэке, Конор Галлахер («Атлетико»).

Очередное турбулентное лето переживает «Челси». Вместо Маурисио Почеттино пришёл Энцо Мареска. А состав снова пополнился огромной группой футболистов. Лондонцы уже купили девять футболистов, а ещё один (Пендерс) на подходе. В соцсетях распространяются мемы, что у «Челси» есть четыре состава – под каждый турнир, в котором команда участвует.

Результаты на предсезонке при этом не вдохновляют болельщиков. «Челси» уступил «Селтику» (1:4), «Манчестер Сити» (2:4) и мадридскому «Реалу» (1:2), а также сыграл вничью с «Интером» (1:1). И количество ошибок защитников в этих играх зашкаливало. Мареска использует сочетание 4-3-3, но о каком-то стабильном стартовом составе пока что говорить рано. Его новый тренер «Челси» будет нащупывать в первой половине сезона. Слишком много игроков. Хотя Мареска проблемы не видит: «Мы стараемся делать всё возможное. В турне у нас было около 30 игроков, но я думаю, что мы неплохо работаем с точки зрения управления ситуацией. Постараемся сделать то же самое, когда вернёмся в Англию».

Энцо Мареска Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Энцо – протеже Хосепа Гвардиолы. Итальянец работал в штабе «Манчестер Сити» (2022-2023), поэтому многие сравнивают его с учителем. Но Мареске это не очень нравится: «Это то, что мне немного мешает. «Раз он лысый и с бородой, значит, он хочет играть так же». Нет, не хочу». При этом итальянец верит, что «Челси» выйдет на уровень топов АПЛ – «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля». Просто нужно время.

Энцо Мареска главный тренер «Челси» «Я хотел бы выйти на уровень «Манчестер Сити» как можно скорее. Каждому тренеру требуется время, особенно когда полностью меняется игра. Большая разница между нами и доминирующими командами, «Манчестер Сити» и «Арсеналом», заключается в том, что в одном клубе тренер работает восемь лет, в другом — пять лет. А мы работаем вместе две или три недели».

Также «Челси» летом пережил скандал, связанный с Энцо Фернандесом. После победы Аргентины на Кубке Америки футболист выкрикивал оскорбительные заряды в адрес игроков сборной Франции. На это обиделись его французские партнёры по «Челси», отписавшись от Энцо в соцсетях. Но позже Фернандес принёс извинения перед одноклубниками и всей командой. А Мареска в итоге даже назначил Энцо вице-капитаном.

Кстати, лондонцы второй сезон подряд начнут без титульного спонсора на футболках. «Челси» снова ищет рекламодателя на один год. В общем, постоянные изменения и проблемы – фирменная черта клуба эпохи Тодда Боули и его партнёров.

«Барселона»

Новый тренер: Ханс-Дитер Флик

Кто пришёл летом: Дани Ольмо («РБ Лейпциг», € 55 млн), Пау Виктор («Жирона», € 2,7 млн).

Кто покинул клуб: Шади Риад («Бетис», € 9 млн), Марк Гиу («Челси», € 6 млн), Серджино Дест (ПСВ, свободный агент), Ориоль Ромеу («Жирона», аренда), Маркос Алонсо, Серхи Роберто (оба — свободные агенты).

Потенциальные покупки: Нико Уильямс («Атлетик» Бильбао), Кингсли Коман («Бавария»), Серхио Регилон («Тоттенхэм»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»).

Потенциальные продажи: Френки де Йонг («Манчестер Юнайтед»), Клеман Лангле («Атлетико», «Вильярреал», «Ювентус»), Витор Роке, Хулиан Араухо («Борнмут»), Илкай Гюндоган.

Думаешь о «Барселоне» — вспоминаешь про финансовые проблемы. Рычаги уже завершаются, хотя клуб всё же находит средства. Например, € 55 млн на трансфер Дани Ольмо из «РБ Лейпциг» (ещё € 7 млн поступят немцам в будущем в качестве бонусов). Откуда? Nike, Spotify и Aramark (партнёры «Барселоны») помогли ей продать акции Barca Studios и внести на баланс € 40 млн (их задолжал прошлый покупатель Libero). Правда, не очень понятно, что компании получили взамен. Да и эти деньги в итоге пошли на покрытие долга. Из-за этого Ольмо пока что не могут зарегистрировать.

Дани Ольмо Фото: Anadolu via Getty Images

Также «Барселона» мечтает о Нико Уильямсе, но сделка далека от завершения. 22-летний вингер хотел бы присоединиться к каталонцам — проблема в финансовом фэйр-плей. Если «Барселона» разберётся, где найти деньги на Нико и как его зарегистрировать, то тогда трансфер состоится.

На предсезонке «Барса» начала с неплохих результатов. Под руководством Ханс-Дитер Флика команда обыграла «Манчестер Сити» (2:2, 4:1 пен.) и мадридский «Реал» (2:1) в «класико». Правда, затем каталонцы уступили «Милану» в серии пенальти (2:2, 3:4 пен.) и влетели «Монако» со счётом 0:3.

Нравится ли игрокам стиль Флика? Да. Он не кардинально отличается от основных принципов «Барселоны»: высокий прессинг, контроль мяча, атакующий настрой.

Роберт Левандовски нападающий «Барселоны» «Я очень счастлив и удовлетворён тем, что снова работаю с Ханси. Верю, что мы проведём отличный сезон и в конечном счёте завоюем трофей. Нам нельзя прекращать атаковать после того, как повели 1:0, а надо продолжать показывать зрелищный футбол. Потому что это ДНК клуба. И Ханси очень хорошо подходит этой ДНК своим атакующим подходом».

На предсезонке Флик доверял воспитанникам клуба. Игровое время получили, например: Алекс Валле, Серхи Домингес, Жерар Мартин, Марк Бернал, Андрес Куенка, Марк Касадо, Ким Хуньент, Гильермо Фернандес. Кого-то из них мы точно увидим в основе по ходу сезона. То, что болельщики «Барсы» очень любят. Отличная помощь от «Ла Масии» в трудные финансовые времена.

«Ювентус»

Новый тренер: Тьяго Мотта

Кто пришёл летом: Дуглас Луис («Астон Вилла», € 51,5 млн), Кефрен Тюрам («Ницца», € 20,6 млн), Хуан Кабаль («Верона», € 12,8 млн), Микеле Ди Грегорио («Монца», аренда).

Кто покинул клуб: Матиас Соуле («Рома», € 25,6 млн), Деан Хёйсен («Борнмут», € 15,2 млн), Сэмюэл Айлинг («Астон Вилла», € 14 млн), Мойзе Кин («Фиорентина», € 13 млн), Кони де Винтер («Дженоа», € 8 млн), Энцо Барренечи («Астон Вилла», € 8 млн), Кайо Жорже («Крузейро», € 7,2 млн), Джанлука Фработта («Вест Бромвич», свободный агент), Адриен Рабьо, Алекс Сандро (оба – свободные агенты).

Потенциальные покупки: Тён Копмейнерс («Аталанта»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Клеман Лангле («Барселона»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Рахим Стерлинг («Челси»).

Потенциальные продажи: Федерико Кьеза («Барселона», «Милан»), Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Тьягу Джало, Уэстон Маккенни, Артур, Филип Костич.

«Ювентус» четыре года не выигрывает Серию А. Исправлять ситуацию доверили Тьяго Мотте, который в прошлом сезоне сенсационно вывел «Болонью» в Лигу чемпионов. А на Евро-2024 идеи тренера использовали многие сборные. Ради Мотты «Ювентус» идёт на масштабную перестройку состава. Клуб уже покинули 10 игроков + столько же ещё может уйти. Список впечатляет: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Даниэле Ругани, Тьягу Джало, Уэстон Маккенни, Артур, Филип Костич, Федерико Кьеза. Все они не нужны Тьяго. «Мы убеждены, что это лучшее возможное решение», — отметил сам Мотта. Его футбол специфичен, поэтому тренеру нужны игроки с другим набором характеристик (важные параметры — универсальность, многозадачность, выносливость).

Тьяго Мотта Фото: Juventus FC via Getty Images

«Ювентус» под руководством Мотты играет по схемам 4-2-3-1 или 4-1-4-1. А если мы смотрим на поле с тренерской скамейки, то видим знаменитую расстановку 2-7-2 (так Тьяго описывает систему своих команд: по два игрока на флангах и семь – в центральной зоне поля). Для усиления состава тренер ждёт новых игроков. Тён Копмейнерс («Аталанта») и Николас Гонсалес («Фиорентина») уже на подходе. Но наверняка последует ещё парочка сделок.

Результаты «Ювентуса» в межсезонье вряд ли порадовали болельщиков. Стоит учитывать, что Мотта не имел в распоряжении часть игроков, выступавших на крупных международных турнирах. Да и привыкание к его требованиям идёт не так быстро. «Ювентус» уступил «Нюрнбергу» (0:3) из Второй Бундеслиги с тренером Мирославом Клозе и мадридскому «Атлетико» (0:2). Также туринцы сыграли вничью с «Брестом» (2:2). Однако легенда «Ювентуса» Леонардо Бонуччи верит в проект Мотты.

Леонардо Бонуччи экс-защитник «Ювентуса» «У Мотты сильный состав, который стал ещё лучше благодаря трансферам. Будет интересно — надеюсь, «Ювентус» сможет снова бороться за скудетто с первого до последнего тура. Я уверен, что Тьяго покажет, чего он стоит. У него есть всё, чтобы стать большим тренером».

«Милан»

Новый тренер: Паулу Фонсека

Кто пришёл летом: Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург», € 18 млн), Эмерсон Роял («Тоттенхэм», € 15 млн), Альваро Мората («Атлетико», € 13 млн), Алекс Хименес («Реал» Мадрид, € 5 млн).

Кто покинул клуб: Шарль Де Кетеларе («Аталанта», € 22 млн), Раде Крунич («Фенербахче», € 3,5 млн), Ян-Карло Шимич («Андерлехт», € 3 млн), Даниэль Мальдини («Монца», свободный агент), Оливье Жиру («Лос-Анджелес», свободный агент), Маттия Кальдара («Модена», свободный агент), Симон Кьер, Антонио Миранте (оба – свободные агенты), Лоренцо Коломбо («Эмполи», аренда), Лука Ромеро («Алавес», аренда), Марко Пеллегрино («Индепендьенте», аренда), Марко Лазетич («Бачка Топола», аренда).

Потенциальные покупки: Юссуф Фофана («Монако»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Федерико Кьеза («Ювентус»).

Потенциальные продажи: Ясин Адли («Брентфорд»).

Эпоха Стефано Пиоли в «Милане» подошла к концу. Вместо него в клуб пришёл Паулу Фонсека, отлично поработавший с «Лиллем». Но летом «Милан» сфокусировался не на массовой закупке, а на распродаже ненужных футболистов. А Фонсека доносит свои идеи игрокам, на которых рассчитывает. Базисная схема португальца – 4-2-3-1, но дальше в дело вступают детали. Например, La Gazzetta dello Sport прогнозирует, что в новом сезоне в опорную зону переведут Рубена Лофтус-Чика. Но английский полузащитник слишком хороший помощник в атаке, чтобы ограничивать его. Возможно, Фонсека пойдёт на смену расстановки на 4-3-3, где место «шестёрки» займёт Юссуф Фофана – главная трансферная цель «Милана» прямо сейчас. Или Паулу решит вовсе решит играть в гибрид с 4-4-2.

Паулу Фонсека Фото: AC Milan via Getty Images

Пока что «Милан» провёл четыре контрольных матча в межсезонье. Сначала команда сыграла вничью с «Рапидом» (1:1) в Австрии. А в турне по США одержала победы над «Манчестер Сити» (3:2), мадридским «Реалом» (1:0) и «Барселоной» (2:2, 4:3 пен.). Солидно. Впереди – последний товарищеский матч с «Монцей» (13 августа). Фонсека на новый сезон настроен решительно – заявляет о чемпионских амбициях миланцев.

Паулу Фонсека главный тренер «Милана» «Я могу на 100% гарантировать вам, что вы увидите атакующий «Милан», который доминирует в матчах, быстро возвращает себе мяч и заставляет фанатов гордиться им. Мы будем защищаться не так, как в прошлом сезоне. Я не хочу сравнивать, но это будет происходить иначе. В этом аспекте мы должны прибавлять, если хотим побеждать. Цель «Милана» в новом сезоне — выиграть скудетто».

А защитник «Милана» Фикайо Томори отметил положительные изменения после прихода Фонсеки: «С новым тренером мы сильно изменились, у нас появились новые идеи и хорошая атмосфера. Мы хорошо работаем и воодушевлены. Мы много работали над прессингом, атакой и защитой. Теперь нам предстоит провести матчи, чтобы повысить интенсивность игры с мячом и без него».

Интересно, что немалая роль в процессах внутри клуба принадлежит Златану Ибрагимовичу. Экс-форвард «Милана» является координатором команды, он следит за тем, чтобы все структуры внутри работали как единый механизм. После прихода Златана «Милан» взял золото Серии А в 2022 году. Возможно, в новой роли Ибрагимович снова приведёт команду к титулу.

Мы не ждали Морату в «Милане»! Ещё несколько примеров подобных трансферов летом: Трансферы лета, которых мы вообще не ждали

«Наполи»

Новый тренер: Антонио Конте

Кто пришёл летом: Алессандро Буонджорно («Торино», € 35 млн), Рафа Марин («Реал» Мадрид, € 12 млн), Леонардо Спинаццола («Рома», свободный агент), Матия Попович («Монца», свободный агент).

Кто покинул клуб: Лео Эстигор («Ренн», € 7 млн), Йеспер Линдстрём («Эвертон», аренда), Пётр Зелиньски («Интер», свободный агент), Диего Демме («Герта», свободный агент), Алессандро Дзаноли («Дженоа», аренда).

Потенциальные покупки: Ромелу Лукаку («Челси»), Давид Нерес («Бенфика»), Леон Горецка («Бавария»), Марко Брешианини («Фрозиноне»).

Потенциальные продажи: Виктор Осимхен («Челси», «ПСЖ», «Арсенал»).

Если вы хотите веселья, то в новом сезоне следите за «Наполи». Союз Антонио Конте и президента клуба Аурелио Де Лаурентиса точно подарит яркие эмоции. Нельзя сказать точно – положительные или отрицательные. И не факт, что футбольные. Но они будут. Шоу уже началось. После первого официального матча «Наполи» с «Моденой» (0:0, 4:3 пен.) в 1/32 Кубка Италии Конте выдал мощную пресс-конференцию.

Антонио Конте главный тренер «Наполи» «Я знал о сложившейся ситуации и о том, что на рынке у клуба есть определённые ограничения как по трансферам, так и по зарплатам. К тому же многие игроки не идут к нам, потому что мы не играем в еврокубках. Я хочу лучшего для «Наполи», нужно постараться усилить состав, потому что нам это необходимо. Иначе я не знаю, что случится – сегодня была яркая картина реальности».

Хотя летом «Наполи» уже совершил четыре трансфера, Конте этого явно мало. Да и спортивный директор Джованни Манна сообщил, что Виктор Осимхен попросил отпустить его: «Виктор Осимхен попросил разрешения покинуть клуб. Ситуация ясна, вероятность его ухода уже была прошлым летом. Виктор хочет уйти. Мы увидим, чем всё это закончится, в ближайшие 20 дней». «Наполи» нужен новый форвард. Кто же это может быть? Конечно, Ромелу Лукаку. Бельгиец классно зажигал в «Интере» при Антонио Конте. Да и итальянский тренер любит форвардов такого формата. Так что и нытья про трансферы после такой сделки станет меньше. Всё зависит от двух факторов: как быстро Осимхен найдёт новый клуб, и удастся ли «Наполи» договориться с «Челси» по условиям сделки с Лукаку.

До старта сезона «Наполи» провёл три товарищеских матча. Команда обыграла албанскую «Эгнатию» (4:0), французский «Брест» (1:0) и клуб Серии В «Мантову» (3:0), а также уступила «Жироне» (0:2). А Конте говорили о многих проблемах: «Мы должны лучше владеть мячом, но я очень доволен агрессией и высокой линией прессинга. Чем дальше мы будем продвигаться, тем больше ребята поймут, что нужно. Важно привносить в матчи большую интенсивность. Я не хочу команду, которая только защищается и ждёт спортивной смерти». Антонио – перфекционист, поэтому его слова понятны. Пока его «Наполи» не будет действовать на автомате, он вряд ли будет доволен.

Антонио Конте Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Стиль неаполитанцев пережил кардинальные изменения. Если Руди Гарсия, Вальтер Маццарри и Франческо Кальцона (работали в прошлом сезоне) не сильно отходили от идей Лучано Спаллетти, то Конте, конечно, привнёс свои идеи. Теперь «Наполи» играет по схеме 3-4-3, действует вертикально, а футболисты получают меньше творческой свободы, но больше инструкций от тренера. Таков стиль Антонио Конте.

«Бавария»

Новый тренер: Венсан Компани

Кто пришёл летом: Майкл Олисе («Кристал Пэлас», € 53 млн), Жоау Пальинья («Фулхэм», € 51 млн), Хироки Ито («Штутгарт», € 23 млн), Брайан Сарагоса («Гранада», € 13 млн). Эрик Дайер («Тоттенхэм», свободный агент).

Кто покинул клуб: Малик Тилльман (ПСВ, € 12 млн), Брайан Сарагоса («Осасуна», аренда), Эрик Шупо-Мотинг, Буна Сарр (оба – свободные агенты).

Потенциальные покупки: —

Потенциальные продажи: Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи (оба – «Манчестер Юнайтед»), Кингсли Коман («Барселона», «Манчестер Сити»), Леон Горецка («Наполи»).

Венсан Компани и «Бавария» — союз, который никто не ожидал увидеть. Но это произошло после примерно 50 попыток мюнхенцев договориться о сотрудничестве с новым тренером. Клуб ловил отказ за отказом: от Рангника и Эмери до Нагельсмана и Зидана. Поэтому «Бавария» сделала ставку на экс-игрока Гвардиолы, который показал себя неплохо в первом сезоне в качестве тренера «Бёрнли» – вывел клуб в АПЛ. А потом оттуда вылетел.

Ожидать совершенно нового футбола от мюнхенцев вряд ли стоит. Общие игровые ценности Томаса Тухеля (экс-тренера «Баварии») и Компани схожи. Даже схемы при бельгийце не изменились: он использует либо 4-2-3-1, либо 4-3-3. Высокий прессинг, быстрый темп, постоянные атаки, стремление к контролю – всё на месте.

Хотя из-за трансферов клуб всё же преобразится. «Бавария» уже потратила примерно € 140 млн на покупки, привезя долгожданного Жоау Пальинью из «Фулхэма», нового вингера Майкла Олисе, официально выкупив Брайана Сарагосу у «Гранады» и забрав из «Штутгарта» защитника Хироки Ито. Правда, японец сломал ногу в первом товарищеском матче с «Дюреном», из-за чего пропустит около трёх-четырёх месяцев. А Сарагоса укатил в аренду в «Осасуну». Так что из реальных усилений пока что двое футболистов, но у «Баварии» и так классный состав.

В межсезонье «Бавария» тренировалась в Германии и в Южной Корее. В первом контрольном матче мюнхенцы разнесли клуб «Роттах-Эгерн» (полупрофессиональная команда, 14:1), затем сыграли вничью с «Дюреном» (Региональная лига, 1:1), а после дважды встретились с «Тоттенхэмом». И оба раза «Бавария» одержала победы: 2:1 и 3:2. Вторая игра, кстати, была за победу в Visit Malta Cup. Забавно: Гарри Кейн выиграл трофей в матче с «Тоттенхэмом». А после игры форвард не подошёл к кубку в знак уважения к экс-команде.

Гарри Кейн Фото: NurPhoto via Getty Images

Но «Бавария» собирается выиграть не только мемный турнир, но и действительно серьёзные. В сезоне-2023/2024 мюнхенцы не смогли завоевать ни одного трофея.

Венсан Компани главный тренер «Баварии» «Мы отдадим все силы, чтобы добиться большего в этом сезоне. Я жду от всех реакции, которая уже видна на тренировках. Надеюсь, мы увидим это и в следующих играх».

А Кейн уже кайфует от работы под руководством бывшего соперника по АПЛ: «Он мне действительно нравится, я думаю, что Компани — отличный лидер, замечательная личность, который должен возглавлять такой клуб. Вы видите, как мы хотим играть: с высокой интенсивностью, прессингом, удержанием мяча. Я действительно с нетерпением жду этого сезона с ним». Ждём Гарри с долгожданными крупными трофеями весной 2025 года?